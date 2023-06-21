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https://sputnikarabic.ae/20230621/متشرد-يحاول-اختطاف-طفلة-فيديو-أثار-غضبا-واسعا-في-فرنسا-1078340435.html
متشرد يحاول اختطاف طفلة... فيديو أثار غضبا واسعا في فرنسا
متشرد يحاول اختطاف طفلة... فيديو أثار غضبا واسعا في فرنسا
شهدت مدينة بوردو الفرنسية واقعة اعتداء متشرد على سيدة مسنة، ومحاولة سرقة حفيدتها أمام المنزل الذي تقيمان فيه. 21.06.2023, سبوتنيك عربي
2023-06-21T12:06+0000
2023-06-21T12:06+0000
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رصدت الواقعة كاميرا مراقبة ووصفتها وسائل إعلام فرنسية بـ "المروعة"، مشيرة إلى أنها حدثت يوم الاثنين الماضي.وبحسب الفيديو، فإن السيدة البالغة من العمر 78 عاما، حاولت اللجوء إلى منزلها مع حفيدتها (7 سنوات)، عندما هاجمها المتشرد، لكنه قام بالاعتداء عليهما وطرحهما أرضا، لكن فرار الطفلة جعله يلوذ بالفرار، بينما تم القبض عليه لاحقا بواسطة الشرطة الفرنسية.
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نادي الفيديو
نادي الفيديو

متشرد يحاول اختطاف طفلة... فيديو أثار غضبا واسعا في فرنسا

12:06 GMT 21.06.2023
© Sputnikالشرطة الفرنسية 1
الشرطة الفرنسية 1 - سبوتنيك عربي, 1920, 21.06.2023
© Sputnik
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شهدت مدينة بوردو الفرنسية واقعة اعتداء متشرد على سيدة مسنة، ومحاولة سرقة حفيدتها أمام المنزل الذي تقيمان فيه.
رصدت الواقعة كاميرا مراقبة ووصفتها وسائل إعلام فرنسية بـ "المروعة"، مشيرة إلى أنها حدثت يوم الاثنين الماضي.
وبحسب الفيديو، فإن السيدة البالغة من العمر 78 عاما، حاولت اللجوء إلى منزلها مع حفيدتها (7 سنوات)، عندما هاجمها المتشرد، لكنه قام بالاعتداء عليهما وطرحهما أرضا، لكن فرار الطفلة جعله يلوذ بالفرار، بينما تم القبض عليه لاحقا بواسطة الشرطة الفرنسية.
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