https://sputnikarabic.ae/20230621/سفن-ركاب-حديثة-بأجنحة-مغمورة-تحت-الماء-1078327436.html
سفن ركاب حديثة بأجنحة مغمورة تحت الماء
سفن ركاب حديثة بأجنحة مغمورة تحت الماء
كان الاتحاد السوفيتي فخورًا بها كما كان فخورًا بصواريخ الفضاء. يتم تصنيع سفن الركاب الحديثة ذات الأجنحة المغمورة تحت الماء فقط في مصنعين في روسيا. في مايو/... 21.06.2023, سبوتنيك عربي
2023-06-21T08:34+0000
2023-06-21T08:34+0000
2023-06-21T08:34+0000
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في المخطط المعلوماتي الآتي، تخبرك "سبوتنيك" عن أنواع السفن ذات الأجنحة المغمورة المصنوعة في روسيا.
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سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
روسيا, أخبار روسيا اليوم, انفوجرافيك, инфографика
روسيا, أخبار روسيا اليوم, انفوجرافيك, инфографика
سفن ركاب حديثة بأجنحة مغمورة تحت الماء
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كان الاتحاد السوفيتي فخورًا بها كما كان فخورًا بصواريخ الفضاء. يتم تصنيع سفن الركاب الحديثة ذات الأجنحة المغمورة تحت الماء فقط في مصنعين في روسيا. في مايو/ أيار الماضي، انطلقت أول سفينة من طراز "ميتيور-120إر" الجديدة في رحلتها الأولى.
في المخطط المعلوماتي الآتي، تخبرك "سبوتنيك" عن أنواع السفن ذات الأجنحة المغمورة المصنوعة في روسيا.