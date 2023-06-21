https://sputnikarabic.ae/20230621/-علماء-روس-يطورون-عناصر-الجلد-الإلكتروني-1078348383.html

علماء روس يطورون عناصر "الجلد الإلكتروني"

علماء روس يطورون عناصر "الجلد الإلكتروني"

كشف علماء من معهد النظم الطبية الحيوية التابع لجامعة الأبحاث الوطنية "MIET" ومعهد التقنيات والهندسة الإلكترونية في جامعة "سيتشينوف"، عن أجهزة استشعار حساسة... 21.06.2023, سبوتنيك عربي

2023-06-21T15:04+0000

2023-06-21T15:04+0000

2023-06-21T15:04+0000

مجتمع

روسيا

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وطور العلماء مجموعتين من مستشعرات الإجهاد الحساسة، عن طريق اللمس والمطاط.ووفقًا للباحثين، تختلف المستشعرات المطورة عن نظائرها المعروفة من حيث أنها تستند إلى مادة بيولوجية أو مواد متوافقة بيولوجيًا، كما أنها سهلة التطبيق والإزالة.وأشار العلماء إلى أن الجلد هو أكبر عضو في جسم الإنسان ويمكنه إدراك التأثيرات البيئية المعقدة والاستجابة لها، ولمحاكاة النظام الحسي البشري، ويعمل العلماء في جميع أنحاء العالم على إنشاء "الجلد الإلكتروني".وتابع العلماء أنه يمكن استخدامه أيضًا في الأنظمة القابلة للارتداء لمراقبة صحة الإنسان والعناية بها والطب الحيوي والطب التجديدي (على سبيل المثال، للتحكم في حركة أجزاء مختلفة من الجسم: الأطراف والمفاصل والصدر وتشوه الأنسجة العضلية أثناء العلاج بعد الجراحة).ويسعى الخبراء من خلال تطوير "الجلد الإلكتروني"، إلى إعادة إنشاء وظائف الجهاز الحسي البشري بأكبر قدر ممكن من الدقة، حيث توجد أكثر المستقبلات الميكانيكية حساسية على طرف لسان وأصابع الشخص، وحساسية هذه المستقبلات في نطاق ضغط 20-50 باسكال.وقال العلماء إنه يوجد في العالم العديد من مستشعرات الضغط للروبوتات بحساسية تصل إلى 10 باسكال، لكن لديهم درجة منخفضة من التوافق الحيوي ونطاقات التشغيل التي لا تسمح باستخدامهم في التطبيقات الطبية.

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