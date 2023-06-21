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روسيا تطور غواصات "لادا" و"فارشافيانكا"
روسيا تطور غواصات "لادا" و"فارشافيانكا"
قال إيغور فيلنيت، المدير العام لمكتب التصميم المركزي للتكنولوجيا البحرية "روبين"، إن في مشروع 677 غواصات "لادا" غير النووية، يمكن بناء مقصورة فيها محطات طاقة... 21.06.2023, سبوتنيك عربي
2023-06-21T10:33+0000
2023-06-21T10:33+0000
روسيا
سلاح روسيا
رصد عسكري
حصري
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وتعتبر شركة "روبين" للتصميم الهندسي للمعدات البحرية هي المطور الرئيسي في روسيا للغواصات الاستراتيجية الذرية وغير النووية، التي تعمل بالطاقة النووية، بالإضافة إلى المسيرات البحرية.وأضاف فيلنيت لوكالة "سبوتنيك": "تم إنشاء "لادا" على نفس المبدأ (مع إمكانية التحديث العميق، مثل مشروع 877/636)، وبالتالي، بمرور الوقت، يمكن تحسين أسلحتها الإلكترونية اللاسلكية والطاقة الكهربائية. من الممكن بناء مقصورة مع محطات طاقة مستقلة عن الهواء، واستبدال بطارية الرصاص الحمضية ببطارية ليثيوم أيون، ما سيزيد بشكل كبير من الاستقلالية تحت الماء. يسمح مشروع "لادا" بنشر أنظمة سفن جديدة وأسلحة جديدة".ووفقا له، لا تقتصر إمكانيات تطوير مشروع "لادا" على هذا. يوضح المشروع "877/636" كمثال، يمكن للمرء أن يرى كيف تسمح إمكانات التحديث للسفينة بالبقاء حديثة لعدة عقود.والميزة الرئيسية لمحطة توليد الطاقة اللاهوائية المستقلة عن الهواء، هي زيادة التخفي للغواصة. تتاح للغواصة فرصة أن تكون تحت الماء دون أن تطفو على السطح لشحن البطاريات.ويعد "تس كي بي روبين" هو أحد مؤدي أعمال التصميم التجريبي لمحطات الطاقة المستقلة عن الهواء في روسيا.وأضاف: "من أجل الطلب، يتم تحديث المشروع 636، خاصة في مجال الأسلحة الإلكترونية، بالإضافة إلى زيادة تخفي السفينة. ويتم إدخال بعض التطورات المطبقة على غواصات الجيل الثاني من نوع "لادا" في المشروع، يمكن تحسين المشروع 636 أكثر، ولم يتم استنفاذ مخزون التحديث بعد".
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روسيا, سلاح روسيا, رصد عسكري, حصري
روسيا, سلاح روسيا, رصد عسكري, حصري

روسيا تطور غواصات "لادا" و"فارشافيانكا"

10:33 GMT 21.06.2023
© Sputnik . Vitaliy Ankovمشروع "فارشافيانكا" لغواصة الديزل، وسفينة كبيرة مضادة للغواصات "أدميرال بانتيلييف"، خلال تدريبات الأسطول البحري في المحيط الهادئ.
مشروع فارشافيانكا لغواصة الديزل، وسفينة كبيرة مضادة للغواصات أدميرال بانتيلييف، خلال تدريبات الأسطول البحري في المحيط الهادئ. - سبوتنيك عربي, 1920, 21.06.2023
© Sputnik . Vitaliy Ankov
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حصري
قال إيغور فيلنيت، المدير العام لمكتب التصميم المركزي للتكنولوجيا البحرية "روبين"، إن في مشروع 677 غواصات "لادا" غير النووية، يمكن بناء مقصورة فيها محطات طاقة مستقلة عن الهواء، ويمكن استبدال بطارية الرصاص الحمضية ببطارية ليثيوم أيون، ما سيزيد بشكل كبير من الاستقلالية تحت الماء.
وتعتبر شركة "روبين" للتصميم الهندسي للمعدات البحرية هي المطور الرئيسي في روسيا للغواصات الاستراتيجية الذرية وغير النووية، التي تعمل بالطاقة النووية، بالإضافة إلى المسيرات البحرية.
وأضاف فيلنيت لوكالة "سبوتنيك": "تم إنشاء "لادا" على نفس المبدأ (مع إمكانية التحديث العميق، مثل مشروع 877/636)، وبالتالي، بمرور الوقت، يمكن تحسين أسلحتها الإلكترونية اللاسلكية والطاقة الكهربائية. من الممكن بناء مقصورة مع محطات طاقة مستقلة عن الهواء، واستبدال بطارية الرصاص الحمضية ببطارية ليثيوم أيون، ما سيزيد بشكل كبير من الاستقلالية تحت الماء. يسمح مشروع "لادا" بنشر أنظمة سفن جديدة وأسلحة جديدة".

وفي حديثه مع وكالة "سبوتنيك"، أشار إلى أن سلسلة غواصات "لادا" يتم بناؤها في أحواض بناء السفن الأميرالية وفقا لمشروع محسّن. تم نقل جميع مجمعات الأسلحة اللاسلكية الإلكترونية إلى قاعدة عناصر حديثة، وزادت قدراتها وموثوقيتها. تمت ترقية معدات السفينة، بما في ذلك نظام الدفع الكهربائي ومولدات الديزل ونظام الشتغيل المستقر لمحركات الديزل تحت الماء.

ووفقا له، لا تقتصر إمكانيات تطوير مشروع "لادا" على هذا. يوضح المشروع "877/636" كمثال، يمكن للمرء أن يرى كيف تسمح إمكانات التحديث للسفينة بالبقاء حديثة لعدة عقود.
والميزة الرئيسية لمحطة توليد الطاقة اللاهوائية المستقلة عن الهواء، هي زيادة التخفي للغواصة. تتاح للغواصة فرصة أن تكون تحت الماء دون أن تطفو على السطح لشحن البطاريات.
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ويعد "تس كي بي روبين" هو أحد مؤدي أعمال التصميم التجريبي لمحطات الطاقة المستقلة عن الهواء في روسيا.

وقال المدير العام لشركة "روبين"، إن "تصميم الغواصة غير النووية للمشروع 636 "فارشافيانكا" يمكن تحسينه بشكل أكبر، فهو يشمل تطورات المشروع الجديد 677 لادا".

وأضاف: "من أجل الطلب، يتم تحديث المشروع 636، خاصة في مجال الأسلحة الإلكترونية، بالإضافة إلى زيادة تخفي السفينة. ويتم إدخال بعض التطورات المطبقة على غواصات الجيل الثاني من نوع "لادا" في المشروع، يمكن تحسين المشروع 636 أكثر، ولم يتم استنفاذ مخزون التحديث بعد".
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