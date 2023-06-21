https://sputnikarabic.ae/20230621/مقتل-4-فلسطينيين-بصاروخ-أطلقته-مسيرة-إسرائيلية-في-جنين-1078357960.html
مقتل 4 فلسطينيين بصاروخ أطلقته مسيرة إسرائيلية في جنين
مقتل 4 فلسطينيين بصاروخ أطلقته مسيرة إسرائيلية في جنين
قتل الجيش الإسرائيلي، مساء اليوم الأربعاء، ما قال إنها خلية فلسطينية مكونة من 4 أفراد بمدينة جنين شمالي الضفة الغربية، بصاروخ أطلقته طائرة مسيرة على سيارة كانت... 21.06.2023, سبوتنيك عربي
2023-06-21T18:42+0000
2023-06-21T18:42+0000
2023-06-21T18:52+0000
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وقال الجيش الإسرائيلي في بيان: "رصدت قوات الجيش الإسرائيلي، بتوجيه استخباراتي دقيق للشاباك (جهاز الأمن العام)، قبل فترة وجيزة سيارة مشبوهة بها خلية إرهابية، بعد أن نفذت إطلاق نار بالقرب من الجلمة في منطقة لواء منشيه".وأضاف: "نفذت الخلية في الآونة الأخيرة عدة عمليات إطلاق نار على مستوطنات في أنحاء يهودا والسامرة (التسمية التوراتية للضفة الغربية). وبعد رصد على الخلية، أطلقت طائرة إسرائيلية بدون طيار النار على الخلية وأحبطتها".وهذه هي المرة الأولى التي تنفذ فيها إسرائيل اغتيالات من الجو ضد ناشطين فلسطينيين بالضفة الغربية منذ نحو 20 عاما، وفق صحيفة "يديعوت أحرونوت".وتشهد الضفة الغربية تزايدا في حدة التوتر خلال الأيام الأخيرة الماضية، وسط دعوات في أروقة السياسة الإسرائيلية لتنفيذ عملية عسكرية واسعة هناك.وأمس الثلاثاء، قٌتل 4 مستوطنين إسرائيليين من أصل 8 أصيبوا في حادث إطلاق نار من سيارة فلسطينية قرب محطة وقود عند مستوطنة "عيلي" شمال الضفة الغربية، وتم لاحقا تصفية منفذي العملية.وأمس الأول (الاثنين) قتل 6 فلسطينيين بعضهم في تبادل لإطلاق النار لدى توغل قوة إسرائيلية لمدينة جنين ومخيمها، كما أسفر تفجير عبوة ناسفة في عربة عسكرية عن إصابة 7 جنود إسرائيليين.
إسرائيل
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+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, أخبار الضفة الغربية
الأخبار, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, أخبار الضفة الغربية
مقتل 4 فلسطينيين بصاروخ أطلقته مسيرة إسرائيلية في جنين
18:42 GMT 21.06.2023 (تم التحديث: 18:52 GMT 21.06.2023) تابعنا عبر
قتل الجيش الإسرائيلي، مساء اليوم الأربعاء، ما قال إنها خلية فلسطينية مكونة من 4 أفراد بمدينة جنين شمالي الضفة الغربية، بصاروخ أطلقته طائرة مسيرة على سيارة كانت تقلهم.
وقال الجيش الإسرائيلي في بيان: "رصدت قوات الجيش الإسرائيلي، بتوجيه استخباراتي دقيق للشاباك (جهاز الأمن العام)، قبل فترة وجيزة سيارة مشبوهة بها خلية إرهابية، بعد أن نفذت إطلاق نار بالقرب من الجلمة في منطقة لواء منشيه".
وأضاف: "نفذت الخلية في الآونة الأخيرة عدة عمليات إطلاق نار على مستوطنات في أنحاء يهودا والسامرة (التسمية التوراتية للضفة الغربية). وبعد رصد على الخلية، أطلقت طائرة إسرائيلية بدون طيار النار على الخلية وأحبطتها".
وهذه هي المرة الأولى التي تنفذ فيها إسرائيل اغتيالات من الجو ضد ناشطين فلسطينيين بالضفة الغربية منذ نحو 20 عاما، وفق صحيفة
"يديعوت أحرونوت".
وتشهد الضفة الغربية تزايدا في حدة التوتر خلال الأيام الأخيرة الماضية، وسط دعوات في أروقة السياسة الإسرائيلية لتنفيذ عملية عسكرية واسعة هناك.
وأمس الثلاثاء، قٌتل 4 مستوطنين إسرائيليين من أصل 8 أصيبوا في حادث إطلاق نار من سيارة فلسطينية قرب محطة وقود عند مستوطنة "عيلي" شمال الضفة الغربية، وتم لاحقا تصفية منفذي العملية.
وأمس الأول (الاثنين) قتل 6 فلسطينيين بعضهم في تبادل لإطلاق النار لدى توغل قوة إسرائيلية لمدينة جنين ومخيمها، كما أسفر تفجير عبوة ناسفة في عربة عسكرية عن إصابة 7 جنود إسرائيليين.