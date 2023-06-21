https://sputnikarabic.ae/20230621/روسيا-تطور-غواصات-لادا-وفارشافيانكا-1078335476.html

روسيا تطور غواصات "لادا" و"فارشافيانكا"

روسيا تطور غواصات "لادا" و"فارشافيانكا"

قال إيغور فيلنيت، المدير العام لمكتب التصميم المركزي للتكنولوجيا البحرية "روبين"، إن في مشروع 677 غواصات "لادا" غير النووية، يمكن بناء مقصورة فيها محطات طاقة... 21.06.2023, سبوتنيك عربي

2023-06-21T10:33+0000

2023-06-21T10:33+0000

2023-06-21T10:33+0000

روسيا

سلاح روسيا

رصد عسكري

حصري

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وتعتبر شركة "روبين" للتصميم الهندسي للمعدات البحرية هي المطور الرئيسي في روسيا للغواصات الاستراتيجية الذرية وغير النووية، التي تعمل بالطاقة النووية، بالإضافة إلى المسيرات البحرية.وأضاف فيلنيت لوكالة "سبوتنيك": "تم إنشاء "لادا" على نفس المبدأ (مع إمكانية التحديث العميق، مثل مشروع 877/636)، وبالتالي، بمرور الوقت، يمكن تحسين أسلحتها الإلكترونية اللاسلكية والطاقة الكهربائية. من الممكن بناء مقصورة مع محطات طاقة مستقلة عن الهواء، واستبدال بطارية الرصاص الحمضية ببطارية ليثيوم أيون، ما سيزيد بشكل كبير من الاستقلالية تحت الماء. يسمح مشروع "لادا" بنشر أنظمة سفن جديدة وأسلحة جديدة".ووفقا له، لا تقتصر إمكانيات تطوير مشروع "لادا" على هذا. يوضح المشروع "877/636" كمثال، يمكن للمرء أن يرى كيف تسمح إمكانات التحديث للسفينة بالبقاء حديثة لعدة عقود.والميزة الرئيسية لمحطة توليد الطاقة اللاهوائية المستقلة عن الهواء، هي زيادة التخفي للغواصة. تتاح للغواصة فرصة أن تكون تحت الماء دون أن تطفو على السطح لشحن البطاريات.ويعد "تس كي بي روبين" هو أحد مؤدي أعمال التصميم التجريبي لمحطات الطاقة المستقلة عن الهواء في روسيا.وأضاف: "من أجل الطلب، يتم تحديث المشروع 636، خاصة في مجال الأسلحة الإلكترونية، بالإضافة إلى زيادة تخفي السفينة. ويتم إدخال بعض التطورات المطبقة على غواصات الجيل الثاني من نوع "لادا" في المشروع، يمكن تحسين المشروع 636 أكثر، ولم يتم استنفاذ مخزون التحديث بعد".

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