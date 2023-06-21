https://sputnikarabic.ae/20230621/هل-تقدم-روسيا-ضمانات-أمنية-لدول-المغرب-العربي-للحماية-من-خطر-داعش-الإرهابي-1078348052.html

هل تقدم روسيا ضمانات أمنية لدول المغرب العربي للحماية من خطر "داعش" الإرهابي

هل تقدم روسيا ضمانات أمنية لدول المغرب العربي للحماية من خطر "داعش" الإرهابي

نناقش في هذه الحلقة أهم الملفات الساخنة على الساحة العربية والدولية مع خبراء في السياسة والاقتصاد. 21.06.2023, سبوتنيك عربي

2023-06-21T15:02+0000

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راديو

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هل تقدم روسيا ضمانات أمنية لدول المغرب العربي من خطر "داعش" الإرهابي هل تقدم روسيا ضمانات أمنية لدول المغرب العربي من خطر "داعش" الإرهابي

الأمن الفيدرالي الروسي يحذر من إعادة إحياء نظام "داعش" الإرهابي المحظور في روسيا الاتحادية في بلدان المغرب العربي. حول هذا الموضوع، قال أستاذ العلوم السايسية بجامعة الجزائر، البروفيسور إدريس عطيّة:روسيا وقطر تبحثان التعاون الثنائي في الطاقة والصناعة والزراعة. وعنه قال أستاذ العلوم السياسية، الدكتور علي الهيل:فرنسا تدعو لقبول عضوية أوكرانيا في الناتو. وهو ما قال عنه أستاذ العلوم السياسية في باريس، الدكتور عماد الدين الحمرون:مواجهات بين أهالي الجولان السوري المحتل والشرطة الإسرائيلية بسبب "توربينات الرياح". بهذا الصدد، قال الباحث وخبير العلاقات الدولية والأزمات، محمد نادر العمري لبرنامجنا:زيادة شحنات النفط الروسي إلى الصين. وهو ما قال عنه الخبير الاقتصادي والأستاذ الزائر في جامعة التمويل في موسكو، نور ندا:التفاصيل في الملف الصوتي...

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