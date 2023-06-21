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https://sputnikarabic.ae/20230621/سفن-ركاب-حديثة-بأجنحة-مغمورة-تحت-الماء-1078327436.html
سفن ركاب حديثة بأجنحة مغمورة تحت الماء
سفن ركاب حديثة بأجنحة مغمورة تحت الماء
كان الاتحاد السوفيتي فخورًا بها كما كان فخورًا بصواريخ الفضاء. يتم تصنيع سفن الركاب الحديثة ذات الأجنحة المغمورة تحت الماء فقط في مصنعين في روسيا. في مايو/... 21.06.2023, سبوتنيك عربي
2023-06-21T08:34+0000
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في المخطط المعلوماتي الآتي، تخبرك "سبوتنيك" عن أنواع السفن ذات الأجنحة المغمورة المصنوعة في روسيا.
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روسيا, أخبار روسيا اليوم, انفوجرافيك, инфографика
روسيا, أخبار روسيا اليوم, انفوجرافيك, инфографика

سفن ركاب حديثة بأجنحة مغمورة تحت الماء

08:34 GMT 21.06.2023
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كان الاتحاد السوفيتي فخورًا بها كما كان فخورًا بصواريخ الفضاء. يتم تصنيع سفن الركاب الحديثة ذات الأجنحة المغمورة تحت الماء فقط في مصنعين في روسيا. في مايو/ أيار الماضي، انطلقت أول سفينة من طراز "ميتيور-120إر" الجديدة في رحلتها الأولى.
في المخطط المعلوماتي الآتي، تخبرك "سبوتنيك" عن أنواع السفن ذات الأجنحة المغمورة المصنوعة في روسيا.
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