عربي
https://sputnikarabic.ae/20230622/ارتفاع-عدد-المصابين-بـانفجار-الغاز-في-باريس-إلى-50-شخصا-1078383198.html
ارتفاع عدد المصابين بـ"انفجار الغاز" في باريس إلى 50 شخصا
ارتفاع عدد المصابين بـ"انفجار الغاز" في باريس إلى 50 شخصا
ذكرت وسائل إعلام فرنسية، اليوم الخميس، أن عدد المصابين في انفجار مبنى في الدائرة الخامسة في باريس ارتفع إلى 50 شخصا. 22.06.2023, سبوتنيك عربي
2023-06-22T11:57+0000
2023-06-22T11:57+0000
العالم
أخبار العالم الآن
أخبار فرنسا
الأخبار
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e4/0a/1d/1047010051_0:0:3201:1802_1920x0_80_0_0_585d423d86d2e5fc3a645a3323b05d96.jpg
القاهرة - سبوتنيك. وأضافت التقارير أن من بين المصابين 6 في حالة طارئة، وأوردت صحيفة "لوفيغارو" نقلا عن مكتب المدعي العام في باريس قوله إن نحو 50 شخصا أصيبوا بجروح في الانفجار الذي وقع يوم الأربعاء في الدائرة الخامسة بباريس، وكان التقييم السابق للضحايا يشير إلى وجود أكثر من 30 مصابا جراء الانفجار.وأفاد مكتب المدعي العام في باريس بأنه تم العثور على شخص تحت الأنقاض، نقل إلى المستشفى لتلقي العلاج، فيما يستمر البحث عن شخص آخر.وفي وقت سابق، أعلنت وسائل الإعلام الفرنسية أن تسرب غاز هو السبب وراء الانفجار، وأفاد شهود عيان بأن سحب أدخنة سوداء تصاعدت نتيجة حريق نشب جراء الانفجار، فيما انبعثت رائحة غاز طبيعي في المنطقة المجاورة، وأعلن مكتب المدعي العام في باريس فتح تحقيق للكشف عن ملابسات الانفجار والسبب الذي أدى إلى وقوعه.وفي وقت سابق، أكد الحاكم المحلي للعاصمة باريس، أمس الأربعاء، أن الانفجار وقع في مبنى الأكاديمية الأمريكية في شارع سان جاك. وتم الإبلاغ عن 16 مصابا.وفقا للمعلومات الأولية، فإن الانفجار وقع بسبب الغاز في ساحة ألفونس لافيران، ليست بعيدة عن مدرسة تصميم الأزياء التابعة للأكاديمية الأمريكية.
https://sputnikarabic.ae/20230621/9-إصابات-خطيرة-إثر-انفجار-بسبب-الغاز-في-باريس-1078354003.html
أخبار فرنسا
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e4/0a/1d/1047010051_194:0:2925:2048_1920x0_80_0_0_adbafd0e1caeb5c7e6f3d8cc19a18e75.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
العالم, أخبار العالم الآن, أخبار فرنسا , الأخبار
العالم, أخبار العالم الآن, أخبار فرنسا , الأخبار

ارتفاع عدد المصابين بـ"انفجار الغاز" في باريس إلى 50 شخصا

11:57 GMT 22.06.2023
© AFP 2023 / Valery Hache الشرطة الفرنسية في موقع هجوم طعن بالسكين أمام كاتدرائية نوتردام في مدينة نيس، فرنسا 29 أكتوبر 2020
 الشرطة الفرنسية في موقع هجوم طعن بالسكين أمام كاتدرائية نوتردام في مدينة نيس، فرنسا 29 أكتوبر 2020 - سبوتنيك عربي, 1920, 22.06.2023
© AFP 2023 / Valery Hache
تابعنا عبرTelegramNabd
ذكرت وسائل إعلام فرنسية، اليوم الخميس، أن عدد المصابين في انفجار مبنى في الدائرة الخامسة في باريس ارتفع إلى 50 شخصا.
القاهرة - سبوتنيك. وأضافت التقارير أن من بين المصابين 6 في حالة طارئة، وأوردت صحيفة "لوفيغارو" نقلا عن مكتب المدعي العام في باريس قوله إن نحو 50 شخصا أصيبوا بجروح في الانفجار الذي وقع يوم الأربعاء في الدائرة الخامسة بباريس، وكان التقييم السابق للضحايا يشير إلى وجود أكثر من 30 مصابا جراء الانفجار.
وأفاد مكتب المدعي العام في باريس بأنه تم العثور على شخص تحت الأنقاض، نقل إلى المستشفى لتلقي العلاج، فيما يستمر البحث عن شخص آخر.
انفجار في باريس - سبوتنيك عربي, 1920, 21.06.2023
9 إصابات خطيرة إثر انفجار بسبب الغاز في باريس
أمس, 16:59 GMT
وفي وقت سابق، أعلنت وسائل الإعلام الفرنسية أن تسرب غاز هو السبب وراء الانفجار، وأفاد شهود عيان بأن سحب أدخنة سوداء تصاعدت نتيجة حريق نشب جراء الانفجار، فيما انبعثت رائحة غاز طبيعي في المنطقة المجاورة، وأعلن مكتب المدعي العام في باريس فتح تحقيق للكشف عن ملابسات الانفجار والسبب الذي أدى إلى وقوعه.
وفي وقت سابق، أكد الحاكم المحلي للعاصمة باريس، أمس الأربعاء، أن الانفجار وقع في مبنى الأكاديمية الأمريكية في شارع سان جاك. وتم الإبلاغ عن 16 مصابا.
وفقا للمعلومات الأولية، فإن الانفجار وقع بسبب الغاز في ساحة ألفونس لافيران، ليست بعيدة عن مدرسة تصميم الأزياء التابعة للأكاديمية الأمريكية.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle play
2023 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Боевая работа танка Т-72 в южном секторе в ходе специальной военной операции - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة11:39 GMTالجيش السوداني - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة للأحداث في السودان بين الجيش والدعم السريع20 يونيو, 09:21 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала