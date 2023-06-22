https://sputnikarabic.ae/20230622/ارتفاع-عدد-المصابين-بـانفجار-الغاز-في-باريس-إلى-50-شخصا-1078383198.html
ارتفاع عدد المصابين بـ"انفجار الغاز" في باريس إلى 50 شخصا
ارتفاع عدد المصابين بـ"انفجار الغاز" في باريس إلى 50 شخصا
ذكرت وسائل إعلام فرنسية، اليوم الخميس، أن عدد المصابين في انفجار مبنى في الدائرة الخامسة في باريس ارتفع إلى 50 شخصا. 22.06.2023, سبوتنيك عربي
2023-06-22T11:57+0000
2023-06-22T11:57+0000
2023-06-22T11:57+0000
العالم
أخبار العالم الآن
أخبار فرنسا
الأخبار
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e4/0a/1d/1047010051_0:0:3201:1802_1920x0_80_0_0_585d423d86d2e5fc3a645a3323b05d96.jpg
القاهرة - سبوتنيك. وأضافت التقارير أن من بين المصابين 6 في حالة طارئة، وأوردت صحيفة "لوفيغارو" نقلا عن مكتب المدعي العام في باريس قوله إن نحو 50 شخصا أصيبوا بجروح في الانفجار الذي وقع يوم الأربعاء في الدائرة الخامسة بباريس، وكان التقييم السابق للضحايا يشير إلى وجود أكثر من 30 مصابا جراء الانفجار.وأفاد مكتب المدعي العام في باريس بأنه تم العثور على شخص تحت الأنقاض، نقل إلى المستشفى لتلقي العلاج، فيما يستمر البحث عن شخص آخر.وفي وقت سابق، أعلنت وسائل الإعلام الفرنسية أن تسرب غاز هو السبب وراء الانفجار، وأفاد شهود عيان بأن سحب أدخنة سوداء تصاعدت نتيجة حريق نشب جراء الانفجار، فيما انبعثت رائحة غاز طبيعي في المنطقة المجاورة، وأعلن مكتب المدعي العام في باريس فتح تحقيق للكشف عن ملابسات الانفجار والسبب الذي أدى إلى وقوعه.وفي وقت سابق، أكد الحاكم المحلي للعاصمة باريس، أمس الأربعاء، أن الانفجار وقع في مبنى الأكاديمية الأمريكية في شارع سان جاك. وتم الإبلاغ عن 16 مصابا.وفقا للمعلومات الأولية، فإن الانفجار وقع بسبب الغاز في ساحة ألفونس لافيران، ليست بعيدة عن مدرسة تصميم الأزياء التابعة للأكاديمية الأمريكية.
https://sputnikarabic.ae/20230621/9-إصابات-خطيرة-إثر-انفجار-بسبب-الغاز-في-باريس-1078354003.html
أخبار فرنسا
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e4/0a/1d/1047010051_194:0:2925:2048_1920x0_80_0_0_adbafd0e1caeb5c7e6f3d8cc19a18e75.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
العالم, أخبار العالم الآن, أخبار فرنسا , الأخبار
العالم, أخبار العالم الآن, أخبار فرنسا , الأخبار
ارتفاع عدد المصابين بـ"انفجار الغاز" في باريس إلى 50 شخصا
تابعنا عبر
ذكرت وسائل إعلام فرنسية، اليوم الخميس، أن عدد المصابين في انفجار مبنى في الدائرة الخامسة في باريس ارتفع إلى 50 شخصا.
القاهرة - سبوتنيك. وأضافت التقارير أن من بين المصابين 6 في حالة طارئة، وأوردت صحيفة "لوفيغارو" نقلا عن مكتب المدعي العام في باريس قوله إن نحو 50 شخصا أصيبوا بجروح في الانفجار الذي وقع يوم الأربعاء في الدائرة الخامسة بباريس،
وكان التقييم السابق للضحايا يشير إلى وجود أكثر من 30 مصابا جراء الانفجار.
وأفاد مكتب المدعي العام في باريس بأنه تم العثور على شخص تحت الأنقاض، نقل إلى المستشفى لتلقي العلاج، فيما يستمر البحث عن شخص آخر.
وفي وقت سابق، أعلنت وسائل الإعلام الفرنسية أن تسرب غاز هو السبب وراء الانفجار، وأفاد شهود عيان بأن سحب أدخنة سوداء تصاعدت نتيجة حريق نشب جراء الانفجار، فيما انبعثت رائحة غاز طبيعي في المنطقة المجاورة، وأعلن مكتب المدعي العام في باريس فتح تحقيق للكشف عن ملابسات الانفجار والسبب الذي أدى إلى وقوعه.
وفي وقت سابق، أكد الحاكم المحلي للعاصمة باريس، أمس الأربعاء، أن الانفجار وقع في مبنى الأكاديمية الأمريكية في شارع سان جاك. وتم الإبلاغ عن 16 مصابا.
وفقا للمعلومات الأولية، فإن الانفجار وقع بسبب الغاز في ساحة ألفونس لافيران، ليست بعيدة عن مدرسة تصميم الأزياء التابعة للأكاديمية الأمريكية.