https://sputnikarabic.ae/20230621/قوات-مركز-الجنوب-الروسية-تصد-10-هجمات-أوكرانية-على-محور-دونيتسك-1078338147.html
قوات مركز "الجنوب" الروسية تصد 10 هجمات أوكرانية على محور دونيتسك
قوات مركز "الجنوب" الروسية تصد 10 هجمات أوكرانية على محور دونيتسك
أكدت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الأربعاء، نجاح مجموعة قوات "الجنوب" التابعة للقوات الروسية، بصد 10 محاولات هجومية نفذها الجيش الأوكراني، خلال اليوم الماضي، في... 21.06.2023, سبوتنيك عربي
2023-06-21T11:12+0000
2023-06-21T11:12+0000
2023-06-21T11:34+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
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وجاء في بيان وزارة الدفاع الروسية: "على اتجاه دونيتسك، نجحت الأعمال النشطة لمجموعة قوات "الجنوب" التابعة للقوات الروسية، في صد 10 هجمات للعدو في مناطق فيسيلوي وغورجيفكا وبيرفومايسكي وكراسنوغوروفكا وفوديان ومارينكا، في جمهورية دونيتسك الشعبية".وتم تحييد ما يصل إلى 400 جندي أوكراني، وتدمير دبابة واحدة، ومركبتين قتاليتين مدرعتين، بالإضافة إلى 8 سيارات.وتم قمع أنشطة ثلاث مجموعات تخريب واستطلاع أوكرانية في مناطق سينكوفكا وكوتلياريفكا في مقاطعة خاركوف، ونوفوسيلوفسكوي وجمهورية لوغانسك الشعبية.وبلغت خسائر العدو خلال النهار أكثر من 40 جنديا أوكرانيا، ومركبة قتالية مدرعة، وشاحنتين بيك آب.وتم قمع أنشطة ثلاث مجموعات تخريبية واستطلاعية تابعة للقوات المسلحة الأوكرانية، في مناطق تشيرفونايا ديبروفا التابعة لجمهورية لوغانسك الشعبية وفي غابات سيريبريانسك.وتم تحييد ما يصل إلى 135 جنديا أوكرانيا، ومركبة قتال مشاة، ومركبتين قتاليتين مدرعتين، وأربع شاحنات بيك آب، ومدافع هاوتزر من طراز "دي-30"، بالإضافة إلى ثلاث منشآت مدفعية ذاتية الدفع "غفوزديكا" خلال النهار. واستسلم ثمانية جنود أوكرانيين.
https://sputnikarabic.ae/20230621/إعلام-ألماني-الجنود-الأوكرانيون-يعطبون-دبابات-ليوبارد-2-خوفا-من-مواجهة-الجيش-الروسي-1078336424.html
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روسيا
قوات مركز "الجنوب" الروسية تصد 10 هجمات أوكرانية على محور دونيتسك
11:12 GMT 21.06.2023 (تم التحديث: 11:34 GMT 21.06.2023) تابعنا عبر
أكدت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الأربعاء، نجاح مجموعة قوات "الجنوب" التابعة للقوات الروسية، بصد 10 محاولات هجومية نفذها الجيش الأوكراني، خلال اليوم الماضي، في جمهورية دونيتسك الشعبية.
وجاء في بيان وزارة الدفاع الروسية: "على اتجاه دونيتسك، نجحت الأعمال النشطة لمجموعة قوات "الجنوب" التابعة للقوات الروسية، في صد 10 هجمات للعدو في مناطق فيسيلوي وغورجيفكا وبيرفومايسكي وكراسنوغوروفكا وفوديان ومارينكا، في جمهورية دونيتسك الشعبية".
وتم تحييد ما يصل إلى 400 جندي أوكراني، وتدمير دبابة واحدة، ومركبتين قتاليتين مدرعتين، بالإضافة إلى 8 سيارات.
وتابع البيان: "على اتجاه كوبيانسك، استهدفت الضربات الجوية للجيش ونيران المدفعية لقوات التجمع "الغربي" التابعة للقوات الروسية، وحدات العدو في مناطق بيريستوف وكيسلوفكا في مقاطعة خاركوف وستيلماخوفكا في جمهورية لوغانسك الشعبية".
وتم قمع أنشطة ثلاث مجموعات تخريب واستطلاع أوكرانية في مناطق سينكوفكا وكوتلياريفكا في مقاطعة خاركوف، ونوفوسيلوفسكوي وجمهورية لوغانسك الشعبية.
وبلغت خسائر العدو خلال النهار أكثر من 40 جنديا أوكرانيا، ومركبة قتالية مدرعة، وشاحنتين بيك آب.
وأضاف البيان: "على اتجاه كراسني ليمان، ألحقت الضربات الجوية ونيران المدفعية وأنظمة قاذفات اللهب الثقيلة لمجموعة قوات "المركز" التابعة للقوات الروسية، وحدات العدو في مناطق بلوشانكا وشيرفونوبوبوفكا وشيرفونايا ديبروفا من جمهورية لوغانسك الشعبية، ويامبولوفكا وغريغوروفكا من جمهورية دونيتسك الشعبية".
وتم قمع أنشطة ثلاث مجموعات تخريبية واستطلاعية تابعة للقوات المسلحة الأوكرانية، في مناطق تشيرفونايا ديبروفا التابعة لجمهورية لوغانسك الشعبية وفي غابات سيريبريانسك.
وتم تحييد ما يصل إلى 135 جنديا أوكرانيا، ومركبة قتال مشاة، ومركبتين قتاليتين مدرعتين، وأربع شاحنات بيك آب، ومدافع هاوتزر من طراز "دي-30"، بالإضافة إلى ثلاث منشآت مدفعية ذاتية الدفع "غفوزديكا" خلال النهار. واستسلم ثمانية جنود أوكرانيين.
وعلى محور خيرسون، تم تحييد أكثر من 60 جنديا أوكرانيا، وسبع سيارات، ومدافع هاوتزر "مستا-بي"، بالإضافة إلى مدفع "إم 777" الأمريكي الصنع.