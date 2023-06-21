https://sputnikarabic.ae/20230621/رئيس-الوزراء-الروسي-يجري-مفاوضات-مع-نظيره-القطري-1078322560.html
رئيس الوزراء الروسي يجري مفاوضات مع نظيره القطري في موسكو
رئيس الوزراء الروسي يجري مفاوضات مع نظيره القطري في موسكو
أعلنت الحكومة الروسية أن رئيس الوزراء الروسي، ميخائيل ميشوستين، سيجري مفاوضات مع رئيس الوزراء القطري، محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، اليوم الأربعاء، في موسكو. 21.06.2023, سبوتنيك عربي
2023-06-21T02:01+0000
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وجاء في بيان المكتب الصحفي للحكومة: "في 21 يونيو/ حزيران 2023 في موسكو، سيجري رئيس الوزراء الروسي ميخائيل ميشوستين مفاوضات مع رئيس مجلس الوزراء، وزير الخارجية القطري محمد بن عبد الرحمن آل ثاني".وأوضح البيان أن المحادثات ستتناول القضايا الهامة للتعاون الاقتصادي والتجاري والثقافي والإنساني بين روسيا وقطر، كما سيتم التركيز على تنفيذ المشاريع المشتركة في قطاعات الطاقة والصناعة والزراعة وغيرها.وفي وقت سابق، صرح السفير الروسي في الدوحة، دميتري دوجادكين، بأن قطر لا تزال أكبر مستثمر عربي في روسيا، على الرغم من الضغوط الخارجية الكبيرة التي تواجهها.وأكد الدبلوماسي الروسي : "على الرغم من الضغوط الخارجية الهائلة، فإن قطر لم تنضم إلى العقوبات المفروضة على روسيا، ولا تزال أكبر مستثمر عربي في الاقتصاد الروسي"، مشيرا إلى أن حجم الاستثمارات القطرية المباشرة يتجاوز 20 مليار دولار.
https://sputnikarabic.ae/20230613/رغم-الضغوط-الخارجية-الهائلة-قطر-أكبر-مستثمر-عربي-في-روسيا-1078075066.html
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روسيا, أخبار روسيا اليوم, قطر, أخبار قطر اليوم, العالم العربي
روسيا, أخبار روسيا اليوم, قطر, أخبار قطر اليوم, العالم العربي
رئيس الوزراء الروسي يجري مفاوضات مع نظيره القطري في موسكو
02:01 GMT 21.06.2023 (تم التحديث: 02:04 GMT 21.06.2023) تابعنا عبر
أعلنت الحكومة الروسية أن رئيس الوزراء الروسي، ميخائيل ميشوستين، سيجري مفاوضات مع رئيس الوزراء القطري، محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، اليوم الأربعاء، في موسكو.
وجاء في بيان المكتب الصحفي للحكومة: "في 21 يونيو/ حزيران 2023 في موسكو، سيجري رئيس الوزراء الروسي ميخائيل ميشوستين مفاوضات مع رئيس مجلس الوزراء، وزير الخارجية القطري محمد بن عبد الرحمن آل ثاني".
وأوضح البيان أن المحادثات ستتناول القضايا الهامة للتعاون الاقتصادي والتجاري والثقافي والإنساني بين روسيا وقطر، كما سيتم التركيز على تنفيذ المشاريع المشتركة في قطاعات الطاقة والصناعة والزراعة وغيرها.
وفي وقت سابق، صرح السفير الروسي في الدوحة، دميتري دوجادكين، بأن قطر لا تزال أكبر مستثمر عربي في روسيا
، على الرغم من الضغوط الخارجية الكبيرة التي تواجهها.
وأكد الدبلوماسي الروسي : "على الرغم من الضغوط الخارجية الهائلة، فإن قطر لم تنضم إلى العقوبات المفروضة على روسيا، ولا تزال أكبر مستثمر عربي في الاقتصاد الروسي"، مشيرا إلى أن حجم الاستثمارات القطرية المباشرة يتجاوز 20 مليار دولار.