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ماذا يحدث في الجزائر؟... إقالة وزير الاتصالات وبيان رسمي بشأن "ترحيل سفير الإمارات"
ماذا يحدث في الجزائر؟... إقالة وزير الاتصالات وبيان رسمي بشأن "ترحيل سفير الإمارات"
أصدرت وزارة الخارجية الجزائرية بيانا بشأن "الأنباء التي تحدثت عن منح السفير الإماراتي يومين لمغادرة الجزائر". 21.06.2023, سبوتنيك عربي
2023-06-21T07:54+0000
2023-06-21T07:54+0000
الجزائر
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ونفى المتحدث الرسمي لوزارة الشؤون الخارجية والجالية الوطنية الجزائرية في الخارج، في بيان، "نفيًا قاطعًا ما تم نشره وتداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي وبعض وسائل الإعلام، من أخبار مغلوطة وكاذبة حول طلب الوزارة من السفير الإماراتي مغادرة التراب الجزائري".وأضاف البيان: "المتحدث الرسمي أعرب عن متانة وصلابة العلاقات الثنائية الجزائرية الإماراتية المتميزة القائمة بين البلدين والشعبين الشقيقين، مع الحرص المشترك على الارتقاء بها إلى أعلى المراتب، تنفيذًا للإرادة المشتركة التي تحدو قائدي البلدين، رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، وأخيه رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة الشيخ محمد بن زايد آل نهيان".وبعدها بساعات، أعلنت الرئاسة الجزائرية، أن الرئيس عبد المجيد تبون، أقال وزير الاتصالات محمد بوسليماني، وكلف الأمينة العامة لوزارة الاتصال بتسيير شؤون الوزارة بالنيابة، حسب وكالة الأنباء الجزائرية.وعلى الرغم من أن الرئاسة الجزائرية لم تعط أي تفاصيل حول سبب القرار، إلا أن ناشطين على مواقع التواصل الاجتماعي ربطوا القرار بنشر خبر مغادرة السفير الإماراتي بالجزائر، الذي كذبته السلطات.ونشرت بعص صفحات مواقع التواصل الاجتماعي وموقع صحيفة "النهار" الجزائرية، خبر طرد السفير الإماراتي، بعد توقيف 4 جواسيس إماراتيين يعملون لصالح جهاز الاستخبارات الإسرائيلي "الموساد"، إلا أنها حذفت الخبر، بعد تكذيب وزارة الخارجية.
الجزائر
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الجزائر, أخبار الإمارات العربية المتحدة, عبد المجيد تبون, الأخبار, أخبار العالم الآن, العالم العربي
الجزائر, أخبار الإمارات العربية المتحدة, عبد المجيد تبون, الأخبار, أخبار العالم الآن, العالم العربي

ماذا يحدث في الجزائر؟... إقالة وزير الاتصالات وبيان رسمي بشأن "ترحيل سفير الإمارات"

07:54 GMT 21.06.2023
© AP Photo / Toufik Doudouرئيس الجمهورية الجزائري عبد المجيد تبون، الجزائر 13 ديسمبر 2019
رئيس الجمهورية الجزائري عبد المجيد تبون، الجزائر 13 ديسمبر 2019 - سبوتنيك عربي, 1920, 21.06.2023
© AP Photo / Toufik Doudou
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أصدرت وزارة الخارجية الجزائرية بيانا بشأن "الأنباء التي تحدثت عن منح السفير الإماراتي يومين لمغادرة الجزائر".
ونفى المتحدث الرسمي لوزارة الشؤون الخارجية والجالية الوطنية الجزائرية في الخارج، في بيان، "نفيًا قاطعًا ما تم نشره وتداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي وبعض وسائل الإعلام، من أخبار مغلوطة وكاذبة حول طلب الوزارة من السفير الإماراتي مغادرة التراب الجزائري".
وأضاف البيان: "المتحدث الرسمي أعرب عن متانة وصلابة العلاقات الثنائية الجزائرية الإماراتية المتميزة القائمة بين البلدين والشعبين الشقيقين، مع الحرص المشترك على الارتقاء بها إلى أعلى المراتب، تنفيذًا للإرادة المشتركة التي تحدو قائدي البلدين، رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، وأخيه رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة الشيخ محمد بن زايد آل نهيان".
وبعدها بساعات، أعلنت الرئاسة الجزائرية، أن الرئيس عبد المجيد تبون، أقال وزير الاتصالات محمد بوسليماني، وكلف الأمينة العامة لوزارة الاتصال بتسيير شؤون الوزارة بالنيابة، حسب وكالة الأنباء الجزائرية.
وعلى الرغم من أن الرئاسة الجزائرية لم تعط أي تفاصيل حول سبب القرار، إلا أن ناشطين على مواقع التواصل الاجتماعي ربطوا القرار بنشر خبر مغادرة السفير الإماراتي بالجزائر، الذي كذبته السلطات.
ونشرت بعص صفحات مواقع التواصل الاجتماعي وموقع صحيفة "النهار" الجزائرية، خبر طرد السفير الإماراتي، بعد توقيف 4 جواسيس إماراتيين يعملون لصالح جهاز الاستخبارات الإسرائيلي "الموساد"، إلا أنها حذفت الخبر، بعد تكذيب وزارة الخارجية.
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