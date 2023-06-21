https://sputnikarabic.ae/20230621/فليك-بعد-هزيمة-ألمانيا-سترون-فريقا-آخر-في-سبتمبر-1078345359.html
فليك بعد هزيمة ألمانيا: سترون فريقا آخر في سبتمبر
فليك بعد هزيمة ألمانيا: سترون فريقا آخر في سبتمبر
قال هانز فليك، المديرالفني لمنتخب ألمانيا، إنه يسعى لتصحيح مسار الفريق والعودة لتحقيق نتائج إيجابية مجددا، وذلك تعليقا على تلقي المنتخب هزيمة جديدة أمام نظيره... 21.06.2023, سبوتنيك عربي
2023-06-21T14:17+0000
2023-06-21T14:17+0000
2023-06-21T14:17+0000
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وقال فليك (58 عاما)، في مؤتمر صحفي عقب المباراة التي أقيمت أمس في ألمانيا: "بالطبع، هو وضع لم أمر به من قبل. إنني أحب حقا الفوز بالمباريات وأكره الخسارة حقا".وأضاف أنه يقوم بإعداد المنتخب الألماني لخوض نهائيات (يورو 2024)، التي ستستضيفها ألمانيا العام المقبل.وتابع: "يمكنني أن أعد أننا سنرى فريقا مختلفا في سبتمبر/أيلول".واعترف فليك بأن المنتخب غاب عن المستوى المأمول في جميع المباريات الودية الثلاث التي خاضها خلال الشهر الجاري، حيث كان التعادل مع أوكرانيا 3-3 أفضل نتائجه وبعدها خسر أمام بولندا 1-0.وأردف: "الأشياء التي قمنا بتجربتها لم تفلح".ومن المقرر أن يخوض المنتخب الألماني مباراتين وديتين في سبتمبر المقبل، أمام اليابان وفرنسا ثم يلتقي المنتخب الأمريكي في أكتوبر/تشرين الأول.يذكر أن فليك بقي في منصبه رغم صدمة خروج ألمانيا من دور المجموعات بكأس العالم 2022 في قطر، ولم يحقق المنتخب تحت قيادته سوى 4 انتصارات خلال آخر 16 مباراة.
https://sputnikarabic.ae/20221123/مفاجآت-المونديال-مستمرة-اليابان-تصعق-ألمانيا-وتقلب-تأخرها-إلى-فوز-ثمين-1070481660.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
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رياضة, أخبار ألمانيا, أخبار العالم الآن, الأخبار
رياضة, أخبار ألمانيا, أخبار العالم الآن, الأخبار
فليك بعد هزيمة ألمانيا: سترون فريقا آخر في سبتمبر
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قال هانز فليك، المديرالفني لمنتخب ألمانيا، إنه يسعى لتصحيح مسار الفريق والعودة لتحقيق نتائج إيجابية مجددا، وذلك تعليقا على تلقي المنتخب هزيمة جديدة أمام نظيره الكولومبي بهدفين دون رد في المباراة الودية التي جمعت بينهما أمس الثلاثاء.
وقال فليك
(58 عاما)، في مؤتمر صحفي عقب المباراة التي أقيمت أمس في ألمانيا: "بالطبع، هو وضع لم أمر به من قبل. إنني أحب حقا الفوز بالمباريات وأكره الخسارة حقا".
وأضاف أنه يقوم بإعداد المنتخب الألماني لخوض نهائيات (يورو 2024)، التي ستستضيفها ألمانيا العام المقبل.
وتابع: "يمكنني أن أعد أننا سنرى فريقا مختلفا في سبتمبر/أيلول".
23 نوفمبر 2022, 16:46 GMT
واعترف فليك بأن المنتخب غاب عن المستوى المأمول في جميع المباريات الودية الثلاث التي خاضها خلال الشهر الجاري، حيث كان التعادل مع أوكرانيا 3-3 أفضل نتائجه وبعدها خسر أمام بولندا 1-0.
وأردف: "الأشياء التي قمنا بتجربتها لم تفلح".
ومن المقرر أن يخوض المنتخب الألماني
مباراتين وديتين في سبتمبر المقبل، أمام اليابان وفرنسا ثم يلتقي المنتخب الأمريكي في أكتوبر/تشرين الأول.
يذكر أن فليك بقي في منصبه رغم صدمة خروج ألمانيا من دور المجموعات بكأس العالم 2022 في قطر
، ولم يحقق المنتخب تحت قيادته سوى 4 انتصارات خلال آخر 16 مباراة.