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العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. يقدم لكم فريق عمل "سبوتنيك" خريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات المسلحة الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20230621/صاروخ-واحد-بهدف-واحد-تور-إم-تبدع-في-الميدان-فيديو---1078329041.html
"صاروخ واحد بهدف واحد"... "تور إم" تبدع في الميدان... فيديو
"صاروخ واحد بهدف واحد"... "تور إم" تبدع في الميدان... فيديو
تشارك أنظمة "تور-إم 1" للدفاع الجوي منذ بداية العملية العسكرية الخاصة في مهام توفير الغطاء الجوي للقوات، حيث أثبتت هذه المنظومة، والفئات المحدثة منها كفاءة... 21.06.2023, سبوتنيك عربي
2023-06-21T09:59+0000
2023-06-21T09:59+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
رصد عسكري
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ونشرت وزارة الدفاع الروسية مقطع فيديو يوثق استخدام هذه المنظومة خلال العملية العسكرية الخاصة، معلقة على الفيديو بعبارة "صاروخ واحد بهدف واحد".ونوّهت الدفاع الروسية إلى أن أنظمة "تور- إم1"، تنفذ منذ اليوم الأول للعملية العسكرية الخاصة مهام قتالية متقدمة، وتوفر غطاءً جويا موثوقا للقوات الروسية، وتسهم بإنقاذ أرواح الجنود وتعزيز الإستعداد القتالي للقوات .وتصنف الفئة المذكورة من المنظومة "تور - إم 1" ضمن منظومات الدفاع الجوي القصيرة المدى، التي يمكنها تحقيق حماية فعالة للأهداف الحيوية والتشكيلات العسكرية أثناء الحركة.ويمكن تركيب منظومات "تور - إم 1" الصاروخية على مركبات مجنزرة أو مركبات بإطارات، وتتميز بإمكانية حشدها للمهام القتالية في وقت قصير، إضافة لقدرتها على العمل ذاتيا في بعض الحالات.وتستطيع صواريخ "تور – إم 1" إسقاط العديد من الأهداف الجوية في نطاق تغطيتها وتشمل:ما هي المواصفات الفنية لمنظومة "تور – إم 1"؟ويمكن لمنظومات "تور - إم 1" القيام بمهام إسقاط أهدافها الجوية على ارتفاعات متوسطة ومنخفضة أو منخفضة جدا، خلال بيئات قتال متشابكة، وفي ظروف التشويش الإلكتروني للعدو.اقرأ أيضا: "مي - 26" لا مثيل لها… معلومات عن المروحية الروسية الخارقةاقرأ أيضا: دبابات روسية تتسلل عبر غابات كراسني ليمان وتدمر مقرا أوكرانيا... فيديو
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روسيا, رصد عسكري
روسيا, رصد عسكري

"صاروخ واحد بهدف واحد"... "تور إم" تبدع في الميدان... فيديو

09:59 GMT 21.06.2023
© Sputnik . Press service of Ministry of Defence of the Russian Federation / الانتقال إلى بنك الصورمنظومة "تور-إم2دي تي" في منطقة أرخبيل نوفايا زيمليا
منظومة تور-إم2دي تي في منطقة أرخبيل نوفايا زيمليا - سبوتنيك عربي, 1920, 21.06.2023
© Sputnik . Press service of Ministry of Defence of the Russian Federation
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تشارك أنظمة "تور-إم 1" للدفاع الجوي منذ بداية العملية العسكرية الخاصة في مهام توفير الغطاء الجوي للقوات، حيث أثبتت هذه المنظومة، والفئات المحدثة منها كفاءة عالية بتنفيذ المهام وتدمير أسلحة العدو.
ونشرت وزارة الدفاع الروسية مقطع فيديو يوثق استخدام هذه المنظومة خلال العملية العسكرية الخاصة، معلقة على الفيديو بعبارة "صاروخ واحد بهدف واحد".
ونوّهت الدفاع الروسية إلى أن أنظمة "تور- إم1"، تنفذ منذ اليوم الأول للعملية العسكرية الخاصة مهام قتالية متقدمة، وتوفر غطاءً جويا موثوقا للقوات الروسية، وتسهم بإنقاذ أرواح الجنود وتعزيز الإستعداد القتالي للقوات .

وبينت الدفاع الروسية أن المشاهد ملتقطة لعمل المنظومة في منطقة كراسني ليمان، بدعم من أجهزة الرادار الحديثة الموجودة على المنظومة، التي تساعد الطاقم على اكتشاف أي جسم غريب تابع للعدو.

© Sputnik . Russian Defence Ministry/Vadim Savitsky / الانتقال إلى بنك الصورأنظمة الصواريخ المضادة للطائرات "تور-ام2" خلال تدريبات القيادة والأركان الاستراتيجية "فوستوك 2022" في ساحة تدريب سيرغييفسكي، 6 سبتمبر 2022
أنظمة الصواريخ المضادة للطائرات تور-ام2 خلال تدريبات القيادة والأركان الاستراتيجية فوستوك 2022 في ساحة تدريب سيرغييفسكي، 6 سبتمبر 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 21.06.2023
أنظمة الصواريخ المضادة للطائرات "تور-ام2" خلال تدريبات القيادة والأركان الاستراتيجية "فوستوك 2022" في ساحة تدريب سيرغييفسكي، 6 سبتمبر 2022
© Sputnik . Russian Defence Ministry/Vadim Savitsky
/
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وتصنف الفئة المذكورة من المنظومة "تور - إم 1" ضمن منظومات الدفاع الجوي القصيرة المدى، التي يمكنها تحقيق حماية فعالة للأهداف الحيوية والتشكيلات العسكرية أثناء الحركة.
© pvo.guns.ruتور ام 1
تور ام 1 - سبوتنيك عربي, 1920, 21.06.2023
تور ام 1
© pvo.guns.ru

وتمتلك صواريخ المنظومة "تور – إم 1"، التي يتم إطلاقها عموديا، قدرة عالية على إصابة الأهداف المعادية، حسبما ذكر موقع "روس أوبورون إكسبورت" الروسي.

© Sputnik . Vitaly Timkiv /  / الانتقال إلى بنك الصورمنظومة صواريخ الدفاع الجوي الروسية "تور-2إم دي تي" في ميدان التدريب العسكري رقم 726 بمدينة إيسك الروسية
منظومة صواريخ الدفاع الجوي الروسية تور-2إم دي تي في ميدان التدريب العسكري رقم 726 بمدينة إيسك الروسية - سبوتنيك عربي, 1920, 21.06.2023
منظومة صواريخ الدفاع الجوي الروسية "تور-2إم دي تي" في ميدان التدريب العسكري رقم 726 بمدينة إيسك الروسية
© Sputnik . Vitaly Timkiv /
/
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ويمكن تركيب منظومات "تور - إم 1" الصاروخية على مركبات مجنزرة أو مركبات بإطارات، وتتميز بإمكانية حشدها للمهام القتالية في وقت قصير، إضافة لقدرتها على العمل ذاتيا في بعض الحالات.

وتستطيع صواريخ "تور – إم 1" إسقاط العديد من الأهداف الجوية في نطاق تغطيتها وتشمل:

الطائرات الثابتة الأجنحة.
المروحيات.
الطائرات المسيرة.
الصواريخ الموجهة.
القذائف الدقيقة بمختلف أنواعها.
© Sputnikمعلومات عن صواريخ "تور إم 2" الروسية الخارقة
معلومات عن صواريخ تور إم 2 الروسية الخارقة - سبوتنيك عربي, 1920, 21.06.2023
معلومات عن صواريخ "تور إم 2" الروسية الخارقة
© Sputnik

ما هي المواصفات الفنية لمنظومة "تور – إم 1"؟

المدى: يبدأ من ألف متر حتى 15 ألف متر.
الارتفاع: يبدأ من 10 أمتار حتى 10 آلاف متر.
الاشتباك: يمكنها الاشتباك مع 4 أهداف جوية في وقت واحد.
ويمكن لمنظومات "تور - إم 1" القيام بمهام إسقاط أهدافها الجوية على ارتفاعات متوسطة ومنخفضة أو منخفضة جدا، خلال بيئات قتال متشابكة، وفي ظروف التشويش الإلكتروني للعدو.
اقرأ أيضا: "مي - 26" لا مثيل لها… معلومات عن المروحية الروسية الخارقة
اقرأ أيضا: دبابات روسية تتسلل عبر غابات كراسني ليمان وتدمر مقرا أوكرانيا... فيديو
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