https://sputnikarabic.ae/20230622/ارتفاع-عدد-المصابين-بـانفجار-الغاز-في-باريس-إلى-50-شخصا-1078383198.html

ارتفاع عدد المصابين بـ"انفجار الغاز" في باريس إلى 50 شخصا

ارتفاع عدد المصابين بـ"انفجار الغاز" في باريس إلى 50 شخصا

ذكرت وسائل إعلام فرنسية، اليوم الخميس، أن عدد المصابين في انفجار مبنى في الدائرة الخامسة في باريس ارتفع إلى 50 شخصا. 22.06.2023, سبوتنيك عربي

2023-06-22T11:57+0000

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القاهرة - سبوتنيك. وأضافت التقارير أن من بين المصابين 6 في حالة طارئة، وأوردت صحيفة "لوفيغارو" نقلا عن مكتب المدعي العام في باريس قوله إن نحو 50 شخصا أصيبوا بجروح في الانفجار الذي وقع يوم الأربعاء في الدائرة الخامسة بباريس، وكان التقييم السابق للضحايا يشير إلى وجود أكثر من 30 مصابا جراء الانفجار.وأفاد مكتب المدعي العام في باريس بأنه تم العثور على شخص تحت الأنقاض، نقل إلى المستشفى لتلقي العلاج، فيما يستمر البحث عن شخص آخر.وفي وقت سابق، أعلنت وسائل الإعلام الفرنسية أن تسرب غاز هو السبب وراء الانفجار، وأفاد شهود عيان بأن سحب أدخنة سوداء تصاعدت نتيجة حريق نشب جراء الانفجار، فيما انبعثت رائحة غاز طبيعي في المنطقة المجاورة، وأعلن مكتب المدعي العام في باريس فتح تحقيق للكشف عن ملابسات الانفجار والسبب الذي أدى إلى وقوعه.وفي وقت سابق، أكد الحاكم المحلي للعاصمة باريس، أمس الأربعاء، أن الانفجار وقع في مبنى الأكاديمية الأمريكية في شارع سان جاك. وتم الإبلاغ عن 16 مصابا.وفقا للمعلومات الأولية، فإن الانفجار وقع بسبب الغاز في ساحة ألفونس لافيران، ليست بعيدة عن مدرسة تصميم الأزياء التابعة للأكاديمية الأمريكية.

https://sputnikarabic.ae/20230621/9-إصابات-خطيرة-إثر-انفجار-بسبب-الغاز-في-باريس-1078354003.html

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