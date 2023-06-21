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قيس سعيد يشارك في "قمة باريس من أجل عقد مالي جديد"
قيس سعيد يشارك في "قمة باريس من أجل عقد مالي جديد"
أعلنت الرئاسة التونسية أن الرئيس قيس سعيد، يقوم بزيارة إلى فرنسا للمشاركة في "قمة باريس من أجل عقد مالي جديد". 21.06.2023, سبوتنيك عربي
2023-06-21T10:21+0000
2023-06-21T10:21+0000
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جاء ذلك حسبما ذكرت وكالة "تونس أفريقيا" للأنباء، التي أشارت إلى أن زيارة الرئيس التونسي إلى فرنسا تبدأ اليوم الأربعاء، بدعوة من الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون.ولفتت الوكالة إلى أنه من المقرر أن يتم عقد "قمة باريس من أجل عقد مالي جديد"، يومي 22 و23 يونيو/ حزيران الجاري.وتنعقد القمة بمبادرة من الرئيس الفرنسي، وتستضيف خلالها فرنسا نحو 300 رئيس دولة وحكومة ومنظمات دولية، إضافة إلى ممثلين عن القطاع الخاص والمجتمع المدني.وتهدف القمة إلى وضع أسس للنظام المالي الجديد بصورة تمكن العالم من التصدي لتحديات القرن الـ 21، التي تعد مكافحة التغيرات المناخية وحماية التنوع البيولوجي أبرزها.
https://sputnikarabic.ae/20230620/قيس-سعيد-تونس-لن-تقبل-بتوطين-المهاجرين-ولن-تكون-أبدا-حارسة-لحدود-أوروبا-1078293528.html
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العالم العربي, أخبار العالم الآن, تونس, أخبار تونس اليوم, الأخبار
العالم العربي, أخبار العالم الآن, تونس, أخبار تونس اليوم, الأخبار

قيس سعيد يشارك في "قمة باريس من أجل عقد مالي جديد"

10:21 GMT 21.06.2023
© Photo / Saudi Ministry of Informationالرئيس التونسي قيس سعيد في القمة العربية الـ 32 بجدة
الرئيس التونسي قيس سعيد في القمة العربية الـ 32 بجدة - سبوتنيك عربي, 1920, 21.06.2023
© Photo / Saudi Ministry of Information
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أعلنت الرئاسة التونسية أن الرئيس قيس سعيد، يقوم بزيارة إلى فرنسا للمشاركة في "قمة باريس من أجل عقد مالي جديد".
جاء ذلك حسبما ذكرت وكالة "تونس أفريقيا" للأنباء، التي أشارت إلى أن زيارة الرئيس التونسي إلى فرنسا تبدأ اليوم الأربعاء، بدعوة من الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون.
الرئيس التونسي قيس سعيد في تونس 22 مارس 2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 20.06.2023
قيس سعيد: تونس لن تقبل بتوطين المهاجرين ولن تكون أبدا حارسة لحدود أوروبا
أمس, 10:58 GMT
ولفتت الوكالة إلى أنه من المقرر أن يتم عقد "قمة باريس من أجل عقد مالي جديد"، يومي 22 و23 يونيو/ حزيران الجاري.
وتنعقد القمة بمبادرة من الرئيس الفرنسي، وتستضيف خلالها فرنسا نحو 300 رئيس دولة وحكومة ومنظمات دولية، إضافة إلى ممثلين عن القطاع الخاص والمجتمع المدني.
وتهدف القمة إلى وضع أسس للنظام المالي الجديد بصورة تمكن العالم من التصدي لتحديات القرن الـ 21، التي تعد مكافحة التغيرات المناخية وحماية التنوع البيولوجي أبرزها.
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