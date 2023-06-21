https://sputnikarabic.ae/20230621/مقتل-فلسطيني-وإصابة-العشرات-جراء-هجمات-لمستوطنين-على-بلدة-في-رام-الله-1078350317.html

مقتل فلسطيني وإصابة العشرات جراء هجمات لمستوطنين على بلدة في رام الله

مقتل فلسطيني وإصابة العشرات جراء هجمات لمستوطنين على بلدة في رام الله

قتل شاب وأصيب العشرات من المواطنين الفلسطينيين، اليوم الأربعاء، في هجمات لمستوطنين إسرائيليين على بلدة ترمسعيا الواقعة في مدينة رام الله في الضفة الغربية. 21.06.2023, سبوتنيك عربي

2023-06-21T15:24+0000

2023-06-21T15:24+0000

2023-06-21T15:24+0000

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وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا)، مساء اليوم الأربعاء، أن الشاب عمر جبارة "أبو القطين" (25 عاما)، قد توفي متأثرا بإصابته برصاص الجيش الإسرائيلي في بلدة ترمسعيا شمال شرقي رام الله.وأفادت بأن مستوطنين هاجموا البلدة، ظهر اليوم، ما أدى لإصابة 12 مواطنا بالرصاص الحي بينها إصابات خطيرة، كما أحرقوا عددا كبيرا من المنازل والمركبات، بحماية قوات الجيش الإسرائيلي.ونقلت عن رئيس بلدية ترمسعيا، لافي أديب، أن نحو 400 مستوطن هاجموا البلدة، ما أدى إلى إصابة العشرات بالرصاص الحي وإحراق 30 منزلا، وأكثر من 60 مركبة.وأفاد مصدر، لوكالة "سبوتنيك"، في وقت سابق اليوم، بأن "المستوطنين اقتحموا البلدة من الجهة الشرقية، وأن أهالي البلدة خرجوا للتصدي لعملية الاقتحام ومحاولة إخماد النيران التي أضرمت في عدد من السيارات والمحاصيل الزراعية".وأضاف المصدر أن "قوات الاحتلال قامت بإطلاق عدد من قنابل الصوت والغاز صوبهم، دون أن يبلغ عن وقوع إصابات، لكن الاعتداء تسبب بوقوع أضرار مادية جسيمة بممتلكات الفلسطينيين سكان البلدة".يشار إلى أن أكثر من 35 فلسطينيا أصيبوا بجروح مختلفة جراء اعتداءات المستوطنين في عدة قرى فلسطينية، تمتد من ترمسعيا شمال شرق رام الله حتى دير شرف غرب نابلس شمالي الضفة الغربية، الليلة الماضية وفجر اليوم، وقام المستوطنون تحت حماية الجيش الإسرائيلي بإطلاق الرصاص الحي والمعدني والحجارة، فحدثت حالات اختناق بالغاز بين مئات من الفلسطينيين.كما تسببت اعتداءات المستوطنين بإحراق محاصيل زراعية و140 سيارة، إلى جانب إضرام النار في سيارة إسعاف.وقد شن المستوطنون هجماتهم على قرى وبلدات ترمسعيا وبيت فوريك وعورتا وحوارة واللبن الشرقية والساوية وزعترة وياسوف ودير شرف.ويأتي هجوم المستوطنين، بعد يوم من عملية إطلاق نار نُفذت عند مستوطنة "عيلي" شمال الضفة الغربية، أسفرت عن مقتل أربعة مستوطنين، بالإضافة إلى مقتل فلسطينيين اثنين وراء تنفيذ العملية على يد الجيش الإسرائيلي.

https://sputnikarabic.ae/20230621/مستوطنون-إسرائيليون-يهاجمون-بلدة-يقطنها-فلسطينيون-ويحرقون-ممتلكاتهم-فيديو-1078343111.html

https://sputnikarabic.ae/20230621/وزير-الدفاع-الإسرائيلي-يسحب-تصاريح-عشرات-العمال-الفلسطينيين-من-أقارب-منفذي-عملية-عيلي-1078344081.html

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