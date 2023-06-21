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https://sputnikarabic.ae/20230621/-علماء-روس-يطورون-عناصر-الجلد-الإلكتروني-1078348383.html
علماء روس يطورون عناصر "الجلد الإلكتروني"
علماء روس يطورون عناصر "الجلد الإلكتروني"
كشف علماء من معهد النظم الطبية الحيوية التابع لجامعة الأبحاث الوطنية "MIET" ومعهد التقنيات والهندسة الإلكترونية في جامعة "سيتشينوف"، عن أجهزة استشعار حساسة... 21.06.2023, سبوتنيك عربي
2023-06-21T15:04+0000
2023-06-21T15:04+0000
مجتمع
روسيا
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وطور العلماء مجموعتين من مستشعرات الإجهاد الحساسة، عن طريق اللمس والمطاط.ووفقًا للباحثين، تختلف المستشعرات المطورة عن نظائرها المعروفة من حيث أنها تستند إلى مادة بيولوجية أو مواد متوافقة بيولوجيًا، كما أنها سهلة التطبيق والإزالة.وأشار العلماء إلى أن الجلد هو أكبر عضو في جسم الإنسان ويمكنه إدراك التأثيرات البيئية المعقدة والاستجابة لها، ولمحاكاة النظام الحسي البشري، ويعمل العلماء في جميع أنحاء العالم على إنشاء "الجلد الإلكتروني".وتابع العلماء أنه يمكن استخدامه أيضًا في الأنظمة القابلة للارتداء لمراقبة صحة الإنسان والعناية بها والطب الحيوي والطب التجديدي (على سبيل المثال، للتحكم في حركة أجزاء مختلفة من الجسم: الأطراف والمفاصل والصدر وتشوه الأنسجة العضلية أثناء العلاج بعد الجراحة).ويسعى الخبراء من خلال تطوير "الجلد الإلكتروني"، إلى إعادة إنشاء وظائف الجهاز الحسي البشري بأكبر قدر ممكن من الدقة، حيث توجد أكثر المستقبلات الميكانيكية حساسية على طرف لسان وأصابع الشخص، وحساسية هذه المستقبلات في نطاق ضغط 20-50 باسكال.وقال العلماء إنه يوجد في العالم العديد من مستشعرات الضغط للروبوتات بحساسية تصل إلى 10 باسكال، لكن لديهم درجة منخفضة من التوافق الحيوي ونطاقات التشغيل التي لا تسمح باستخدامهم في التطبيقات الطبية.
https://sputnikarabic.ae/20230621/دراسة-تحذر-من-خطر-شديد-يهدد-الذين-يتناولون-الأسبرين-يوميا-1078342901.html
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روسيا

علماء روس يطورون عناصر "الجلد الإلكتروني"

15:04 GMT 21.06.2023
© Sputnik . Valery Melnikov / الانتقال إلى بنك الصورطور علماء روس من جامعة العلوم والتكنولوجيا في موسكو أول "مسدس نسيج" روسي يخيط الجروح بالبوليمرات الحيوية.
طور علماء روس من جامعة العلوم والتكنولوجيا في موسكو أول مسدس نسيج روسي يخيط الجروح بالبوليمرات الحيوية. - سبوتنيك عربي, 1920, 21.06.2023
© Sputnik . Valery Melnikov
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كشف علماء من معهد النظم الطبية الحيوية التابع لجامعة الأبحاث الوطنية "MIET" ومعهد التقنيات والهندسة الإلكترونية في جامعة "سيتشينوف"، عن أجهزة استشعار حساسة مصنوعة من مادة متوافقة حيوياً يمكن استخدامها لإنشاء "جلد إلكتروني"، وسيسمح في المستقبل بالتخلي عن إجراء الخزعة المؤلمة.
وطور العلماء مجموعتين من مستشعرات الإجهاد الحساسة، عن طريق اللمس والمطاط.
ووفقًا للباحثين، تختلف المستشعرات المطورة عن نظائرها المعروفة من حيث أنها تستند إلى مادة بيولوجية أو مواد متوافقة بيولوجيًا، كما أنها سهلة التطبيق والإزالة.

وأكد العلماء أنها تسمح بالتسجيل عالي الدقة لمختلف أشكال التشوه، وكذلك أشكال السطح - التمدد، والانحناء، والتحدب، والتقعر، مما يوسع من قدرات التشخيص.

وأشار العلماء إلى أن الجلد هو أكبر عضو في جسم الإنسان ويمكنه إدراك التأثيرات البيئية المعقدة والاستجابة لها، ولمحاكاة النظام الحسي البشري، ويعمل العلماء في جميع أنحاء العالم على إنشاء "الجلد الإلكتروني".
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ووفقًا للعلماء، يمكن استخدام "الجلد الإلكتروني" لإنشاء الجيل التالي من الأطراف الاصطناعية في الطب الشخصي، والروبوتات اللينة، والذكاء الاصطناعي، والواجهات بين الإنسان والآلة (شاشات العرض، وتقنيات الخلايا الكهروضوئية، والترانزستور).

وتابع العلماء أنه يمكن استخدامه أيضًا في الأنظمة القابلة للارتداء لمراقبة صحة الإنسان والعناية بها والطب الحيوي والطب التجديدي (على سبيل المثال، للتحكم في حركة أجزاء مختلفة من الجسم: الأطراف والمفاصل والصدر وتشوه الأنسجة العضلية أثناء العلاج بعد الجراحة).
ويسعى الخبراء من خلال تطوير "الجلد الإلكتروني"، إلى إعادة إنشاء وظائف الجهاز الحسي البشري بأكبر قدر ممكن من الدقة، حيث توجد أكثر المستقبلات الميكانيكية حساسية على طرف لسان وأصابع الشخص، وحساسية هذه المستقبلات في نطاق ضغط 20-50 باسكال.
وقال العلماء إنه يوجد في العالم العديد من مستشعرات الضغط للروبوتات بحساسية تصل إلى 10 باسكال، لكن لديهم درجة منخفضة من التوافق الحيوي ونطاقات التشغيل التي لا تسمح باستخدامهم في التطبيقات الطبية.
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