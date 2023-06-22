https://sputnikarabic.ae/20230622/استقرار-أسواق-الغاز-العالمية-ملف-بارز-خلال-لقاء-وزير-خارجية-قطر-في-روسيا-1078396016.html

استقرار أسواق الغاز العالمية... ملف بارز خلال لقاء وزير خارجية قطر في روسيا

استقرار أسواق الغاز العالمية... ملف بارز خلال لقاء وزير خارجية قطر في روسيا

يزور رئيس الوزراء القطري، الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، روسيا، ويعقد مباحثات مع كبار المسؤولين، على رأسهم الرئيس فلاديمير بوتين. 22.06.2023, سبوتنيك عربي

2023-06-22T14:54+0000

2023-06-22T14:54+0000

2023-06-22T14:54+0000

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استقرار أسواق الغاز العالمية.. ملف بارز خلال لقاء وزير خارجية قطر في روسيا استقرار أسواق الغاز العالمية.. ملف بارز خلال لقاء وزير خارجية قطر في روسيا

الإطار الاقتصادي له أهمية كبرى في اجتماعات الجانبين، خاصة وأن بين روسيا وقطر شراكة استراتيجية في مجالات عدة، من ضمنها الغاز.رئيس الحكومة الروسية، ميخائيل ميشوستين، أكد أن التعاون بين روسيا وقطر يسهم في تحقيق الاستقرار في سوق الغاز العالمية، لافتًا إلى شراكة استراتيجية طويلة الأمد بين موسكو والدوحة في هذا المجال.ويعد جهاز قطر للاستثمار أكبر مسهم في شركة النفط الروسية "روس نفط"، ويتعاون البلدان في إطار منتدى الدول المصدرة للغاز، الذي يقع مقره في العاصمة القطرية الدوحة، وهذا يوفر تنسيقا في الإجراءات بسوق الغاز وتوازنا بين العرض والطلب، بمستوى يناسب أكبر منتجين في العالم وأيضا مستهلكي الوقود الأزرق.في هذا الملف، قال الخبير الاقتصادي القطري، عبد الله الخاطر، إن "الزيارة تأتي في إطار التعاون بمنتدى الدول المصدرة للغاز ونطاق التعاون والعلاقات بين الطرفين وتأطير سوق الطاقة للمستهلكين".وشدد على "أهمية معادلة العرض والطلب وأن تكون مدارةَ بشكل يفيد السوق العالمية ويطمئن المنتجين والمستهلكين بألا تكون معرّضة للأزمات".وذكر أن وقال الخبير الاقتصادي، محمد موسى، إن "علاقة روسيا وقطر استراتيجية وترتكز على العمل في الغاز عالميا، كأكبر مصدرين، بما يزيد على 25%".ولفت إلى "أهمية طاقة الغاز والشراكة الاستراتيجية بين الجانبين، مشيرًا إلى مزيد من التعاون على كافة المستويات الاقتصادية والتجارية، في ظل تضاعف تجاري خلال عشر سنوات أخيرة".وأضاف أن من جهته، أوضح الأستاذ في كلية الاستشراق في مدرسة الاقتصاد العليا في موسكو، رامي القليوبي، أن "روسيا تواصل تنويع شراكاتها الخارجية مع الدول التي لم تنضم للعقوبات بحقها وفي مقدمتها الدول العربية والآسيوية".وذكر أن "روسيا إلى جانب قطر وإيران تملك أكبر احتياطي من الغاز على مستوى العالم وبالتالي التنسيق بينها شيء طبيعي".وأشار إلى أن "قطر لها تجربة ناجحة في مجال الغاز الطبيعي المسال، ويمكن الاستفادة منها، وتصدير الغاز الروسي عبر ناقلات الميثان".

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