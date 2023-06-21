https://sputnikarabic.ae/20230621/وزير-الدفاع-الإسرائيلي-يسحب-تصاريح-عشرات-العمال-الفلسطينيين-من-أقارب-منفذي-عملية-عيلي-1078344081.html

وزير الدفاع الإسرائيلي يسحب تصاريح عشرات العمال الفلسطينيين من أقارب منفذي عملية "عيلي"

وزير الدفاع الإسرائيلي يسحب تصاريح عشرات العمال الفلسطينيين من أقارب منفذي عملية "عيلي"

قرر وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت، اليوم الأربعاء، سحب تصاريح عشرات العمال الفلسطينيين (العاملين في الداخل الإسرائيلي) من أقارب منفذي عملية مستوطنة "عيلي"... 21.06.2023, سبوتنيك عربي

2023-06-21T13:41+0000

2023-06-21T13:41+0000

2023-06-21T13:41+0000

الأخبار

العالم العربي

أخبار فلسطين اليوم

إسرائيل

أخبار إسرائيل اليوم

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/01/01/1071822065_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_54d4a5d5c6361cb9c9c27a392c650eb0.jpg

وذكرت إذاعة الجيش الإسرائيلي، مساء اليوم الأربعاء، أن غالانت طالب بسحب تصاريح عشرات العمال الفلسطينيين من العاملين في الداخل، من أقارب منفذي عملية إطلاق النار، التي وقعت في مستوطنة "عيلي" بالقرب من رام الله في الضفة.ويشار إلى أن وزير الدفاع الإسرائيلي السابق، بيني غانتس، قرر في شهر سبتمبر/أيلول الماضي، زيادة تصاريح أعداد العمال الفلسطينيين من قطاع غزة إلى إسرائيل ليصل العدد الإجمالي إلى 17 ألف عامل.ونقلت القناة العبرية "الـ 12"، عن وزير الدفاع الإسرائيلي أن حكومة بلاده قررت زيادة حصة تصاريح العمالة الفلسطينية من سكان قطاع غزة إلى الداخل الإسرائيلي بـ 1500 تصريح إضافي، ليصل العدد الإجمالي للعمال إلى 17 ألف عامل.وأكدت القناة العبرية على موقعها الإلكتروني أن القرار الإسرائيلي الجديد يبدأ تنفيذه بعيد انتهاء عيد "رأس السنة العبرية"، شريطة الحفاظ على الهدوء في مدن الضفة الغربية والقدس المحتلة.وفي شهر يوليو/تموز الماضي، قرر غانتس زيادة 1500 تصريح عمل لسكان القطاع، ليرتفع إجمالي التصاريح إلى 15 ألفا و500 عامل.وأكدت "نجمة داود الحمراء" الإسرائيلية، أمس الثلاثاء، مقتل 4 أشخاص من أصل 8 أصيبوا في حادث إطلاق نار قرب محطة وقود عند مستوطنة "عيلي" شمال الضفة الغربية. وذكرت الهيئة أنه تم نقل 4 جرحى آخرين إصابتهم خطيرة إلى مستشفيات قريبة لتلقي العلاج.وقال الجيش الإسرائيلي في بيان، إنه تلقى تقارير تفيد بأن "إرهابيين أطلقوا النار قرب محطة وقود في بيشوف في منطقة لواء بنيامين"، مضيفا أن قوات الجيش تمكنت من تحييد أحد مطلقي النار، بينما تواصل القوات الإسرائيلية ملاحقة مشتبه بهم إضافيين.وذكرت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية، أن 3 مسلحين فلسطينيين قاموا بعملية إطلاق النار وكانوا مسلحين ببنادق "إم 16"، وأن منفذ العملية الرئيسي الذي قتل فور إطلاق النار، هو مهند فالح شحادة، فلسطيني من قرية حوارة جنوبي نابلس.

https://sputnikarabic.ae/20230528/هل-تعد-محاولة-لاستبدال-العمالة-الفلسطينية-إعلام-عبري-إسرائيل-تجلب-10-آلاف-عامل-هندي-1077516631.html

إسرائيل

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

الأخبار, العالم العربي, أخبار فلسطين اليوم, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم