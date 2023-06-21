https://sputnikarabic.ae/20230621/ضمن-رؤيته-لـقرن-تركيا-أردوغان-سنجعل-بلادنا-بين-أكبر-10-اقتصادات-حول-العالم-1078354258.html

ضمن رؤيته لـ"قرن تركيا".. أردوغان: سنجعل بلادنا بين أكبر 10 اقتصادات حول العالم

ضمن رؤيته لـ"قرن تركيا".. أردوغان: سنجعل بلادنا بين أكبر 10 اقتصادات حول العالم

قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، اليوم الأربعاء، إن حزب العدالة والتنمية الحاكم سيواصل العمل دون توقف لجعل تركيا بين مصاف أكبر 10 اقتصادات في العالم. 21.06.2023, سبوتنيك عربي

2023-06-21T17:16+0000

2023-06-21T17:16+0000

2023-06-21T17:16+0000

أخبار تركيا اليوم

رجب طيب أردوغان

العالم

الأخبار

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وذكرت وكالة "الأناضول"، مساء اليوم الأربعاء، أن تصريحات أردوغان جاءت في كلمة له خلال اجتماع الكتلة النيابية لـ"حزب العدالة والتنمية" الحاكم الذي يتزعمه الرئيس التركي نفسه.وأكد أردوغان عزمه على تنمية الاقتصاد التركي عبر التوظيف والاستثمار والإنتاج والصادرات وفائض الحساب الجاري، قائلا:ولفت الرئيس التركي إلى أن "استبدال الدستور الحالي جزء لا يتجزأ من نضال الحزب في النهوض بالاقتصاد، ورؤية "قرن تركيا" لا يمكن أن تتحقق بوجود دستور نتاج انقلاب عسكري (حدث في سبتمبر/أيلول 1980)".ويشار إلى أن "قرن تركيا" هي رؤية أعلنها أردوغان في أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، باعتبارها خطة تتضمن برامج وأهداف الجمهورية التركية في مئويتها الجديدة.وكان الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، قد أكد، يوم السبت الماضي، أن الحكومة التركية تهدف إلى زيادة صادرات البلاد إلى 265 مليار دولار بنهاية العام الجاري، وإلى 400 مليار دولار في عام 2028.وأضاف في حديثه في اجتماع لاتحاد المصدرين: "حتى اليوم، تنافسنا دائمًا مع أنفسنا. نريد زيادة صادراتنا إلى 265 مليار دولار في نهاية هذا العام و285 مليار دولار العام المقبل. هدفنا لعام 2028 هو الوصول إلى 400 مليار دولار وأكثر". ووفقا للرئيس التركي، فإن تركيا تعتزم توسيع المبادرات.وتابع أردوغان: "سنسافر كثيرا، سنسافر حول العالم ونخطط. الخطوات التي اتخذتها تركيا في سياستها الخارجية على مدى السنوات الـ21 الماضية أثبتت فعاليتها لصادراتنا، ومع توسع شبكة البعثات الدبلوماسية لتركيا، زادت صادراتها أيضا".وأضاف الرئيس التركي: "حقيقة أننا دولة توحد حتى الأطراف المتنازعة تحت سقف واحد تمنحنا مزايا في التجارة الخارجية. وأن تدفق الحب الذي فاض في الشوارع في دول المنطقة بعد الفوز في الانتخابات هو أيضا دليل على الموقف الإيجابي تجاه بلدنا".

https://sputnikarabic.ae/20230614/أردوغان-قطاعنا-المصرفي-قوي-وسنواصل-تعزيز-اقتصادنا-بموارد-جديدة-1078104487.html

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أخبار تركيا اليوم, رجب طيب أردوغان, العالم, الأخبار