https://sputnikarabic.ae/20230621/رصد-أصوات-تحت-الماء-خلال-عمليات-البحث-عن-الغواصة-المفقودة-قرب-حطام-سفينة-تيتانيك-1078340096.html

رصد "أصوات تحت الماء" خلال عمليات البحث عن الغواصة المفقودة قرب حطام سفينة "تيتانيك"

رصد "أصوات تحت الماء" خلال عمليات البحث عن الغواصة المفقودة قرب حطام سفينة "تيتانيك"

أعلن خفر السواحل الأمريكي "رصد أصوات تحت الماء خلال عمليات البحث عن الغواصة السياحية، التي فقدت قبل يومين قرب حطام سفينة "تيتانيك" في شمال المحيط الأطلسي". 21.06.2023, سبوتنيك عربي

2023-06-21T12:04+0000

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وقال خفر السواحل، إن "طائرة بي 3 كندية رصدت أصواتا تحت الماء في منطقة البحث. ونتيجة لذلك، تم نقل عمليات آلية موجهة عن بعد لمحاولة تقصي مصدر الأصوات"، مضيفا أن "هذه العمليات أعطت نتائج سلبية لكنها متواصلة"، حسب وكالة "فرانس برس".وأكد خفر السواحل، أن الأشخاص الخمسة على متن الغواصة السياحية، لديهم تقريبا 40 ساعة من الأكسجين، داخل الغواصة التي تحمل اسم "تيتان".وتواصل فرق خفر السواحل الأمريكية والكندية، البحث عن الغواصة السياحية الصغيرة المفقودة وعلى متنها خمسة أشخاص، في رحلة لزيارة حطام سفينة "تيتانيك"، في منطقة بعيدة في المحيط الأطلسي قبالة سواحل أمريكا الشمالية.وأفاد الأميرال جون موغر، من خفر السواحل الأمريكي، بأن "الغواصة المفقودة هي "أوشنغيت اكسبديشنز"، واختفت في منطقة تبعد نحو 1450 كيلومترا شرق كايب كود، على عمق أربعة آلاف متر"، مؤكدا أن "عمليات البحث على سطح المياه وداخلها تتركزعلى هذه المنطقة"، حسب وكالة "فرانس 24".وأشار موغر أن "إجراء عمليات البحث في هذه المنطقة المعقدة يحتاج إلى جهود كبيرة جدًا"، مقدرًا أن تكفي كمية الأكسجين في الغواصة لسبعين ساعة إضافية أو أكثر.ومن بين الركاب المفقودين رجل الأعمال البريطاني الثري هاميش هاردينغ، رئيس مجلس إدارة شركة بيع الطائرات الخاصة "أكشن أفييشن". ولم يقدم موغر أي تفاصيل حول الأشخاص الآخرين الموجودين على متن الغواصة، احترامًا لعائلاتهم.وتشارك في عمليات البحث طائرة "سي-130" الأمريكية، وطائرة كندية مجهزة بسونار قادرعلى رصد الغواصات، وفقًا لخفرالسواحل الأمريكي.تجدر الإشارة إلى أن سفينة "تيتانيك" غرقت في أول رحلة لها في عام 1912، بعد اصطدامها بجبل جليدي، وقضى في الحادث نحو 1500 شخص. وتم العثور على حطام السفينة في عام 1985، على بعد 650 كيلومترًا من السواحل الكندية، ويزور الحطام منذ ذلك الحين صائدو الكنوز والسياح.

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