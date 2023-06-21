https://sputnikarabic.ae/20230621/ضابط-بولندي-المجندون-الأوكرانيون-لا-يظهرون-الحماس-في-التدريب-1078324003.html
ضابط بولندي: المجندون الأوكرانيون لا يظهرون الحماس في التدريب
ضابط بولندي: المجندون الأوكرانيون لا يظهرون الحماس في التدريب
قال بيوتر بافيلكا، ضابط في الجيش البولندي، على "يوتيوب"، إن الأوكرانيين المجندين قسرا في القوات المسلحة الأوكرانية، لا يظهرون حماسًا في التدريب في بولندا. 21.06.2023, سبوتنيك عربي
2023-06-21T05:35+0000
2023-06-21T05:35+0000
2023-06-21T05:43+0000
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أشار الضابط أن "الكثير من الوحدات البولندية تشارك في تدريب الجنود الأوكرانيين في البلاد، لذلك من الواضح من يأتي بالضبط للتدريب".وقال بافيلكا: "هؤلاء ليسوا الرجال الذين رفعوا أيديهم وقالوا نعم، أريد أن أذهب إلى الحرب".ووفقا له، يتضح من سلوك الأوكرانيين "الذين تم استدعاؤهم قسرا" أنهم لا يهتمون بالمكان الذي سينتهي بهم الأمر بعد التدريب.وقال الضابط على قناة "يوتيوب": "هذا أحد الأسباب التي تجعلهم لا يهتمون بالمعدات التي يستخدمونها، وبالتالي في بعض الأحيان يكون هناك تلف للمعدات، لأنهم لا يهتمون"، مضيفا أن هذا يسبب استياء الجيش البولندي.وأضاف بافيلكا: "الأوكرانيون لا يهتمون بالمعدات، لأنهم يعرفون أنهم تم سحبهم بالقوة، وانضموا إلى هذا الجيش، وقد تم إعطاؤهم زيًا رسميًا، والآن هم بحاجة إلى التدريب".وأشار الضابط إلى أن بعض الحوادث التي وقعت أثناء تدريب جنود القوات المسلحة الأوكرانية، مثل حالة اصطدام دبابتين ليوبارد من طراز "2أيه4" البولندية مع بعضهما البعض، لا يمكن أن تحدث عن طريق الصدفة. في رأيه، أراد بعض من الأوكرانيين التظاهر بأنهم غير لائقين للخدمة أو إلحاق أنفسهم بالضرر حتى لا يعودوا إلى أوكرانيا للمشاركة في المعارك.لخص بافيلكا: "لسوء الحظ، يعرفون ما يعودون إليه، ويعرفون أنهم يعودون في كثير من الحالات للموت في هذه المعركة".في وقت سابق، قال بافيلكا إن الجيش الأوكراني الذي تدرب في بولندا على تشغيل دبابات ليوبارد 2، تمكن من تخريب برج إحداها، ما تسبب في اصطدام مركبتين قتاليتين، ونشرَ صورة لأحد الدبابات المتضررة.
https://sputnikarabic.ae/20230620/البنتاغون-مقتل-الجنود-الأوكرانيين-في-النزاع-أمر-محزن-1078319101.html
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روسيا, أخبار أوكرانيا, العالم
روسيا, أخبار أوكرانيا, العالم
ضابط بولندي: المجندون الأوكرانيون لا يظهرون الحماس في التدريب
05:35 GMT 21.06.2023 (تم التحديث: 05:43 GMT 21.06.2023) تابعنا عبر
قال بيوتر بافيلكا، ضابط في الجيش البولندي، على "يوتيوب"، إن الأوكرانيين المجندين قسرا في القوات المسلحة الأوكرانية، لا يظهرون حماسًا في التدريب في بولندا.
أشار الضابط أن "الكثير من الوحدات البولندية تشارك في تدريب الجنود الأوكرانيين في البلاد، لذلك من الواضح من يأتي بالضبط للتدريب".
وقال بافيلكا: "هؤلاء ليسوا الرجال الذين رفعوا أيديهم وقالوا نعم، أريد أن أذهب إلى الحرب".
ووفقا له، يتضح من سلوك الأوكرانيين "الذين تم استدعاؤهم قسرا" أنهم لا يهتمون بالمكان الذي سينتهي بهم الأمر بعد التدريب.
وقال الضابط على قناة "يوتيوب
": "هذا أحد الأسباب التي تجعلهم لا يهتمون بالمعدات التي يستخدمونها، وبالتالي في بعض الأحيان يكون هناك تلف للمعدات، لأنهم لا يهتمون"، مضيفا أن هذا يسبب استياء الجيش البولندي.
وأضاف بافيلكا: "الأوكرانيون لا يهتمون بالمعدات، لأنهم يعرفون أنهم تم سحبهم بالقوة، وانضموا إلى هذا الجيش، وقد تم إعطاؤهم زيًا رسميًا، والآن هم بحاجة إلى التدريب".
وأشار الضابط إلى أن بعض الحوادث التي وقعت أثناء تدريب جنود القوات المسلحة الأوكرانية، مثل حالة اصطدام دبابتين ليوبارد من طراز "2أيه4" البولندية مع بعضهما البعض، لا يمكن أن تحدث عن طريق الصدفة. في رأيه، أراد بعض من الأوكرانيين التظاهر بأنهم غير لائقين للخدمة أو إلحاق أنفسهم بالضرر حتى لا يعودوا إلى أوكرانيا للمشاركة في المعارك.
لخص بافيلكا: "لسوء الحظ، يعرفون ما يعودون إليه، ويعرفون أنهم يعودون في كثير من الحالات للموت في هذه المعركة".
في وقت سابق، قال بافيلكا إن الجيش الأوكراني الذي تدرب في بولندا على تشغيل دبابات ليوبارد 2، تمكن من تخريب برج إحداها، ما تسبب في اصطدام مركبتين قتاليتين، ونشرَ صورة لأحد الدبابات المتضررة.