https://sputnikarabic.ae/20230621/قائد-أخمات-الغرب-يختبر-الأسلحة-البيولوجية-على-الجيش-الأوكراني-1078328102.html
قائد "أخمات": الغرب يختبر الأسلحة البيولوجية على الجيش الأوكراني
قائد "أخمات": الغرب يختبر الأسلحة البيولوجية على الجيش الأوكراني
قال أبتي علاء الدينوف، قائد أخمات، إن الجيش الأوكراني يخوض هجومًا مضادًا تحت تأثير الأسلحة البيولوجية، التي يختبرها الغرب عليهم. 21.06.2023, سبوتنيك عربي
2023-06-21T08:59+0000
2023-06-21T08:59+0000
2023-06-21T08:59+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
العالم
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وأضاف على الهواء في "سولوفيوف لايف": "إنهم حتى لا يخفون ذلك. في الواقع، يختبر "الناتو"، اليوم جميع الأدوية التي أنتجوها على الأوكرانيين من أجل صنع جندي خارق. هذه كيمياء قتالية. إنهم لا يشعرون بالأسف تجاه الأوكرانيين".ووفقا له، فإن الجنود الذين يتأثرون لمثل هذه المواد، يستسلمون. وقال: "لقد بدأ بالفعل القادة الأكثر عقلانية في الاستسلام في مفارز كاملة".وبدأ الهجوم المضاد الأوكراني في اتجاهات جنوب دونيتسك وزابوروجيه وأرتيوموفسك، في 4 يونيو/ حزيران الجاري. ونشرت كييف ألوية قتالية درّبها متخصصون في "الناتو" ومسلحون بالمعدات الغربية.
https://sputnikarabic.ae/20230621/بوشلين-حررت-القوات-الروسية-منطقة-زفيرينتس-المحصنة-في-اتجاه-مارينسكي---عاجل-1078326046.html
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روسيا, العالم
قائد "أخمات": الغرب يختبر الأسلحة البيولوجية على الجيش الأوكراني
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قال أبتي علاء الدينوف، قائد أخمات، إن الجيش الأوكراني يخوض هجومًا مضادًا تحت تأثير الأسلحة البيولوجية، التي يختبرها الغرب عليهم.
وأضاف على الهواء في "سولوفيوف لايف": "إنهم حتى لا يخفون ذلك. في الواقع، يختبر "الناتو"، اليوم جميع الأدوية التي أنتجوها على الأوكرانيين من أجل صنع جندي خارق. هذه كيمياء قتالية. إنهم لا يشعرون بالأسف تجاه الأوكرانيين".
ووفقا له، فإن الجنود الذين يتأثرون لمثل هذه المواد، يستسلمون. وقال: "لقد بدأ بالفعل القادة الأكثر عقلانية في الاستسلام في مفارز كاملة".
وبدأ الهجوم المضاد الأوكراني في اتجاهات جنوب دونيتسك وزابوروجيه وأرتيوموفسك، في 4 يونيو/ حزيران الجاري. ونشرت كييف ألوية قتالية درّبها متخصصون في "الناتو" ومسلحون بالمعدات الغربية.