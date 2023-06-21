https://sputnikarabic.ae/20230621/ميشوستين-روسيا-تعتبر-قطر-شريكا-رئيسيا-في-الشرق-الأوسط-1078353051.html
ميشوستين: روسيا تعتبر قطر شريكا رئيسيا في الشرق الأوسط
ميشوستين: روسيا تعتبر قطر شريكا رئيسيا في الشرق الأوسط
أكد رئيس الوزراء الروسي ميخائيل ميشوستين، اليوم الأربعاء، أن موسكو تعتبر قطر شريكا رئيسياً في الشرق الأوسط وتتطلع إلى توسيع التعاون معها. 21.06.2023, سبوتنيك عربي
2023-06-21T16:15+0000
2023-06-21T16:15+0000
2023-06-21T16:15+0000
روسيا
قطر
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وقال ميشوستين: "قطر هي الشريك الرئيسي لروسيا في الشرق الأوسط، علاقاتنا الودية تقوم على مبادئ الاحترام المتبادل ومراعاة مصالح بعضنا بعضا".وأشار ميشوستين، إلى أن التعاون بين روسيا وقطر يساعد على تحقيق التوازن بين العرض والطلب في سوق الغاز العالمية.وأضاف: "تنسيق الإجراءات في سوق الغاز العالمية يضمن توازن العرض والطلب على المستوى الذي يناسب كلا من المنتجين ومستهلكي الوقود الأزرق".وأكد ميشوستين أن روسيا مستعدة لزيادة صادراتها الغذائية إلى قطر، بما فيها المنتجات الحلال. وصل محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، اليوم الأربعاء، إلى موسكو لبحث التعاون الاقتصادي بين البلدين، حيث التقى مع رئيس الوزراء الروسي ميخائيل ميشوستين. وقد أولى الوزيران اهتماما خاصا لتنفيذ مشاريع مشتركة في مجالات الطاقة والصناعة والزراعة.وفي وقت سابق من اليوم، أعلن الكرملين، أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، سيلتقي، يوم غد الخميس، مع رئيس الوزراء القطري، محمد بن عبد الرحمن آل ثاني.
https://sputnikarabic.ae/20230621/قطر-تأمل-بتسوية-سريعة-للوضع-في-أوكرانيا--1078352105.html
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روسيا, قطر
ميشوستين: روسيا تعتبر قطر شريكا رئيسيا في الشرق الأوسط
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أكد رئيس الوزراء الروسي ميخائيل ميشوستين، اليوم الأربعاء، أن موسكو تعتبر قطر شريكا رئيسياً في الشرق الأوسط وتتطلع إلى توسيع التعاون معها.
وقال ميشوستين: "قطر هي الشريك الرئيسي لروسيا في الشرق الأوسط، علاقاتنا الودية تقوم على مبادئ الاحترام المتبادل ومراعاة مصالح بعضنا بعضا".
وأكد ميشوستين أن "الجانب الروسي مهتم ببناء تعاون تجاري واقتصادي" مع قطر.
وأشار ميشوستين، إلى أن التعاون بين روسيا وقطر يساعد على تحقيق التوازن بين العرض والطلب في سوق الغاز العالمية.
وقال: "طورت روسيا وقطر شراكة استراتيجية طويلة الأمد في قطاع الطاقة، تُعد وكالة ترويج الاستثمار القطرية أكبر مساهم في "روس نفط"، ونعمل معًا في إطار منتدى الدول المصدرة للغاز ومقره في العاصمة القطرية الدوحة".
وأضاف: "تنسيق الإجراءات في سوق الغاز العالمية يضمن توازن العرض والطلب على المستوى الذي يناسب كلا من المنتجين ومستهلكي الوقود الأزرق".
وأكد ميشوستين أن روسيا مستعدة لزيادة صادراتها الغذائية إلى قطر، بما فيها المنتجات الحلال.
وصل محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، اليوم الأربعاء، إلى موسكو لبحث التعاون الاقتصادي بين البلدين، حيث التقى مع رئيس الوزراء الروسي ميخائيل ميشوستين. وقد أولى الوزيران اهتماما خاصا لتنفيذ مشاريع مشتركة في مجالات الطاقة والصناعة والزراعة.
وفي وقت سابق من اليوم، أعلن الكرملين، أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، سيلتقي، يوم غد الخميس، مع رئيس الوزراء القطري، محمد بن عبد الرحمن آل ثاني.