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العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. يقدم لكم فريق عمل "سبوتنيك" خريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات المسلحة الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20230621/مسؤول-أمني-غربي-كبير-الغرب-غير-راض-عن-الهجوم-المضاد-الأوكراني-بسبب-خط-سوروفيكين-1078337988.html
مسؤول أمني أوروبي: الغرب غير راض عن "الهجوم المضاد" الأوكراني بسبب "خط سوروفيكين"
مسؤول أمني أوروبي: الغرب غير راض عن "الهجوم المضاد" الأوكراني بسبب "خط سوروفيكين"
قال الخبير الأمني والرئيس السابق للاستخبارات الخارجية الإستونية، راينر ساكس، إن المسؤولين الأوروبيين غير راضين عن الهجوم المضاد للقوات المسلحة الأوكرانية،... 21.06.2023, سبوتنيك عربي
2023-06-21T11:08+0000
2023-06-21T11:09+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
رصد عسكري
روسيا
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وأضاف ساكس: "إن المسؤولين الأوروبيين غير راضين عن الهجوم المضاد، ومندهشون من التكتيكات الدفاعية للجنرال سوروفكين".وقال الخبير: "تعتبر روسيا أنه من المهم جدًا الاحتفاظ بالجزء الجنوبي من الجبهة بين يديها، لذلك تم بناء المزيد من الخطوط الدفاعية هناك. وحاولت أوكرانيا اختراق خط الدفاع الروسي في ثلاثة أماكن، لكنها لم تكن وحدات نشطة للغاية".المثير للاهتمام أن مصطلح "خط سوروفيكين" تم تقديمه من قبل وسائل الإعلام الغربية في نهاية عام 2022. هكذا وصفت صحيفة "ديلي ميرور" الهياكل الدفاعية، مشيرة إلى الصعوبات الكبيرة التي ستواجهها القوات الأوكرانية إذا حاولت اختراقها.وأضاف: "جميع المناطق التي تستولي عليها القوات الأوكرانية تقع في منطقة عمليات قتالية بعيدة المدى، وبالتالي لا يهم. سواء كانت خمس أو سبع قرى سيطروا عليها، لكنهم في منطقة المواقع البعيدة. يمكن أن تكون الجبهة في حالة حرجة فقط إذا انتقل القتال مباشرة إلى مواقع خطوط سوروفكين".
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رصد عسكري, روسيا
رصد عسكري, روسيا

مسؤول أمني أوروبي: الغرب غير راض عن "الهجوم المضاد" الأوكراني بسبب "خط سوروفيكين"

11:08 GMT 21.06.2023 (تم التحديث: 11:09 GMT 21.06.2023)
© Sputnik / الانتقال إلى بنك الصورمنصة مدفعية ذاتية الدفع "أكاتسيا" التابعة للقوات المسلحة الروسية في القطاع الجنوبي من منطقة العملية العسكرية الخاصة.
منصة مدفعية ذاتية الدفع أكاتسيا التابعة للقوات المسلحة الروسية في القطاع الجنوبي من منطقة العملية العسكرية الخاصة. - سبوتنيك عربي, 1920, 21.06.2023
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قال الخبير الأمني والرئيس السابق للاستخبارات الخارجية الإستونية، راينر ساكس، إن المسؤولين الأوروبيين غير راضين عن الهجوم المضاد للقوات المسلحة الأوكرانية، مؤكدا قيام القوات الروسية بتجهيز خطوط دفاع قوية جدا على الجبهات.
وأضاف ساكس: "إن المسؤولين الأوروبيين غير راضين عن الهجوم المضاد، ومندهشون من التكتيكات الدفاعية للجنرال سوروفكين".

وتابع ساكس: "فشلت القوات المسلحة الأوكرانية بعدد كبير من الهياكل الدفاعية وتفوق القوات الروسية في الجو".

وقال الخبير: "تعتبر روسيا أنه من المهم جدًا الاحتفاظ بالجزء الجنوبي من الجبهة بين يديها، لذلك تم بناء المزيد من الخطوط الدفاعية هناك. وحاولت أوكرانيا اختراق خط الدفاع الروسي في ثلاثة أماكن، لكنها لم تكن وحدات نشطة للغاية".

ووفقا له: "قامت روسيا ببناء عدة خطوط دفاع في الجزء الجنوبي من منطقة العملية العسكرية الخاصة، وأقوى هذه الخطوط هو الثالث، ما يسمى بـ "خط سوروفيكين"، والذي لم تستطع الوصول إليه القوات المسلحة الأوكرانية".

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المثير للاهتمام أن مصطلح "خط سوروفيكين" تم تقديمه من قبل وسائل الإعلام الغربية في نهاية عام 2022. هكذا وصفت صحيفة "ديلي ميرور" الهياكل الدفاعية، مشيرة إلى الصعوبات الكبيرة التي ستواجهها القوات الأوكرانية إذا حاولت اختراقها.
وأضاف: "جميع المناطق التي تستولي عليها القوات الأوكرانية تقع في منطقة عمليات قتالية بعيدة المدى، وبالتالي لا يهم. سواء كانت خمس أو سبع قرى سيطروا عليها، لكنهم في منطقة المواقع البعيدة. يمكن أن تكون الجبهة في حالة حرجة فقط إذا انتقل القتال مباشرة إلى مواقع خطوط سوروفكين".
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