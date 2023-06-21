https://sputnikarabic.ae/20230621/خبير-هندي-مودي-مفاوض-صعب-والأمريكيون-مضطرون-لإبرام-صفقة-عسكرية-معنا-1078350952.html

خبير هندي: مودي مفاوض صعب... والأمريكيون مضطرون لإبرام صفقة عسكرية معنا

خبير هندي: مودي مفاوض صعب... والأمريكيون مضطرون لإبرام صفقة عسكرية معنا

تقترب نيودلهي من توقيع صفقتين دفاعيتين رئيسيتين مع الولايات المتحدة، إحداهما لإنتاج مشترك لمحركات الطائرات من طراز إف 414، وذلك خلال زيارات رئيس الوزراء الهندي... 21.06.2023, سبوتنيك عربي

2023-06-21T15:35+0000

2023-06-21T15:35+0000

2023-06-21T15:35+0000

العالم

أخبار الهند اليوم

الولايات المتحدة الأمريكية

مصر

أخبار مصر الآن

الصين

روسيا

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/104444/95/1044449598_0:12:2791:1582_1920x0_80_0_0_f3633c1fc998be40a627d1cd99498859.jpg

تحدث اللواء الهندي المتقاعد بي. كا سيجال لـ"سبوتنيك"، اليوم الأربعاء، قائلا إن مودي لن يرضخ لرغبات واشنطن عندما يتعلق الأمر بصادرات الهند الدفاعية والسياسة الخارجية بشكل عام.تأتي تصريحات سيجال في أعقاب تقارير تحدثت عن أن الولايات المتحدة مستعدة لنقل ما يصل إلى 80% من التكنولوجيا الضرورية لمحركات الطائرات النفاثة "إف414" الضرورية أيضا للطائرات المقاتلة الخفيفة الهندية "تيجاس".وأكد سيجال أن "رئيس الوزراء الهندي مفاوض صعب ويقوم بواجبه بشكل جيد، لقد أخبر الأمريكيين بشكل قاطع أن الهند ستبيع "تيجاس مارك -2" إلى دول صديقة بما في ذلك مصر، ولن تقبل نيودلهي أي هراء من الولايات المتحدة".وأضاف أن زيارة الرئيس الهندي لواشنطن ليست موجهة ضد روسيا أو الصين، ومع ذلك، سيستضيف الرئيس جو بايدن مودي في البيت الأبيض يوم غد الخميس.وأضاف سيجال: "إن الولايات المتحدة بحاجة إلى الهند أكثر بكثير من حاجة الهند إليها وقد صرح رئيس الوزراء مودي بشكل قاطع بأن هذه الزيارة لا تستهدف روسيا أو الصين".وشدد اللواء الهندي المتقاعد على أن الأمريكيين ليس لديهم خيار سوى الموافقة على نقل تكنولوجيا الأسلحة الضرورية إلى الهند، نظرا لأن نفوذ نيودلهي ينمو في منطقة المحيط الهندي وما وراءها.يشار إلى أنه بمجرد إبرام الصفقة بين الهند والولايات المتحدة، سيتم تصنيع المحركات لدى الشركة الأمريكية متعددة الجنسيات، جنرال إلكتريك، في الهند في مشروع مشترك مع شركة هندوستان للملاحة الجوية المحدودة (HAL) التي تديرها الدولة والشركة الأمريكية.ويرى الخبير العسكري أن نيودلهي أصبحت قوة يحسب لها حساب ليس فقط في منطقة المحيط الهندي ولكن في المحيطين الهندي والهادئ أيضا، حيث تتوسع مجالات اهتمام الهند ونفوذها، وأصبحت قادرة بشكل متزايد على لعب دور مهم في هذين المجالين.وذكر المحارب العسكري المخضرم أن زيارة مودي تهدف إلى تطوير التبادل التكنولوجي والتجاري والاقتصادي وخلق فرص العمل في الهند ونقل التقنيات الناشئة والحاسمة في عدة مجالات، بما في ذلك تصنيع المحركات النفاثة.

https://sputnikarabic.ae/20230620/الصين-والهند-وتركيا-وأذربيجان-يستحوذون-على-حصة-الاتحاد-الأوروبي-في-التجارة-مع-روسيا-1078283673.html

https://sputnikarabic.ae/20230601/الخارجية-الصينية-الصين-والهند-تتفقان-على-تسريع-حل-قضية-الحدود-1077625848.html

https://sputnikarabic.ae/20230124/مودي-يبعث-رسالة-للسيسي-لدى-وصوله-الهند-ويصف-زيارته-بـالتاريخية-1072665339.html

الولايات المتحدة الأمريكية

مصر

الصين

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

العالم, أخبار الهند اليوم, الولايات المتحدة الأمريكية, مصر, أخبار مصر الآن, الصين, روسيا