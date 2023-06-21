https://sputnikarabic.ae/20230621/سقوط-مسيرتين-قرب-مستودعات-عسكرية-في-ضواحي-موسكو-1078323787.html
سقوط مسيرتين قرب مستودعات عسكرية في ضواحي موسكو
سقوط مسيرتين قرب مستودعات عسكرية في ضواحي موسكو
قال حاكم مقاطعة موسكو، أندريه فوروبيوف، اليوم الأربعاء، إن طائرتين دون طيار سقطتا صباحا، عند اقترابهما من مستودعات عسكرية في الضواحي، ولم تقع أضرار أو إصابات. 21.06.2023, سبوتنيك عربي
2023-06-21T05:06+0000
2023-06-21T05:06+0000
2023-06-21T05:06+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
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وكتب في قناته على "تلغرام": "اليوم، سقطت مسيرتين في حوالي الساعة 5:30 والساعة 5:50 صباحًا، عند الاقتراب من مستودعات إحدى الوحدات العسكرية، نتيجة الاعتراضات العسكرية".وأضاف: "تم العثور على حطام المسيرتين، ولم تكن هناك أضرار أو إصابات. والخدمات الخاصة تعمل في المكان، وتم تطويق المنطقة. وأطلب من الجميع التزام الهدوء".وتواصل القوات المسلحة الروسية تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة، بهدف نزع سلاح أوكرانيا، لدرء التهديدات الصادرة من الأراضي الأوكرانية لأمن روسيا.
https://sputnikarabic.ae/20230621/القوات-الأوكرانية-تقصف-جمهورية-دونيتسك-25-مرة-خلال-24-ساعة-1078323204.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
روسيا
سقوط مسيرتين قرب مستودعات عسكرية في ضواحي موسكو
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قال حاكم مقاطعة موسكو، أندريه فوروبيوف، اليوم الأربعاء، إن طائرتين دون طيار سقطتا صباحا، عند اقترابهما من مستودعات عسكرية في الضواحي، ولم تقع أضرار أو إصابات.
وكتب في قناته على "تلغرام": "اليوم، سقطت مسيرتين في حوالي الساعة 5:30 والساعة 5:50 صباحًا، عند الاقتراب من مستودعات إحدى الوحدات العسكرية، نتيجة الاعتراضات العسكرية".
وأضاف: "تم العثور على حطام المسيرتين، ولم تكن هناك أضرار أو إصابات. والخدمات الخاصة تعمل في المكان، وتم تطويق المنطقة. وأطلب من الجميع التزام الهدوء".
وتواصل القوات المسلحة الروسية تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة، بهدف نزع سلاح أوكرانيا، لدرء التهديدات الصادرة من الأراضي الأوكرانية لأمن روسيا.