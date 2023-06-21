https://sputnikarabic.ae/20230621/موسكو-تفرض-عقوبات-جديدة-على-48-أستراليا-1078357577.html
موسكو تفرض عقوبات جديدة على 48 أستراليا
موسكو تفرض عقوبات جديدة على 48 أستراليا
أعلنت وزارة الخارجية الروسية، اليوم الأبعاء، أن موسكو حظرت دخول 48 أستراليًا يمثلون أجندة مناهضة لروسيا. 21.06.2023, سبوتنيك عربي
2023-06-21T18:46+0000
2023-06-21T18:46+0000
2023-06-21T18:46+0000
روسيا
أستراليا
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وجاء على موقع وزارة الخارجية الروسية: "ردا على العقوبات المسيسة ضد أفراد وكيانات قانونية روسية من جانب الحكومة الأسترالية، والتي اتخذت كجزء من حملة "الغرب الجماعي" ضد روسيا، تم منع الدخول إلى بلدنا لأجل غير مسمى، بالنسبة لـ 48 أستراليًا إضافيًا من بين مقاولي المجمع الصناعي العسكري والصحفيين ونواب في المجالس البلدية، الذين يشكلون الأجندة المعادية لروسيا في هذا البلد".وطال الحظر الروسي نائب رئيس وزراء ولاية فيكتوريا، جاسينتا آلان، وعضو مجلس إدارة شركة "تاليس أستراليا" للصناعات العسكرية، آلان بول، وموظفين آخرين، فضلا عن مدير عمليات الطيران في شركة "سيباك"، لوك أسبينال، وبعض أعضاء مجلس إدارة جنوب أستراليا وبعض الصحفيين في صحيفة "أستراليان".في الأسبوع الماضي، أعلن رئيس الوزراء الأسترالي، أنتوني ألبانيز، تمرير قانون ينهي عقد إيجار موقع للسفارة الروسية الجديدة غير المكتملة في العاصمة المجاورة للبرلمان.وأشار إلى وجود تهديد لـ "الأمن القومي" الأسترالي وربط هذه الخطوة بالعمل العسكري في أوكرانيا.ووصفتها البعثة الدبلوماسية الروسية بأنها خطوة نحو تدمير العلاقات مع موسكو. وتم استدعاء السفير الأسترالي، غريم ميهان، إلى وزارة الخارجية، حيث تم تقديم الاحتجاج وتحذيره من اتخاذ إجراءات للرد.
https://sputnikarabic.ae/20230620/الخارجية-الروسية-روسيا-لا-تستبعد-إجراء-اتصالات-جديدة-بشأن-صفقة-الحبوب-1078307626.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
روسيا, أستراليا
موسكو تفرض عقوبات جديدة على 48 أستراليا
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أعلنت وزارة الخارجية الروسية، اليوم الأبعاء، أن موسكو حظرت دخول 48 أستراليًا يمثلون أجندة مناهضة لروسيا.
وجاء على موقع وزارة الخارجية الروسية: "ردا على العقوبات المسيسة ضد أفراد وكيانات قانونية روسية من جانب الحكومة الأسترالية، والتي اتخذت كجزء من حملة "الغرب الجماعي" ضد روسيا، تم منع الدخول إلى بلدنا لأجل غير مسمى، بالنسبة لـ 48 أستراليًا إضافيًا من بين مقاولي المجمع الصناعي العسكري والصحفيين ونواب في المجالس البلدية، الذين يشكلون الأجندة المعادية لروسيا في هذا البلد".
وطال الحظر الروسي نائب رئيس وزراء ولاية فيكتوريا، جاسينتا آلان، وعضو مجلس إدارة شركة "تاليس أستراليا" للصناعات العسكرية، آلان بول، وموظفين آخرين، فضلا عن مدير عمليات الطيران في شركة "سيباك"، لوك أسبينال، وبعض أعضاء مجلس إدارة جنوب أستراليا وبعض الصحفيين في صحيفة "أستراليان".
في الأسبوع الماضي، أعلن رئيس الوزراء الأسترالي، أنتوني ألبانيز، تمرير قانون ينهي عقد إيجار موقع للسفارة الروسية الجديدة غير المكتملة في العاصمة المجاورة للبرلمان.
وأشار إلى وجود تهديد لـ "الأمن القومي" الأسترالي وربط هذه الخطوة بالعمل العسكري في أوكرانيا.
ووصفتها البعثة الدبلوماسية الروسية بأنها خطوة نحو تدمير العلاقات مع موسكو. وتم استدعاء السفير الأسترالي، غريم ميهان، إلى وزارة الخارجية، حيث تم تقديم الاحتجاج وتحذيره من اتخاذ إجراءات للرد.