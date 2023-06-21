https://sputnikarabic.ae/20230621/9-إصابات-خطيرة-إثر-انفجار-بسبب-الغاز-في-باريس-1078354003.html
9 إصابات خطيرة إثر انفجار بسبب الغاز في باريس
9 إصابات خطيرة إثر انفجار بسبب الغاز في باريس
أفادت وسائل إعلام دولية بإصابة نحو 16 شخصا من بينهم 9 في حالة حرجة بعد وقوع انفجار في الدائرة الخامسة في باريس اليوم الأربعاء. 21.06.2023, سبوتنيك عربي
2023-06-21T16:59+0000
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وفقا للمعلومات الأولية، فإن الانفجار وقع بسبب الغاز في ساحة ألفونس لافيران ليست بعيدة عن مدرسة تصميم الأزياء التابعة للأكاديمية الأمريكية.ووصل عمدة باريس، آن هيدالغو، إلى مكان الحادث، وبحسب معطيات الشرطة فقد انهارت واجهات عدة منازل واشتعلت النيران في عدد من المنازل المجاورة، حسبما ذكرت صحيفة "ستريتس تايمز".يذكر أن مايو/ أيار الماضي، شهد مقتل 3 أشخاص على الأقل جراء إطلاق نار وقع في مدينة مارسيليا جنوبي فرنسا.وكانت الشرطة الفرنسية، أعلنت في كانون الأول/ ديسمبر الماضي، مقتل شخصين في إطلاق نار بالدائرة العاشرة في باريس.وذكرت وسائل إعلام محلية، أن "رجلا يبلغ من العمر 60 عامًا، أطلق النار في أحد شوارع الدائرة العاشرة بباريس. وقد تم إلقاء القبض على مطلق النار". وكان قد أفيد قبل ذلك، بإصابة 6 أشخاص.
https://sputnikarabic.ae/20230321/اشتباكات-بين-الشرطة-الفرنسية-والمحتجين-على-قانون-التقاعد-في-باريس-فيديو--1075008752.html
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العالم, أخبار العالم الآن, أخبار فرنسا , الأخبار
9 إصابات خطيرة إثر انفجار بسبب الغاز في باريس
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أفادت وسائل إعلام دولية بإصابة نحو 16 شخصا من بينهم 9 في حالة حرجة بعد وقوع انفجار في الدائرة الخامسة في باريس اليوم الأربعاء.
وفقا للمعلومات الأولية، فإن الانفجار وقع بسبب الغاز في ساحة ألفونس لافيران ليست بعيدة عن مدرسة تصميم الأزياء التابعة للأكاديمية الأمريكية.
ووصل عمدة باريس، آن هيدالغو، إلى مكان الحادث، وبحسب معطيات الشرطة فقد انهارت واجهات عدة منازل واشتعلت النيران في عدد من المنازل المجاورة، حسبما ذكرت صحيفة
"ستريتس تايمز".
يذكر أن مايو/ أيار الماضي، شهد مقتل 3 أشخاص على الأقل جراء إطلاق نار وقع في مدينة مارسيليا جنوبي فرنسا.
وكانت الشرطة الفرنسية
، أعلنت في كانون الأول/ ديسمبر الماضي، مقتل شخصين في إطلاق نار بالدائرة العاشرة في باريس.
وذكرت وسائل إعلام محلية، أن "رجلا يبلغ من العمر 60 عامًا، أطلق النار في أحد شوارع الدائرة العاشرة بباريس. وقد تم إلقاء القبض على مطلق النار". وكان قد أفيد قبل ذلك، بإصابة 6 أشخاص.