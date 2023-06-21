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https://sputnikarabic.ae/20230621/هل-تقدم-روسيا-ضمانات-أمنية-لدول-المغرب-العربي-للحماية-من-خطر-داعش-الإرهابي-1078348052.html
هل تقدم روسيا ضمانات أمنية لدول المغرب العربي للحماية من خطر "داعش" الإرهابي
هل تقدم روسيا ضمانات أمنية لدول المغرب العربي للحماية من خطر "داعش" الإرهابي
نناقش في هذه الحلقة أهم الملفات الساخنة على الساحة العربية والدولية مع خبراء في السياسة والاقتصاد. 21.06.2023, سبوتنيك عربي
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هل تقدم روسيا ضمانات أمنية لدول المغرب العربي من خطر "داعش" الإرهابي
هل تقدم روسيا ضمانات أمنية لدول المغرب العربي من خطر "داعش" الإرهابي
الأمن الفيدرالي الروسي يحذر من إعادة إحياء نظام "داعش" الإرهابي المحظور في روسيا الاتحادية في بلدان المغرب العربي. حول هذا الموضوع، قال أستاذ العلوم السايسية بجامعة الجزائر، البروفيسور إدريس عطيّة:روسيا وقطر تبحثان التعاون الثنائي في الطاقة والصناعة والزراعة. وعنه قال أستاذ العلوم السياسية، الدكتور علي الهيل:فرنسا تدعو لقبول عضوية أوكرانيا في الناتو. وهو ما قال عنه أستاذ العلوم السياسية في باريس، الدكتور عماد الدين الحمرون:مواجهات بين أهالي الجولان السوري المحتل والشرطة الإسرائيلية بسبب "توربينات الرياح". بهذا الصدد، قال الباحث وخبير العلاقات الدولية والأزمات، محمد نادر العمري لبرنامجنا:زيادة شحنات النفط الروسي إلى الصين. وهو ما قال عنه الخبير الاقتصادي والأستاذ الزائر في جامعة التمويل في موسكو، نور ندا:التفاصيل في الملف الصوتي...
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نغم كباس
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سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
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بلا قيود, аудио
بلا قيود, аудио

هل تقدم روسيا ضمانات أمنية لدول المغرب العربي للحماية من خطر "داعش" الإرهابي

15:02 GMT 21.06.2023
راديو
هل تقدم روسيا ضمانات أمنية لدول المغرب العربي من خطر "داعش" الإرهابي
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نغم كباس - سبوتنيك عربي
نغم كباس
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فرح القادري - سبوتنيك عربي
فرح القادري
كل المواضيع
نناقش في هذه الحلقة أهم الملفات الساخنة على الساحة العربية والدولية مع خبراء في السياسة والاقتصاد.
الأمن الفيدرالي الروسي يحذر من إعادة إحياء نظام "داعش" الإرهابي المحظور في روسيا الاتحادية في بلدان المغرب العربي. حول هذا الموضوع، قال أستاذ العلوم السايسية بجامعة الجزائر، البروفيسور إدريس عطيّة:

"إن روسيا تفهم جيدا صناعة الإرهاب في منطقة الشمال الأفريقي والمغرب العربي، لأن الإرهاب في هذه المناطق هو إرهاب وافد وليس مرتبط بالواقع المعيشي للإنسان المغاربي والأفريقي، واليوم المقاربة الروسية تريد أن تكون بالمرصاد للمقاربات الغربية التي ظلت تاريخيا تجعل من الإرهاب فزّاعة كبيرة من أجل التدخل في دول القارة الأفريقية".

روسيا وقطر تبحثان التعاون الثنائي في الطاقة والصناعة والزراعة. وعنه قال أستاذ العلوم السياسية، الدكتور علي الهيل:
"نشهد دخولا تدريجيا لدول الخليج بما فيها قطر لعالم متعدد الأقطاب وسيكون هناك تعون مع روسيا في مجال الغاز والطاقة الخضراء والسيليكون وغيرها من المجالات الهامة، ولا بد أن يتم بحث الملف السوري وتطبيع العلاقات برعاية روسية".
فرنسا تدعو لقبول عضوية أوكرانيا في الناتو. وهو ما قال عنه أستاذ العلوم السياسية في باريس، الدكتور عماد الدين الحمرون:
"سبب تغير الموقف الفرنسي أولا الضغط على الرئيس بوتين وإيصال رسالة أن فرنسا ستكون جزءا من المواجهة إذا صعد في الميدان، وثانيا خشية فرنسا من الوضع الأمني والعسكري حول بولندا، وثالثا المناكفة مع الجانب الألماني، ورابعا ضعف الهجوم المضاد".
مواجهات بين أهالي الجولان السوري المحتل والشرطة الإسرائيلية بسبب "توربينات الرياح". بهذا الصدد، قال الباحث وخبير العلاقات الدولية والأزمات، محمد نادر العمري لبرنامجنا:

"إن هذا المشهد يشابه ما حدث في الثمانينات عندما قامت حكومات القوات الإسرائيلية فرض الهوية الإسرائيلية على المواطنين السوريين في الجولان المحتل، والكيان الإسرائيلي اليوم يسعى من خلال زرع هذه التوربينات لتهجير السكان وسلبهم أراضيهم الزراعية ولايريد أن يكون أي مقومات للحياة في تلك الأراضي".

زيادة شحنات النفط الروسي إلى الصين. وهو ما قال عنه الخبير الاقتصادي والأستاذ الزائر في جامعة التمويل في موسكو، نور ندا:
"هذا التعاون دليل على فشل العقوبات ضد روسيا لأنها وجدت في الأسواق الآسيوية بديلا عن الأوروبية وتتعامل معها بالعملات الوطنية ما يشكل ضربة للدولار، وربما نشهد ولادة تحالف غازي بين الصين وروسيا وقطر ومصر".
التفاصيل في الملف الصوتي...
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