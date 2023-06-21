"صاروخ واحد بهدف واحد"... "تور إم" تبدع في الميدان... فيديو
© Sputnik . Press service of Ministry of Defence of the Russian Federation / الانتقال إلى بنك الصورمنظومة "تور-إم2دي تي" في منطقة أرخبيل نوفايا زيمليا
© Sputnik . Press service of Ministry of Defence of the Russian Federation/
تشارك أنظمة "تور-إم 1" للدفاع الجوي منذ بداية العملية العسكرية الخاصة في مهام توفير الغطاء الجوي للقوات، حيث أثبتت هذه المنظومة، والفئات المحدثة منها كفاءة عالية بتنفيذ المهام وتدمير أسلحة العدو.
ونشرت وزارة الدفاع الروسية مقطع فيديو يوثق استخدام هذه المنظومة خلال العملية العسكرية الخاصة، معلقة على الفيديو بعبارة "صاروخ واحد بهدف واحد".
ونوّهت الدفاع الروسية إلى أن أنظمة "تور- إم1"، تنفذ منذ اليوم الأول للعملية العسكرية الخاصة مهام قتالية متقدمة، وتوفر غطاءً جويا موثوقا للقوات الروسية، وتسهم بإنقاذ أرواح الجنود وتعزيز الإستعداد القتالي للقوات .
وبينت الدفاع الروسية أن المشاهد ملتقطة لعمل المنظومة في منطقة كراسني ليمان، بدعم من أجهزة الرادار الحديثة الموجودة على المنظومة، التي تساعد الطاقم على اكتشاف أي جسم غريب تابع للعدو.
© Sputnik . Russian Defence Ministry/Vadim Savitsky / الانتقال إلى بنك الصورأنظمة الصواريخ المضادة للطائرات "تور-ام2" خلال تدريبات القيادة والأركان الاستراتيجية "فوستوك 2022" في ساحة تدريب سيرغييفسكي، 6 سبتمبر 2022
أنظمة الصواريخ المضادة للطائرات "تور-ام2" خلال تدريبات القيادة والأركان الاستراتيجية "فوستوك 2022" في ساحة تدريب سيرغييفسكي، 6 سبتمبر 2022
© Sputnik . Russian Defence Ministry/Vadim Savitsky/
وتصنف الفئة المذكورة من المنظومة "تور - إم 1" ضمن منظومات الدفاع الجوي القصيرة المدى، التي يمكنها تحقيق حماية فعالة للأهداف الحيوية والتشكيلات العسكرية أثناء الحركة.
© pvo.guns.ruتور ام 1
تور ام 1
© pvo.guns.ru
وتمتلك صواريخ المنظومة "تور – إم 1"، التي يتم إطلاقها عموديا، قدرة عالية على إصابة الأهداف المعادية، حسبما ذكر موقع "روس أوبورون إكسبورت" الروسي.
© Sputnik . Vitaly Timkiv / / الانتقال إلى بنك الصورمنظومة صواريخ الدفاع الجوي الروسية "تور-2إم دي تي" في ميدان التدريب العسكري رقم 726 بمدينة إيسك الروسية
منظومة صواريخ الدفاع الجوي الروسية "تور-2إم دي تي" في ميدان التدريب العسكري رقم 726 بمدينة إيسك الروسية
© Sputnik . Vitaly Timkiv //
ويمكن تركيب منظومات "تور - إم 1" الصاروخية على مركبات مجنزرة أو مركبات بإطارات، وتتميز بإمكانية حشدها للمهام القتالية في وقت قصير، إضافة لقدرتها على العمل ذاتيا في بعض الحالات.
وتستطيع صواريخ "تور – إم 1" إسقاط العديد من الأهداف الجوية في نطاق تغطيتها وتشمل:
الطائرات الثابتة الأجنحة.
المروحيات.
الطائرات المسيرة.
الصواريخ الموجهة.
القذائف الدقيقة بمختلف أنواعها.
© Sputnikمعلومات عن صواريخ "تور إم 2" الروسية الخارقة
معلومات عن صواريخ "تور إم 2" الروسية الخارقة
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ما هي المواصفات الفنية لمنظومة "تور – إم 1"؟
المدى: يبدأ من ألف متر حتى 15 ألف متر.
الارتفاع: يبدأ من 10 أمتار حتى 10 آلاف متر.
الاشتباك: يمكنها الاشتباك مع 4 أهداف جوية في وقت واحد.
ويمكن لمنظومات "تور - إم 1" القيام بمهام إسقاط أهدافها الجوية على ارتفاعات متوسطة ومنخفضة أو منخفضة جدا، خلال بيئات قتال متشابكة، وفي ظروف التشويش الإلكتروني للعدو.