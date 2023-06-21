https://sputnikarabic.ae/20230621/متشرد-يحاول-اختطاف-طفلة-فيديو-أثار-غضبا-واسعا-في-فرنسا-1078340435.html
متشرد يحاول اختطاف طفلة... فيديو أثار غضبا واسعا في فرنسا
متشرد يحاول اختطاف طفلة... فيديو أثار غضبا واسعا في فرنسا
شهدت مدينة بوردو الفرنسية واقعة اعتداء متشرد على سيدة مسنة، ومحاولة سرقة حفيدتها أمام المنزل الذي تقيمان فيه. 21.06.2023, سبوتنيك عربي
2023-06-21T12:06+0000
2023-06-21T12:06+0000
2023-06-21T12:06+0000
مجتمع
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رصدت الواقعة كاميرا مراقبة ووصفتها وسائل إعلام فرنسية بـ "المروعة"، مشيرة إلى أنها حدثت يوم الاثنين الماضي.وبحسب الفيديو، فإن السيدة البالغة من العمر 78 عاما، حاولت اللجوء إلى منزلها مع حفيدتها (7 سنوات)، عندما هاجمها المتشرد، لكنه قام بالاعتداء عليهما وطرحهما أرضا، لكن فرار الطفلة جعله يلوذ بالفرار، بينما تم القبض عليه لاحقا بواسطة الشرطة الفرنسية.
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سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
نادي الفيديو
متشرد يحاول اختطاف طفلة... فيديو أثار غضبا واسعا في فرنسا
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شهدت مدينة بوردو الفرنسية واقعة اعتداء متشرد على سيدة مسنة، ومحاولة سرقة حفيدتها أمام المنزل الذي تقيمان فيه.
رصدت الواقعة
كاميرا مراقبة ووصفتها وسائل إعلام فرنسية بـ "المروعة"، مشيرة إلى أنها حدثت يوم الاثنين الماضي.
وبحسب الفيديو، فإن السيدة البالغة من العمر 78 عاما، حاولت اللجوء إلى منزلها مع حفيدتها (7 سنوات)، عندما هاجمها المتشرد
، لكنه قام بالاعتداء عليهما وطرحهما أرضا، لكن فرار الطفلة جعله يلوذ بالفرار، بينما تم القبض عليه لاحقا بواسطة الشرطة الفرنسية.