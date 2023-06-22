https://sputnikarabic.ae/20230622/إعلام-غربي-الهجوم-المضاد-الأوكراني-لم-يرق-إلى-مستوى-التوقعات-الغربية-1078397164.html
إعلام غربي: الهجوم المضاد الأوكراني لم يرق إلى مستوى التوقعات الغربية
إعلام غربي: الهجوم المضاد الأوكراني لم يرق إلى مستوى التوقعات الغربية
أفادت وسائل إعلام غربية نقلا عن مسؤول كبير في البنتاغون، أن الهجوم المضاد الأوكراني لم يرق إلى مستوى التوقعات الغربية على أي محور. 22.06.2023, سبوتنيك عربي
2023-06-22T15:34+0000
2023-06-22T15:34+0000
2023-06-22T15:34+0000
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وأشارت المصادر إلى أن القوات الأوكرانية وقعت بأفخاخ من حقول الألغام، وأن الطقس غير المواتي يؤدي أيضًا إلى مشاكل في تقدم القوات المسلحة لأوكرانيا.وتابعت المصادر: "خسائر الأوكرانيين فادحة".وفي السياق نفسه، زعم المسؤولون الغربيون أن "الهجوم المضاد لا يزال في مرحلة مبكرة، وأن أمريكا إلى جانب حلفائها متفائلة بشأن إمكانية استعادة أراضي القوات المسلحة الأوكرانية، على حد ادعاءاتهم".في وقت سابق، أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أن هجوماً مضاداً من قبل القوات المسلحة الأوكرانية، بدأ في 4 يونيو/حزيران الجاري.وأكد خلال اجتماع مع القادة العسكريين في 13 يونيو، أن القوات الأوكرانية تكبدت خسائر فادحة خلال الهجوم ولم تنجح على أي محور.تكثف القوات الروسية عملياتها العسكرية على المحاور كافة، في سياق تحقيق أهداف العملية العسكرية الخاصة المتمثلة بتحرير الأقاليم الأربعة التي انضمت إلى روسيا أخيرا (جمهوريتا دونيتسك ولوغانسك الشعبيتان ومقاطعتا زابوروجيه وخيرسون)، وتحييد التهديدات الغربية الموجهة ضد أمن روسيا، وإجبار أوكرانيا على الحياد العسكري، والقضاء على التوجهات النازية فيها.
https://sputnikarabic.ae/20230621/بوتين-يكشف-عن-خسائر-أوكرانية-ضخمة--1078346248.html
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سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
روسيا, العالم, أخبار أوكرانيا
روسيا, العالم, أخبار أوكرانيا
إعلام غربي: الهجوم المضاد الأوكراني لم يرق إلى مستوى التوقعات الغربية
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أفادت وسائل إعلام غربية نقلا عن مسؤول كبير في البنتاغون، أن الهجوم المضاد الأوكراني لم يرق إلى مستوى التوقعات الغربية على أي محور.
وأشارت المصادر إلى أن القوات الأوكرانية وقعت بأفخاخ من حقول الألغام، وأن الطقس غير المواتي يؤدي أيضًا إلى مشاكل في تقدم القوات المسلحة لأوكرانيا.
وتابعت المصادر: "خسائر الأوكرانيين فادحة".
وفي السياق نفسه، زعم المسؤولون الغربيون أن "الهجوم المضاد لا يزال في مرحلة مبكرة، وأن أمريكا إلى جانب حلفائها متفائلة بشأن إمكانية استعادة أراضي القوات المسلحة الأوكرانية، على حد ادعاءاتهم".
في وقت سابق، أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أن هجوماً مضاداً من قبل القوات المسلحة الأوكرانية، بدأ في 4 يونيو/حزيران الجاري.
وأكد خلال اجتماع مع القادة العسكريين في 13 يونيو، أن القوات الأوكرانية تكبدت خسائر فادحة خلال الهجوم ولم تنجح على أي محور.
تكثف القوات الروسية عملياتها العسكرية على المحاور كافة، في سياق تحقيق أهداف العملية العسكرية الخاصة المتمثلة بتحرير الأقاليم الأربعة التي انضمت إلى روسيا أخيرا (جمهوريتا دونيتسك ولوغانسك الشعبيتان ومقاطعتا زابوروجيه وخيرسون)، وتحييد التهديدات الغربية الموجهة ضد أمن روسيا، وإجبار أوكرانيا على الحياد العسكري، والقضاء على التوجهات النازية فيها.