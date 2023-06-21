https://sputnikarabic.ae/20230621/مصر-يجب-وقف-اعتداءات-المستوطنين-على-القرى-الفلسطينية-فورا-1078351268.html
مصر: يجب وقف اعتداءات المستوطنين على القرى الفلسطينية فورا
مصر: يجب وقف اعتداءات المستوطنين على القرى الفلسطينية فورا
طالبت مصر بوقف الاعتداءات التي يقوم بها المستوطنون الإسرائيليون في القرى الفلسطينية بالضفة الغربية، فورا، وحذرت من خروج الأمور عن السيطرة. 21.06.2023, سبوتنيك عربي
2023-06-21T15:42+0000
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جاء ذلك في بيان نشرته الصفحة الرسمية لوزارة الخارجية المصري على "تويتر"، اليوم الأربعاء.وقال البيان إن القاهرة تطالب بوقف اعتداء المستوطنين في عدة قرى فلسطينية في الضفة الغربية المحتلة، مشيرة إلى أنها تسببت في سقوط ضحايا وإصابات بين المدنيين.كما أشارت الخارجية المصرية إلى أن تلك الاعتداءات تسببت في تدمير وتخريب الممتلكات دون تدخل السلطات الإسرائيلية.وقال البيان إن مصر تؤكد رفضها التام لما وصفته بـ "أعمال الترهيب والترويع والعقاب الجماعي للفلسطينيين".ولفت البيان إلى أن مصر أكدت أنها حذرت كثيرا من مخاطر التصعيد الإسرائيلي المستمر وتداعياته، مشيرة إلى اقتحام مدينة جنين، قبل أيام، بصورة أدت إلى سقوط ضحايا وإصابات ناتجة عن أعمال العنف المتكررة.وأكدت مصر على ضرورة أن يتم وقف العنف فورا حقنا للدماء وحتى لا تتدهور الأمور بصورة تخرج عن السيطرة.وفي وقت سابق اليوم الأربعاء، اقتحم مستوطنون بلدة تُرمسعيا شمال شرق مدينة رام الله، في الضفة الغربية، وقاموا بالاعتداء على ممتلكات الفلسطينيين فيها، وتبع ذلك خروج أهالي البلدة للتصدي لعملية الاقتحام ومحاولة إخماد النيران التي التي تم إشعالها في عدد من السيارات والمحاصيل الزراعية.يذكر أن هجمات المستوطنين في عدة قرى فلسطينية، منذ الليلة الماضية، أدت إلى سقوط عشرات المصابين الفلسطينيين، وشمل ذلك مناطق تمتد من ترمسعيا شمال شرق رام الله حتى دير شرف غرب نابلس شمالي الضفة الغربية.ويأتي هجوم المستوطنين، بعد يوم من عملية إطلاق نار تم تنفيذها عند مستوطنة "عيلي" شمال الضفة الغربية، وأسفرت عن مقتل 4 مستوطنين، إضافة إلى مقتل فلسطينيين اثنين وراء تنفيذ العملية.
https://sputnikarabic.ae/20230621/مستوطنون-إسرائيليون-يهاجمون-بلدة-يقطنها-فلسطينيون-ويحرقون-ممتلكاتهم-فيديو-1078343111.html
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العالم العربي, مصر, أخبار مصر الآن, أخبار فلسطين اليوم, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم
العالم العربي, مصر, أخبار مصر الآن, أخبار فلسطين اليوم, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم
مصر: يجب وقف اعتداءات المستوطنين على القرى الفلسطينية فورا
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طالبت مصر بوقف الاعتداءات التي يقوم بها المستوطنون الإسرائيليون في القرى الفلسطينية بالضفة الغربية، فورا، وحذرت من خروج الأمور عن السيطرة.
جاء ذلك في بيان نشرته الصفحة الرسمية لوزارة الخارجية المصري على "تويتر"، اليوم الأربعاء.
وقال البيان إن القاهرة تطالب بوقف اعتداء المستوطنين في عدة قرى فلسطينية في الضفة الغربية المحتلة، مشيرة إلى أنها تسببت في سقوط ضحايا وإصابات بين المدنيين.
كما أشارت الخارجية المصرية إلى أن تلك الاعتداءات تسببت في تدمير وتخريب الممتلكات دون تدخل السلطات الإسرائيلية.
وقال البيان إن مصر تؤكد رفضها التام لما وصفته بـ "أعمال الترهيب والترويع
والعقاب الجماعي للفلسطينيين".
ولفت البيان إلى أن مصر أكدت أنها حذرت كثيرا من مخاطر التصعيد الإسرائيلي المستمر وتداعياته، مشيرة إلى اقتحام مدينة جنين، قبل أيام، بصورة أدت إلى سقوط ضحايا وإصابات ناتجة عن أعمال العنف المتكررة.
وأكدت مصر على ضرورة أن يتم وقف العنف فورا حقنا للدماء وحتى لا تتدهور الأمور بصورة تخرج عن السيطرة.
وفي وقت سابق اليوم الأربعاء، اقتحم مستوطنون بلدة تُرمسعيا شمال شرق مدينة رام الله، في الضفة الغربية، وقاموا بالاعتداء على ممتلكات الفلسطينيين فيها، وتبع ذلك خروج أهالي البلدة للتصدي لعملية الاقتحام
ومحاولة إخماد النيران التي التي تم إشعالها في عدد من السيارات والمحاصيل الزراعية.
يذكر أن هجمات المستوطنين في عدة قرى فلسطينية، منذ الليلة الماضية، أدت إلى سقوط عشرات المصابين الفلسطينيين، وشمل ذلك مناطق تمتد من ترمسعيا شمال شرق رام الله حتى دير شرف غرب نابلس شمالي الضفة الغربية.
ويأتي هجوم المستوطنين، بعد يوم من عملية إطلاق نار تم تنفيذها عند مستوطنة
"عيلي" شمال الضفة الغربية، وأسفرت عن مقتل 4 مستوطنين، إضافة إلى مقتل فلسطينيين اثنين وراء تنفيذ العملية.