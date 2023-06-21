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العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. يقدم لكم فريق عمل "سبوتنيك" خريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات المسلحة الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20230621/قائد-أخمات-الغرب-يختبر-الأسلحة-البيولوجية-على-الجيش-الأوكراني-1078328102.html
قائد "أخمات": الغرب يختبر الأسلحة البيولوجية على الجيش الأوكراني
قائد "أخمات": الغرب يختبر الأسلحة البيولوجية على الجيش الأوكراني
قال أبتي علاء الدينوف، قائد أخمات، إن الجيش الأوكراني يخوض هجومًا مضادًا تحت تأثير الأسلحة البيولوجية، التي يختبرها الغرب عليهم. 21.06.2023, سبوتنيك عربي
2023-06-21T08:59+0000
2023-06-21T08:59+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
العالم
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وأضاف على الهواء في "سولوفيوف لايف": "إنهم حتى لا يخفون ذلك. في الواقع، يختبر "الناتو"، اليوم جميع الأدوية التي أنتجوها على الأوكرانيين من أجل صنع جندي خارق. هذه كيمياء قتالية. إنهم لا يشعرون بالأسف تجاه الأوكرانيين".ووفقا له، فإن الجنود الذين يتأثرون لمثل هذه المواد، يستسلمون. وقال: "لقد بدأ بالفعل القادة الأكثر عقلانية في الاستسلام في مفارز كاملة".وبدأ الهجوم المضاد الأوكراني في اتجاهات جنوب دونيتسك وزابوروجيه وأرتيوموفسك، في 4 يونيو/ حزيران الجاري. ونشرت كييف ألوية قتالية درّبها متخصصون في "الناتو" ومسلحون بالمعدات الغربية.
https://sputnikarabic.ae/20230621/بوشلين-حررت-القوات-الروسية-منطقة-زفيرينتس-المحصنة-في-اتجاه-مارينسكي---عاجل-1078326046.html
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روسيا, العالم
روسيا, العالم

قائد "أخمات": الغرب يختبر الأسلحة البيولوجية على الجيش الأوكراني

08:59 GMT 21.06.2023
© Sputnik . Viktor Antonyukجنود طاقم المدفعية التابعة للمجموعة القتالية "فاغنير" في مواقع القوات المسلحة الأوكرانية بالقرب من باخموت في منطقة دونيتسك، 5 سبتمبر 2022
جنود طاقم المدفعية التابعة للمجموعة القتالية فاغنير في مواقع القوات المسلحة الأوكرانية بالقرب من باخموت في منطقة دونيتسك، 5 سبتمبر 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 21.06.2023
© Sputnik . Viktor Antonyuk
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قال أبتي علاء الدينوف، قائد أخمات، إن الجيش الأوكراني يخوض هجومًا مضادًا تحت تأثير الأسلحة البيولوجية، التي يختبرها الغرب عليهم.
وأضاف على الهواء في "سولوفيوف لايف": "إنهم حتى لا يخفون ذلك. في الواقع، يختبر "الناتو"، اليوم جميع الأدوية التي أنتجوها على الأوكرانيين من أجل صنع جندي خارق. هذه كيمياء قتالية. إنهم لا يشعرون بالأسف تجاه الأوكرانيين".
ووفقا له، فإن الجنود الذين يتأثرون لمثل هذه المواد، يستسلمون. وقال: "لقد بدأ بالفعل القادة الأكثر عقلانية في الاستسلام في مفارز كاملة".
عناصر القوات المحمولة في ميدان للتدريب في منطقة العملية العسكرية الخاصة - سبوتنيك عربي, 1920, 21.06.2023
العملية العسكرية الروسية الخاصة
بوشلين يعلن سيطرة القوات الروسية على منطقة زفيرينتس المحصنة
07:10 GMT
وبدأ الهجوم المضاد الأوكراني في اتجاهات جنوب دونيتسك وزابوروجيه وأرتيوموفسك، في 4 يونيو/ حزيران الجاري. ونشرت كييف ألوية قتالية درّبها متخصصون في "الناتو" ومسلحون بالمعدات الغربية.
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