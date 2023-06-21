https://sputnikarabic.ae/20230621/قتيلان-و30-مصابا-بحادث-انقلاب-قطار-في-تونس-1078325531.html
قتيلان و30 مصابا بحادث انقلاب قطار في تونس
قتيلان و30 مصابا بحادث انقلاب قطار في تونس
قتل شخصان وأصيب 30 آخرون، اليوم الأربعاء، إثر انقلاب قطار رابط بين صفاقس وتونس العاصمة عند محطة مساكن. 21.06.2023, سبوتنيك عربي
2023-06-21T06:54+0000
2023-06-21T06:54+0000
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وأفادت الإذاعة التونسية الرسمية، عبر حسابها على "فيسبوك" (تابع لشركة "ميتا" الأمريكية المحظورة في روسيا بسبب أنشطتها المتطرفة)، بأن "قطارا متجها نحو قابس انحرف عن مساره وانقلب عند محطة مساكن من ولاية سوسة، ما أدى إلى مقتل سائق القطار".وأشارت الإذاعة إلى "حالة من الفزع والهلع والإغماء في صفوف الركاب، دون تسجيل أي خسائر بشرية في صفوفهم"، مؤكدا أنه سيتم تأمين حافلات لنقل المسافرين إلى وجهتهم.وشهدت تونس أوائل هذا الشهر، تحطم مروحية عسكرية، فُقد الاتصال معها، وكان على متنها 4 أفراد عسكريين، حسبما أعلنت وزارة الدفاع التونسية.وحسب وكالة الأنباء التونسية، ذكرت الوزارة في بيان، أن "الطائرة المروحية التي تم الإعلان في وقت سابق عن فقدان الاتصال بها، في منطقة كاب سيراط، قد سقطت في عرض البحر".
https://sputnikarabic.ae/20230620/قيس-سعيد-تونس-لن-تقبل-بتوطين-المهاجرين-ولن-تكون-أبدا-حارسة-لحدود-أوروبا-1078293528.html
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سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
تونس, أخبار تونس اليوم, الأخبار, أخبار الشرق الأوسط, أخبار العالم الآن, العالم العربي
تونس, أخبار تونس اليوم, الأخبار, أخبار الشرق الأوسط, أخبار العالم الآن, العالم العربي
قتيلان و30 مصابا بحادث انقلاب قطار في تونس
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قتل شخصان وأصيب 30 آخرون، اليوم الأربعاء، إثر انقلاب قطار رابط بين صفاقس وتونس العاصمة عند محطة مساكن.
وأفادت الإذاعة التونسية الرسمية، عبر حسابها على "فيسبوك" (تابع لشركة "ميتا" الأمريكية المحظورة في روسيا بسبب أنشطتها المتطرفة)، بأن "قطارا
متجها نحو قابس انحرف عن مساره وانقلب عند محطة مساكن من ولاية سوسة، ما أدى إلى مقتل سائق القطار".
وأشارت الإذاعة إلى "حالة من الفزع والهلع والإغماء في صفوف الركاب، دون تسجيل أي خسائر بشرية في صفوفهم"، مؤكدا أنه سيتم تأمين حافلات لنقل المسافرين إلى وجهتهم.
وشهدت تونس أوائل هذا الشهر، تحطم مروحية عسكرية، فُقد الاتصال معها، وكان على متنها 4 أفراد عسكريين، حسبما أعلنت وزارة الدفاع التونسية.
وحسب وكالة الأنباء التونسية، ذكرت
الوزارة في بيان، أن "الطائرة المروحية التي تم الإعلان في وقت سابق عن فقدان الاتصال بها، في منطقة كاب سيراط، قد سقطت في عرض البحر".