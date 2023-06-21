https://sputnikarabic.ae/20230621/قطر-تأمل-بتسوية-سريعة-للوضع-في-أوكرانيا--1078352105.html
قطر تأمل بتسوية سريعة للوضع في أوكرانيا
قطر تأمل بتسوية سريعة للوضع في أوكرانيا
صرح رئيس مجلس الوزراء القطري، محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، أن قطر تأمل في تسوية الوضع في أوكرانيا في أسرع وقت ممكن، وأن الدوحة تدعم أي جهود دبلوماسية في هذا... 21.06.2023, سبوتنيك عربي
2023-06-21T15:54+0000
2023-06-21T15:54+0000
2023-06-21T15:54+0000
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قطر
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وقال آل ثاني: "نأمل أن يتم حل النزاع الحالي بين روسيا وأوكرانيا في أسرع وقت ممكن وبالطرق السلمي وفقًا لمبادئ القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة. قطر تدعم أي جهود دبلوماسية في هذا الاتجاه، وأتوقع مناقشة هذه القضايا غدا مع وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف".وفي وقت سابق من اليوم، أعلن الكرملين، أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، سيلتقي، يوم غد الخميس، مع رئيس الوزراء القطري، محمد بن عبد الرحمن آل ثاني.وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، إن لافروف سيجري محادثات في موسكو 22 يونيو/حزيران، مع رئيس مجلس الوزراء القطري، حيث سيناقش الوزراء تطوير العلاقات الثنائية وقضايا العلاقات الدولية الراهنة.وصل محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، اليوم الأربعاء، إلى موسكو لبحث التعاون الاقتصادي بين البلدين.
https://sputnikarabic.ae/20230621/الكرملين-بوتين-يلتقي-مع-رئيس-الوزراء-القطري-غدا-الخميس-1078337824.html
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روسيا, العالم العربي, قطر
روسيا, العالم العربي, قطر
قطر تأمل بتسوية سريعة للوضع في أوكرانيا
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صرح رئيس مجلس الوزراء القطري، محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، أن قطر تأمل في تسوية الوضع في أوكرانيا في أسرع وقت ممكن، وأن الدوحة تدعم أي جهود دبلوماسية في هذا السياق.
وقال آل ثاني: "نأمل أن يتم حل النزاع الحالي بين روسيا وأوكرانيا في أسرع وقت ممكن وبالطرق السلمي وفقًا لمبادئ القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة. قطر تدعم أي جهود دبلوماسية في هذا الاتجاه، وأتوقع مناقشة هذه القضايا غدا مع وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف".
وفي وقت سابق من اليوم، أعلن الكرملين، أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، سيلتقي، يوم غد الخميس، مع رئيس الوزراء القطري، محمد بن عبد الرحمن آل ثاني.
وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، إن لافروف سيجري محادثات في موسكو 22 يونيو/حزيران، مع رئيس مجلس الوزراء القطري، حيث سيناقش الوزراء تطوير العلاقات الثنائية وقضايا العلاقات الدولية الراهنة.
وصل محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، اليوم الأربعاء، إلى موسكو لبحث التعاون الاقتصادي بين البلدين.