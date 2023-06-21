https://sputnikarabic.ae/20230621/لحظة-وفاة-مغني-الراب-الأمريكي-بيغ-بوكي-أمام-الجمهور-فيديو-1078339687.html
لحظة وفاة مغني الراب الأمريكي "بيغ بوكي" أمام الجمهور... فيديو
لحظة وفاة مغني الراب الأمريكي "بيغ بوكي" أمام الجمهور... فيديو
في واقعة صادمة، توفي مغني الراب الأمريكي ميلتون باول، المعروف باسم "Big Pokey"، بعد سقوطه أمام الجمهور خلال حفل غنائي في تكساس. 21.06.2023, سبوتنيك عربي
2023-06-21T11:53+0000
2023-06-21T11:53+0000
2023-06-21T11:53+0000
مجتمع
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الولايات المتحدة الأمريكية
الأخبار
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وتداول على مواقع التواصل، فيديو يظهر فيه المغني الأمريكي وهو يقدم عرضا فنيا أمام الجمهور، قبل أن يسقط أرضا بشكل مفاجئ. وحاول عدة أشخاص التدخل لتقديم الإسعافات الأولية لكن دون جدوى.وفي وقت لاحق، أعلن مسؤولون أمريكيون أن المغني توفي، في وقت متأخر السبت الماضي، عن عمر يناهز 45 عاما.وانتشر الفيديو الصادم بشكل كبير على الإنترنت والمواقع الإعلامية الأمريكية، حيث أعرب المئات عن تعازيهم وحزنهم.
الولايات المتحدة الأمريكية
سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
2023
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/102831/82/1028318202_131:0:1112:736_1920x0_80_0_0_683e958d76d7a2ff3ca8a3b078cca21e.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
نادي الفيديو, الولايات المتحدة الأمريكية, الأخبار
نادي الفيديو, الولايات المتحدة الأمريكية, الأخبار
لحظة وفاة مغني الراب الأمريكي "بيغ بوكي" أمام الجمهور... فيديو
تابعنا عبر
في واقعة صادمة، توفي مغني الراب الأمريكي ميلتون باول، المعروف باسم "Big Pokey"، بعد سقوطه أمام الجمهور خلال حفل غنائي في تكساس.
وتداول على مواقع التواصل
، فيديو يظهر فيه المغني الأمريكي وهو يقدم عرضا فنيا أمام الجمهور، قبل أن يسقط أرضا بشكل مفاجئ.
وحاول عدة أشخاص التدخل لتقديم الإسعافات الأولية لكن دون جدوى.
وفي وقت لاحق، أعلن مسؤولون أمريكيون أن المغني توفي، في وقت متأخر السبت الماضي، عن عمر يناهز 45 عاما.
وانتشر الفيديو الصادم بشكل كبير على الإنترنت
والمواقع الإعلامية الأمريكية، حيث أعرب المئات عن تعازيهم وحزنهم.