https://sputnikarabic.ae/20230621/وزير-الدفاع-الإسرائيلي-يجري-اتصالا-هاتفيا-بنظيره-الأوكراني-1078347538.html

وزير الدفاع الإسرائيلي يجري اتصالا هاتفيا بنظيره الأوكراني

وزير الدفاع الإسرائيلي يجري اتصالا هاتفيا بنظيره الأوكراني

أجرى وزير الدفاع الإسرائيلي، يوآف غالانت، اليوم الأربعاء، اتصالا هاتفيا بنظيره الأوكراني، أليكسي ريزينكوف. 21.06.2023, سبوتنيك عربي

2023-06-21T14:59+0000

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2023-06-21T14:59+0000

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وأفادت صحيفة "معاريف" العبرية، مساء اليوم الأربعاء، بأن غالانت قد هاتف نظيره الأوكراني، زيزينكوف، وتحدثا حول الوضع في الداخل الأوكراني وتطورات الأزمة الروسية الأوكرانية.وناقش الجانبان التهديد المشترك الذي تشكله إيران على البلدين، محذرا من خطورة الحرس الثوري الإيراني ليس على المنطقة فحسب، ولكن على المجتمع الدولي ككل.واتفق يوآف غالانت، ونظيره الأوكراني أليكسي ريزينكوف، على البقاء على التواصل المستمر.وكانت وزارة الدفاع الإسرائيلية، قد نفت في تعليق لوكالة "سبوتنيك"، أمس الثلاثاء، التقارير الصحفية التي أفادت بإمكانية نقل دبابات "ميركافا" الإسرائيلية إلى أوكرانيا.وقالت وزارة الدفاع الإسرائيلية في بيان ردا على طلب من وكالة "سبوتنيك" للتعليق على التقارير الإعلامية ذات الصلة: "التقارير حول نقل الدبابات الإسرائيلية إلى أوكرانيا كاذبة، وبسبب النزاع في أوروبا، أعربت عدة دول عن اهتمامها بالحصول على دبابات ميركافا من احتياطيات جيش الدفاع الإسرائيلي".وأكد رئيس إدارة الصادرات الدفاعية في وزارة الدفاع الإسرائيلية، العميد يائير كولاس، في مقابلة مع مجلة "كالكاليست" أن إسرائيل تتفاوض على بيع دبابات "ميركافا" مع دولتين إحداهما في أوروبا.وبحسبه، وصلت المفاوضات إلى مرحلة متقدمة، في الوقت نفسه، شدد الجنرال على أن وزارة الدفاع والقيادة السياسية للبلاد تلتزم بسياسة "واضحة ومتوازنة" تحظر توريد الأسلحة إلى أوكرانيا.ويرى أن رغبة مؤسسات الدفاع في أن تكون نشطة قدر الإمكان في مجال الأعمال أمر طبيعي، لكن "الخطوط الحمراء" التي حددتها الحكومة تبدو "طبيعية تمامًا".

https://sputnikarabic.ae/20230619/إعلام-أوكرانيا-قد-تحصل-على-دبابات-ميركافا-الإسرائيلية-1078241537.html

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