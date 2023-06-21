عربي
بوتين يعلن دخول صاروخ "سارمات" الاستراتيجي الثقيل الخدمة في وقت قريب
- سبوتنيك عربي, 1920
مجتمع
تابع آخر الأخبار عن القضايا الاجتماعية والفعاليات الثقافية في دول الوطن العربي والعالم. تعرف على آخر أخبار المجتمع، قصص إنسانية، وتقارير مصورة عن حياة المجتمع.
https://sputnikarabic.ae/20230621/لحظة-وفاة-مغني-الراب-الأمريكي-بيغ-بوكي-أمام-الجمهور-فيديو-1078339687.html
لحظة وفاة مغني الراب الأمريكي "بيغ بوكي" أمام الجمهور... فيديو
لحظة وفاة مغني الراب الأمريكي "بيغ بوكي" أمام الجمهور... فيديو
في واقعة صادمة، توفي مغني الراب الأمريكي ميلتون باول، المعروف باسم "Big Pokey"، بعد سقوطه أمام الجمهور خلال حفل غنائي في تكساس. 21.06.2023, سبوتنيك عربي
2023-06-21T11:53+0000
2023-06-21T11:53+0000
مجتمع
نادي الفيديو
الولايات المتحدة الأمريكية
الأخبار
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/102831/82/1028318202_0:19:1242:718_1920x0_80_0_0_9504dc4fbec0543a7252a89e0c0e2cbe.jpg
وتداول على مواقع التواصل، فيديو يظهر فيه المغني الأمريكي وهو يقدم عرضا فنيا أمام الجمهور، قبل أن يسقط أرضا بشكل مفاجئ. وحاول عدة أشخاص التدخل لتقديم الإسعافات الأولية لكن دون جدوى.وفي وقت لاحق، أعلن مسؤولون أمريكيون أن المغني توفي، في وقت متأخر السبت الماضي، عن عمر يناهز 45 عاما.وانتشر الفيديو الصادم بشكل كبير على الإنترنت والمواقع الإعلامية الأمريكية، حيث أعرب المئات عن تعازيهم وحزنهم.
الولايات المتحدة الأمريكية
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/102831/82/1028318202_131:0:1112:736_1920x0_80_0_0_683e958d76d7a2ff3ca8a3b078cca21e.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
نادي الفيديو, الولايات المتحدة الأمريكية, الأخبار
نادي الفيديو, الولايات المتحدة الأمريكية, الأخبار

لحظة وفاة مغني الراب الأمريكي "بيغ بوكي" أمام الجمهور... فيديو

11:53 GMT 21.06.2023
© LiveLeak / oxtis / جمهور في حفل موسيقي
جمهور في حفل موسيقي - سبوتنيك عربي, 1920, 21.06.2023
© LiveLeak / oxtis /
تابعنا عبرTelegram
في واقعة صادمة، توفي مغني الراب الأمريكي ميلتون باول، المعروف باسم "Big Pokey"، بعد سقوطه أمام الجمهور خلال حفل غنائي في تكساس.
وتداول على مواقع التواصل، فيديو يظهر فيه المغني الأمريكي وهو يقدم عرضا فنيا أمام الجمهور، قبل أن يسقط أرضا بشكل مفاجئ.
وحاول عدة أشخاص التدخل لتقديم الإسعافات الأولية لكن دون جدوى.
وفي وقت لاحق، أعلن مسؤولون أمريكيون أن المغني توفي، في وقت متأخر السبت الماضي، عن عمر يناهز 45 عاما.
وانتشر الفيديو الصادم بشكل كبير على الإنترنت والمواقع الإعلامية الأمريكية، حيث أعرب المئات عن تعازيهم وحزنهم.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle play
2023 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Боец ЧВК Вагнер ведет огонь из противотанковой управляемой ракеты по позициям ВСУ в Артёмовске - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة08:52 GMTالجيش السوداني - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة للأحداث في السودان بين الجيش والدعم السريعأمس, 09:21 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала