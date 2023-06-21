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https://sputnikarabic.ae/20230621/مستوطنون-إسرائيليون-يهاجمون-بلدة-يقطنها-فلسطينيون-ويحرقون-ممتلكاتهم-فيديو-1078343111.html
مستوطنون إسرائيليون يهاجمون بلدة يقطنها فلسطينيون ويحرقون ممتلكاتهم... فيديو
مستوطنون إسرائيليون يهاجمون بلدة يقطنها فلسطينيون ويحرقون ممتلكاتهم... فيديو
هاجم مستوطنون بحماية من الجيش الإسرائيلي بلدة تُرمسعيا شمال شرق مدينة رام الله، في الضفة الغربية، وقاموا بالاعتداء على بيوت وممتلكات الفلسطينيين فيها. 21.06.2023, سبوتنيك عربي
2023-06-21T12:54+0000
2023-06-21T12:54+0000
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القدس - سبوتنيك. وأفاد مصدر، لوكالة "سبوتنيك"، بأن "المستوطنين اقتحموا، اليوم الأربعاء، البلدة من الجهة الشرقية، وأن أهالي البلدة خرجوا للتصدي لعملية الاقتحام ومحاولة إخماد النيران التي أضرمت في عدد من السيارات والمحاصيل الزراعية".وأضاف المصدر أن "قوات الاحتلال قامت بإطلاق عدد من قنابل الصوت والغاز صوبهم، دون أن يبلغ عن وقوع إصابات، لكن الاعتداء تسبب بوقوع أضرار مادية جسيمة بممتلكات الفلسطينيين سكان البلدة".يشار إلى أن أكثر من 35 فلسطينيا أصيبوا بجروح مختلفة جراء اعتداءات المستوطنين في عدة قرى فلسطينية، تمتد من ترمسعيا شمال شرق رام الله حتى دير شرف غرب نابلس شمالي الضفة الغربية، الليلة الماضية وفجر اليوم.وقد قام المستوطنون تحت حماية الجيش الإسرائيلي بإطلاق الرصاص الحي والمعدني والحجارة، فحدثت حالات اختناق بالغاز بين مئات من الفلسطينيين.كما تسببت اعتداءات المستوطنين بإحراق محاصيل زراعية و140 سيارة، إلى جانب إضرام النار في سيارة إسعاف.وقد شن المستوطنون هجماتهم على قرى وبلدات ترمسعيا وبيت فوريك وعورتا وحوارة واللبن الشرقية والساوية وزعترة وياسوف ودير شرف.ويأتي هجوم المستوطنين، بعد يوم من عملية إطلاق نار نُفذت عند مستوطنة "عيلي" شمال الضفة الغربية، أسفرت عن مقتل أربعة مستوطنين، بالإضافة إلى مقتل فلسطينيين اثنين وراء تنفيذ العملية على يد الجيش الإسرائيلي.
https://sputnikarabic.ae/20230621/نتنياهو-يقرر-بناء-ألف-وحدة-استيطانية-جديدة-في-مستوطنة-عيلي-1078342101.html
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إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, أخبار فلسطين اليوم, أخبار الضفة الغربية, العالم, العالم العربي, الأخبار
إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, أخبار فلسطين اليوم, أخبار الضفة الغربية, العالم, العالم العربي, الأخبار

مستوطنون إسرائيليون يهاجمون بلدة يقطنها فلسطينيون ويحرقون ممتلكاتهم... فيديو

12:54 GMT 21.06.2023
© AFP 2023 / Jaafar Ashtiyehرجل يسير بجوار سيارات مدمرة في ساحة خردة، بعد إحراقها خلال الليل، في بلدة حوارة بالقرب من نابلس في لضفة الغربية المحتلة، 27 فبراير 2023
رجل يسير بجوار سيارات مدمرة في ساحة خردة، بعد إحراقها خلال الليل، في بلدة حوارة بالقرب من نابلس في لضفة الغربية المحتلة، 27 فبراير 2023 - سبوتنيك عربي, 1920, 21.06.2023
© AFP 2023 / Jaafar Ashtiyeh
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هاجم مستوطنون بحماية من الجيش الإسرائيلي بلدة تُرمسعيا شمال شرق مدينة رام الله، في الضفة الغربية، وقاموا بالاعتداء على بيوت وممتلكات الفلسطينيين فيها.
القدس - سبوتنيك. وأفاد مصدر، لوكالة "سبوتنيك"، بأن "المستوطنين اقتحموا، اليوم الأربعاء، البلدة من الجهة الشرقية، وأن أهالي البلدة خرجوا للتصدي لعملية الاقتحام ومحاولة إخماد النيران التي أضرمت في عدد من السيارات والمحاصيل الزراعية".
وأضاف المصدر أن "قوات الاحتلال قامت بإطلاق عدد من قنابل الصوت والغاز صوبهم، دون أن يبلغ عن وقوع إصابات، لكن الاعتداء تسبب بوقوع أضرار مادية جسيمة بممتلكات الفلسطينيين سكان البلدة".
يشار إلى أن أكثر من 35 فلسطينيا أصيبوا بجروح مختلفة جراء اعتداءات المستوطنين في عدة قرى فلسطينية، تمتد من ترمسعيا شمال شرق رام الله حتى دير شرف غرب نابلس شمالي الضفة الغربية، الليلة الماضية وفجر اليوم.
وقد قام المستوطنون تحت حماية الجيش الإسرائيلي بإطلاق الرصاص الحي والمعدني والحجارة، فحدثت حالات اختناق بالغاز بين مئات من الفلسطينيين.
رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو - سبوتنيك عربي, 1920, 21.06.2023
نتنياهو يقرر بناء ألف وحدة استيطانية جديدة في مستوطنة "عيلي"
12:44 GMT
كما تسببت اعتداءات المستوطنين بإحراق محاصيل زراعية و140 سيارة، إلى جانب إضرام النار في سيارة إسعاف.
وقد شن المستوطنون هجماتهم على قرى وبلدات ترمسعيا وبيت فوريك وعورتا وحوارة واللبن الشرقية والساوية وزعترة وياسوف ودير شرف.
ويأتي هجوم المستوطنين، بعد يوم من عملية إطلاق نار نُفذت عند مستوطنة "عيلي" شمال الضفة الغربية، أسفرت عن مقتل أربعة مستوطنين، بالإضافة إلى مقتل فلسطينيين اثنين وراء تنفيذ العملية على يد الجيش الإسرائيلي.
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