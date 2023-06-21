https://sputnikarabic.ae/20230621/وقفة-أمام-قصر-العدل-في-بيروت-تطالب-بـتطهير-القضاء-اللبناني-1078347098.html

وقفة أمام قصر العدل في بيروت تطالب بـ"تطهير القضاء" اللبناني

وقفة أمام قصر العدل في بيروت تطالب بـ"تطهير القضاء" اللبناني

نظم متظاهرون من تحالف "متحدون" في لبنان، اليوم الأربعاء، وقفة أمام قصر العدل في بيروت، شارك فيها عدد من المحامين والمودعين والمواطنين، طالبوا بـ"تطهير القضاء"... 21.06.2023, سبوتنيك عربي

2023-06-21T14:44+0000

2023-06-21T14:44+0000

2023-06-21T14:44+0000

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ورفع المشاركون في الوقفة لافتات دعت إلى "تطهير القضاء اللبناني من الشوائب التي تعطل قيامه بدوره في المحاسبة حيث لا قيامة لأي وطن بلا محاسبة".حول هذه المطالب، تحدث الطبيب باسكال الراسي وزوجته فاليري فوييه، معربين عن تحفظهما على "أي تعهد لا يقابله تعهد من مدير عام مصرف BLC نديم القصار بإعادة الوديعة"، مطالبين "الجميع لا سيما المودعين، بعدم الخوف والاتحاد في مواجهة من يسلبهم حقوقهم"، حسبما نقلت الوكالة الوطنية للإعلام.وفي وقت سابق، أقدم عدد من المودعين اللبنانيين، يوم الخميس الماضي، على تحطيم واجهة 3 بنوك في العاصمة بيروت، احتجاجًا على عدم تمكنهم من سحب أموالهم.وأفادت وسائل إعلام لبنانية بأن "عددًا من المحتجّين أقدموا على تحطيم الواجهات الزجاجية لبنك عودة وبنك بيروت في سن الفيل، وأشعلوا الإطارات عند مداخلهما"، مشيرةً إلى أن "قوة من الجيش وصلت إلى المكان، وحاول بعض المحتجين قطع الطريق".في هذه الأثناء، نفذ "تجمع المودعين" اعتصامًا أمام مسجد الأمين في ساحة الشهداء، حيث طالبوا المسؤولين بتحمل مسؤولياتهم أمام الشعب، وإعادة أموال المودعين ومحاكمة حاكم مصرف لبنان رياض سلامة وجمعية المصارف وكل الفاسدين في الدولة، حسب الوكالة الوطنية للإعلام في لبنان.ويعاني لبنان من أزمات مالية واقتصادية خانقة، زادت من حدتها ارتفاع أسعار المواد الغذائية والمحروقات والمواد الطبية والسلع الأساسية والوقود والكهرباء، وانهيار سعر صرف الليرة اللبنانية إلى مستويات غير مسبوقة.وفشلت النخبة الحاكمة في لبنان، حتى الآن، في وضع خطة للتعافي لمعالجة الانهيار المالي الذي تعاني منه البلاد منذ أواخر 2019، وتتفاقم الأزمة الآن في المحاكم بين المودعين والبنوك.

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