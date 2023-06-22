https://sputnikarabic.ae/20230622/آر-بي-جي-7-قاذف-صاروخي-روسي-يدمر-الدبابات-والمدرعات-بأقل-ثمن-1078367317.html
"آر بي جي-7"... قاذف صاروخي روسي يدمر الدبابات والمدرعات بأقل ثمن
"آر بي جي-7"... قاذف صاروخي روسي يدمر الدبابات والمدرعات بأقل ثمن
تقاس قوة الأسلحة الهجومية بقدرتها على تدمير الأهداف المعادية بكفاءة ويرتبط ذلك بتطورها التقني ومستوى التدريب الذي يتلقاه مستخدموها. 22.06.2023, سبوتنيك عربي
2023-06-22T07:13+0000
2023-06-22T07:13+0000
2023-06-22T07:13+0000
رصد عسكري
روسيا
أخبار روسيا اليوم
سلاح روسيا
الأخبار
أخبار العالم الآن
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/01/17/1072633621_0:59:2789:1628_1920x0_80_0_0_229d4393aa44da7357c3e70dbe728315.jpg
وفي الحروب البرية يتم استخدام أسلحة هجومية متنوعة منها القاذف الصاروخي الروسي "آر بي جي-7 في 2"، الذي تم تصميمه لتدمير تحصينات العدو ومدرعاته بأقل ثمن، حسبما ذكر موقع "روس أوبورون إكسبورت" الروسي.السلاح الأفضل عالميايمكن وصف "آر بي جي-7" بأنه أفضل قاذف صاروخي في العالم فيما يتعلق بالقدرة التدميرية والتكلفة معا، خاصة أن تاريخ النسخ السابقة منه يقول إنه صنع مقبرة للدبابات والمدرعات بجميع أنواعها، إضافة إلى تمكنه من إسقاط طائرة شحن عسكرية أمريكية في تسعينيات القرن الماضي.فبينما تصنع الصواريخ المضادة للدروع دول أخرى، فإن القاذف الصاروخي الروسي يمكنه تنفيذ ذات المهام لكن بتكلفة أقل، خاصة أنه مخصص لتدمير جميع أنواع الدبابت والمركبات المدرعة الخفيفة والثقيلة، إضافة إلى التحصينات ومواقع المشاة.ومن المميزات الأخرى لـ "آر بي جي-7" أنه مصمم لاستخدام أنواع مختلفة من القذائف الصاروخية، التي تسمح للمقاتل أن يختار بينها وفقا لطبيعة المهام القتالية التي سيقوم بتنفيذها والبيئة المحيطة بمسرح العمليات.وبفضل تصميمه الفريد يمكن استخدام "آر بي جي" ضد الأهداف البرية والجوية القريبة.المواصفات الأساسيةيمكنه العمل في درجات حرارة حتى 50 درجة كما يمكنه العمل في ظروف الطقس شديد البرودة.ولفت الموقع إلى أن قذائف "آر بي جي - 7" يمكن استخدامها لتدمير الدبابات المجهزة بدروع تفاعلية "إي آر إيه" وهو ما يجعله يواكب أحدث تقنيات التسليح الدفاعية والهجومية في العالم.ويعني ذلك أنه يمكن لمستخدم السلاح الروسي أن يطلق قذيفة تكلفة صغيرة جدا لتدمير دبابة أو هدف معاد ذو تكلفة باهظة، وهو ما جعل الكثير من جيوش العالم تتسابق للحصول عليه.
https://sputnikarabic.ae/20220120/قذيفة-آر-بي-جي-7-تخترق-جدارا-عرضه-30-سم-فيديو-1056712505.html
https://sputnikarabic.ae/20210415/آر-بي-جي-7-المعدل-قاذف-الصواريخ-المفضل-للقوات-الخاصة-لجنوب-أفريقياصورة-1048700171.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/01/17/1072633621_20:0:2751:2048_1920x0_80_0_0_c244eb26982f41754de223666d1120cb.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
رصد عسكري, روسيا, أخبار روسيا اليوم, سلاح روسيا, الأخبار, أخبار العالم الآن
رصد عسكري, روسيا, أخبار روسيا اليوم, سلاح روسيا, الأخبار, أخبار العالم الآن
"آر بي جي-7"... قاذف صاروخي روسي يدمر الدبابات والمدرعات بأقل ثمن
تابعنا عبر
تقاس قوة الأسلحة الهجومية بقدرتها على تدمير الأهداف المعادية بكفاءة ويرتبط ذلك بتطورها التقني ومستوى التدريب الذي يتلقاه مستخدموها.
وفي الحروب البرية يتم استخدام أسلحة هجومية متنوعة منها القاذف الصاروخي الروسي "آر بي جي-7 في 2"، الذي تم تصميمه لتدمير تحصينات العدو ومدرعاته بأقل ثمن، حسبما ذكر
موقع "روس أوبورون إكسبورت" الروسي.
السلاح الأفضل عالميا
يمكن وصف "آر بي جي-7" بأنه أفضل قاذف صاروخي في العالم فيما يتعلق بالقدرة التدميرية والتكلفة معا، خاصة أن تاريخ النسخ السابقة منه يقول إنه صنع مقبرة للدبابات والمدرعات بجميع أنواعها، إضافة إلى تمكنه من إسقاط طائرة شحن عسكرية أمريكية في تسعينيات القرن الماضي.
فبينما تصنع الصواريخ المضادة للدروع دول أخرى، فإن القاذف الصاروخي الروسي يمكنه تنفيذ ذات المهام لكن بتكلفة أقل، خاصة أنه مخصص لتدمير جميع أنواع الدبابت والمركبات المدرعة الخفيفة والثقيلة، إضافة إلى التحصينات ومواقع المشاة.
ومن المميزات الأخرى لـ "آر بي جي-7" أنه مصمم لاستخدام أنواع مختلفة من القذائف الصاروخية، التي تسمح للمقاتل أن يختار بينها وفقا لطبيعة المهام القتالية التي سيقوم بتنفيذها والبيئة المحيطة بمسرح العمليات.
وبفضل تصميمه الفريد يمكن استخدام "آر بي جي" ضد الأهداف البرية
والجوية القريبة.
المواصفات الأساسية
يمكنه العمل في درجات حرارة حتى 50 درجة كما يمكنه العمل في ظروف الطقس شديد البرودة.
ولفت الموقع إلى أن قذائف
"آر بي جي - 7" يمكن استخدامها لتدمير الدبابات المجهزة بدروع تفاعلية "إي آر إيه" وهو ما يجعله يواكب أحدث تقنيات التسليح الدفاعية والهجومية في العالم.
ويعني ذلك أنه يمكن لمستخدم السلاح الروسي أن يطلق قذيفة تكلفة صغيرة جدا لتدمير دبابة أو هدف معاد ذو تكلفة باهظة، وهو ما جعل الكثير من جيوش العالم
تتسابق للحصول عليه.