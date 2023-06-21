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قتيلان و30 مصابا بحادث انقلاب قطار في تونس
قتيلان و30 مصابا بحادث انقلاب قطار في تونس
قتل شخصان وأصيب 30 آخرون، اليوم الأربعاء، إثر انقلاب قطار رابط بين صفاقس وتونس العاصمة عند محطة مساكن. 21.06.2023, سبوتنيك عربي
2023-06-21T06:54+0000
2023-06-21T06:54+0000
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وأفادت الإذاعة التونسية الرسمية، عبر حسابها على "فيسبوك" (تابع لشركة "ميتا" الأمريكية المحظورة في روسيا بسبب أنشطتها المتطرفة)، بأن "قطارا متجها نحو قابس انحرف عن مساره وانقلب عند محطة مساكن من ولاية سوسة، ما أدى إلى مقتل سائق القطار".وأشارت الإذاعة إلى "حالة من الفزع والهلع والإغماء في صفوف الركاب، دون تسجيل أي خسائر بشرية في صفوفهم"، مؤكدا أنه سيتم تأمين حافلات لنقل المسافرين إلى وجهتهم.وشهدت تونس أوائل هذا الشهر، تحطم مروحية عسكرية، فُقد الاتصال معها، وكان على متنها 4 أفراد عسكريين، حسبما أعلنت وزارة الدفاع التونسية.وحسب وكالة الأنباء التونسية، ذكرت الوزارة في بيان، أن "الطائرة المروحية التي تم الإعلان في وقت سابق عن فقدان الاتصال بها، في منطقة كاب سيراط، قد سقطت في عرض البحر".
https://sputnikarabic.ae/20230620/قيس-سعيد-تونس-لن-تقبل-بتوطين-المهاجرين-ولن-تكون-أبدا-حارسة-لحدود-أوروبا-1078293528.html
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تونس, أخبار تونس اليوم, الأخبار, أخبار الشرق الأوسط, أخبار العالم الآن, العالم العربي
تونس, أخبار تونس اليوم, الأخبار, أخبار الشرق الأوسط, أخبار العالم الآن, العالم العربي

قتيلان و30 مصابا بحادث انقلاب قطار في تونس

06:54 GMT 21.06.2023
© AFP 2023 / Iranian Red Crescentحادث خروج قطار ركاب عن مساره في محافظة يزد، إيران 8 يونيو 2022
حادث خروج قطار ركاب عن مساره في محافظة يزد، إيران 8 يونيو 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 21.06.2023
© AFP 2023 / Iranian Red Crescent
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قتل شخصان وأصيب 30 آخرون، اليوم الأربعاء، إثر انقلاب قطار رابط بين صفاقس وتونس العاصمة عند محطة مساكن.
وأفادت الإذاعة التونسية الرسمية، عبر حسابها على "فيسبوك" (تابع لشركة "ميتا" الأمريكية المحظورة في روسيا بسبب أنشطتها المتطرفة)، بأن "قطارا متجها نحو قابس انحرف عن مساره وانقلب عند محطة مساكن من ولاية سوسة، ما أدى إلى مقتل سائق القطار".
وأشارت الإذاعة إلى "حالة من الفزع والهلع والإغماء في صفوف الركاب، دون تسجيل أي خسائر بشرية في صفوفهم"، مؤكدا أنه سيتم تأمين حافلات لنقل المسافرين إلى وجهتهم.
الرئيس التونسي قيس سعيد في تونس 22 مارس 2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 20.06.2023
قيس سعيد: تونس لن تقبل بتوطين المهاجرين ولن تكون أبدا حارسة لحدود أوروبا
أمس, 10:58 GMT
وشهدت تونس أوائل هذا الشهر، تحطم مروحية عسكرية، فُقد الاتصال معها، وكان على متنها 4 أفراد عسكريين، حسبما أعلنت وزارة الدفاع التونسية.
وحسب وكالة الأنباء التونسية، ذكرت الوزارة في بيان، أن "الطائرة المروحية التي تم الإعلان في وقت سابق عن فقدان الاتصال بها، في منطقة كاب سيراط، قد سقطت في عرض البحر".
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