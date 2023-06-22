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https://sputnikarabic.ae/20230622/ابتسامة-ومصافحة-حارة-بين-الرئيس-المصري-ورئيس-وزراء-إثيوبيا-في-باريس-صور-1078396848.html
ابتسامة ومصافحة حارة بين الرئيس المصري ورئيس وزراء إثيوبيا في باريس... صور
ابتسامة ومصافحة حارة بين الرئيس المصري ورئيس وزراء إثيوبيا في باريس... صور
التقى الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، اليوم الخميس، رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد، في العاصمة الفرنسية باريس، على هامش مشاركته في قمة ميثاق التمويل العالمي... 22.06.2023, سبوتنيك عربي
2023-06-22T15:20+0000
2023-06-22T15:20+0000
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ونشرت قناة "القاهرة الإخبارية"، صور تظهر السيسي وأبي أحمد، وهما يتصافحان ويتجاذبان الحديث وتعلو وجههما الابتسامة.جاء ذلك على هامش القمة الفرنسية التي تهدف لإجراء محادثات يومي الخميس والجمعة، بهدف جعل النظام المالي العالمي مناسباً لاحترار الكوكب.كما تهدف القمة إلى إيجاد توافق في الآراء بشأن إصلاح النظام المالي الدولي لخدمة احتياجات البلدان النامية بشكل أفضل، لا سيما في مجال مكافحة تغير المناخ.وكان الرئيس المصري قد أكد في وقت سابق على "التزام مصر بمبدأ الحوار والتفاوض والسلام حول قضية سد النهضة الإثيوبي"، داعيا إلى التوقيع على اتفاق ملزم للجميع يستند إلى القانون الدولي.وتقول مصر: "المفاوضات مع إثيوبيا مستمرة لأكثر من 10 سنوات دون جدوى، ودون أي التزام أو اعتبار لحقوق دول المصب (مصر والسودان)".وأدى عدم التوصل لاتفاق بشأن سد النهضة، إلى زيادة التوتر السياسي بين مصر وإثيوبيا، وترحيل الملف إلى مجلس الأمن، الذي عقد جلستين حول الموضوع، دون اتخاذ قرار بشأنه.وفي شهر مايو/أيار الماضي، أكدت مصر أنها لم تتفق مع إثيوبيا على فترة ملء "سد النهضة"، أو كمية المياه التي سيتم تخزينها.وطالب الرئيس المصري أديس أبابا بالتحلي بالإرادة السياسية بهدف إبرام اتفاق قانوني ملزم بشأن ملء وتشغيل سد النهضة.
https://sputnikarabic.ae/20230607/السيسي-يدعو-إثيوبيا-إلى-التوقيع-على-اتفاق-ملزم-للجميع-يستند-للقانون-الدولي-بشأن-سد-النهضة-1077854824.html
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مصر, أخبار مصر الآن, أخبار إثيوبيا, الرئيس عبدالفتاح السيسي, أخبار سد النهضة الإثيوبي, خلافات سد النهضة, العالم, العالم العربي, الأخبار
مصر, أخبار مصر الآن, أخبار إثيوبيا, الرئيس عبدالفتاح السيسي, أخبار سد النهضة الإثيوبي, خلافات سد النهضة, العالم, العالم العربي, الأخبار

ابتسامة ومصافحة حارة بين الرئيس المصري ورئيس وزراء إثيوبيا في باريس... صور

15:20 GMT 22.06.2023
© AFP 2023 / HANDOUTالرئيس المصري عبد الفتاح السيسي يصافح رئيس الوزراء الإثيوبي أبي أحمد
الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي يصافح رئيس الوزراء الإثيوبي أبي أحمد - سبوتنيك عربي, 1920, 22.06.2023
© AFP 2023 / HANDOUT
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التقى الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، اليوم الخميس، رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد، في العاصمة الفرنسية باريس، على هامش مشاركته في قمة ميثاق التمويل العالمي الجديد.
ونشرت قناة "القاهرة الإخبارية"، صور تظهر السيسي وأبي أحمد، وهما يتصافحان ويتجاذبان الحديث وتعلو وجههما الابتسامة.
جاء ذلك على هامش القمة الفرنسية التي تهدف لإجراء محادثات يومي الخميس والجمعة، بهدف جعل النظام المالي العالمي مناسباً لاحترار الكوكب.
كما تهدف القمة إلى إيجاد توافق في الآراء بشأن إصلاح النظام المالي الدولي لخدمة احتياجات البلدان النامية بشكل أفضل، لا سيما في مجال مكافحة تغير المناخ.
وكان الرئيس المصري قد أكد في وقت سابق على "التزام مصر بمبدأ الحوار والتفاوض والسلام حول قضية سد النهضة الإثيوبي"، داعيا إلى التوقيع على اتفاق ملزم للجميع يستند إلى القانون الدولي.
الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي - سبوتنيك عربي, 1920, 07.06.2023
السيسي يدعو إثيوبيا إلى التوقيع على اتفاق ملزم للجميع يستند للقانون الدولي بشأن "سد النهضة"
7 يونيو, 14:13 GMT
وتقول مصر: "المفاوضات مع إثيوبيا مستمرة لأكثر من 10 سنوات دون جدوى، ودون أي التزام أو اعتبار لحقوق دول المصب (مصر والسودان)".
وأدى عدم التوصل لاتفاق بشأن سد النهضة، إلى زيادة التوتر السياسي بين مصر وإثيوبيا، وترحيل الملف إلى مجلس الأمن، الذي عقد جلستين حول الموضوع، دون اتخاذ قرار بشأنه.
وفي شهر مايو/أيار الماضي، أكدت مصر أنها لم تتفق مع إثيوبيا على فترة ملء "سد النهضة"، أو كمية المياه التي سيتم تخزينها.
وطالب الرئيس المصري أديس أبابا بالتحلي بالإرادة السياسية بهدف إبرام اتفاق قانوني ملزم بشأن ملء وتشغيل سد النهضة.
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