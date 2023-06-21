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https://sputnikarabic.ae/20230621/شويغو-مصير-روسيا-يتقرر-الآن-ومستقبلها-الجيوسياسي-يتحدد--1078343570.html
شويغو: مصير روسيا يتقرر الآن ومستقبلها الجيوسياسي يتحدد
شويغو: مصير روسيا يتقرر الآن ومستقبلها الجيوسياسي يتحدد
أعلن وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو، اليوم الأربعاء، أن مصير روسيا يتقرر الآن ومستقبلها الجيوسياسي يتحدد. 21.06.2023, سبوتنيك عربي
2023-06-21T13:12+0000
2023-06-21T13:12+0000
روسيا
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وقال شويغو، متحدثًا أمام خريجي الكليات العسكرية: "أيها الرفاق الضباط، لقد أكملتم تدريبكم في وقت مهم واستثنائي في البلاد، في وقت يتم فيه تحديد مصير وطننا، ويتم تحديد مستقبله الجيوسياسي".وأكد شويغو أن القوات المسلحة الروسية ستعمل كل شيء لضمان سيادة وأمن البلاد.وأكد شويغو أن "خريجي الكليات العسكرية سيحتاجون إلى أعلى درجات الاحتراف، وأقصى قدر من التفاني، والقدرة على اتخاذ قرارات غير قياسية على وجه السرعة وتحمل المسؤولية".وفي وقت سابق من اليوم، أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أمام خريجي الكليات العسكرية، أن المنشآت الأولى في مجمعات أنظمة صواريخ "سارمات" الثقيلة، ستبدأ بتنفيذ المهام القتالية في المستقبل القريب.وأشار الرئيس الروسي إلى أن تعزيز قوات الجيش الروسي ومواصلة تطوير "الثالوث النووي" هو أولوية، وأن نحو نصف وحدات قوات الصواريخ الاستراتيجية الروسية مجهزة بمنظومات صواريخ "يارس".
https://sputnikarabic.ae/20230621/بوتين-نصف-وحدات-قوات-الصواريخ-الاستراتيجية-جهزت-بصواريخ-يارس-النووية-1078340341.html
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روسيا

شويغو: مصير روسيا يتقرر الآن ومستقبلها الجيوسياسي يتحدد

13:12 GMT 21.06.2023
© Photo / Press Service of the Ministry of Defense of the Russian Federation / الانتقال إلى بنك الصوروزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو
وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو - سبوتنيك عربي, 1920, 21.06.2023
© Photo / Press Service of the Ministry of Defense of the Russian Federation
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أعلن وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو، اليوم الأربعاء، أن مصير روسيا يتقرر الآن ومستقبلها الجيوسياسي يتحدد.
وقال شويغو، متحدثًا أمام خريجي الكليات العسكرية: "أيها الرفاق الضباط، لقد أكملتم تدريبكم في وقت مهم واستثنائي في البلاد، في وقت يتم فيه تحديد مصير وطننا، ويتم تحديد مستقبله الجيوسياسي".

وأضاف شويغو: "الغرب الجماعي أطلق حربًا حقيقية ضد روسيا، ويحاول مرة أخرى بكل قوته كسر إرادتها".

وأكد شويغو أن القوات المسلحة الروسية ستعمل كل شيء لضمان سيادة وأمن البلاد.

وقال شويغو: "يمكن لقيادة البلاد أن تكون واثقة من أن قواتنا المسلحة ستفعل كل شيء لضمان الأمن العسكري والسيادة للبلاد".

صواريخ يارس النووية - سبوتنيك عربي, 1920, 21.06.2023
العملية العسكرية الروسية الخاصة
بوتين: نصف وحدات قوات الصواريخ الاستراتيجية جهزت بصواريخ "يارس" النووية
11:59 GMT
وأكد شويغو أن "خريجي الكليات العسكرية سيحتاجون إلى أعلى درجات الاحتراف، وأقصى قدر من التفاني، والقدرة على اتخاذ قرارات غير قياسية على وجه السرعة وتحمل المسؤولية".
وفي وقت سابق من اليوم، أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أمام خريجي الكليات العسكرية، أن المنشآت الأولى في مجمعات أنظمة صواريخ "سارمات" الثقيلة، ستبدأ بتنفيذ المهام القتالية في المستقبل القريب.
وأشار الرئيس الروسي إلى أن تعزيز قوات الجيش الروسي ومواصلة تطوير "الثالوث النووي" هو أولوية، وأن نحو نصف وحدات قوات الصواريخ الاستراتيجية الروسية مجهزة بمنظومات صواريخ "يارس".
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