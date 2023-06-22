https://sputnikarabic.ae/20230622/الأمن-الروسي-يحبط-هجمات-إرهابية-حاولت-استهداف-مسؤولين-في-مقاطعة-زابوروجيه-فيديو-1078371652.html
الأمن الروسي يحبط هجمات إرهابية حاولت استهداف مسؤولين في مقاطعة زابوروجيه... فيديو
الأمن الروسي يحبط هجمات إرهابية حاولت استهداف مسؤولين في مقاطعة زابوروجيه... فيديو
أعلن جهاز الأمن الفيدرالي، اليوم الخميس، أنه تم إيقاف مخربين في مقاطعة زابوروجيه، يستعدون لمحاولة اغتيال رئيس مؤسسة كبيرة في المنطقة. 22.06.2023, سبوتنيك عربي
2023-06-22T08:45+0000
2023-06-22T08:45+0000
2023-06-22T08:45+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
العالم
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وأضاف جهاز الأمن: "تمكنت قوات الأمن الروسية من قمع أنشطة مجموعة تخريبية تابعة لجهازالأمن الأوكراني، والتي تم إنشاؤها في ميليتوبول لتنفيذ هجمات إرهابية على أراضي مقاطعة زابوروجيه".وحسبما أفاد مكتب الأمن الفيدرالي الروسي، قام الإرهابيون، على وجه الخصوص، بمحاولات اغتيال مدراء مؤسسات حكومية في مقاطعة زابوروجيه باستخدام عبوات ناسفة، ما أدى إلى إصابة العديد من الأشخاص بجروح متفاوتة الخطورة، ومات أحدهم.وقال أحد المعتقلين من أفراد المجموعة: "لقد ساعدت في مراقبة حركة القطارات، وأرسلت هذه المعلومات إلى أحد الأقارب، الذي نقلها لاحقًا إلى دائرة الأمن في أوكرانيا. كما ساعدت في إيصال عبوة ناسفة إلى الموقع لتفجيره. ساعدت في مراقبة أحد مسؤولي مقاطعة زابوروجيه، وتم استخدام هذه المعلومات من قبل جهاز الأمن الأوكراني لاختيار مكان وطريقة التفجير".وأضاف عنصر آخر في المجموعة التخريبية: "لقد راقبت رئيس إحدى المؤسسات في مقاطعة زابوروجيه، ثم قمت بتمرير المعلومات التي تلقيتها إلى الرابط الموثوق، وتم نقلها بوساطة موظفي إدارة أمن الدولة من أجل اختيار مكان وطريقة التفجير".
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
روسيا, العالم
الأمن الروسي يحبط هجمات إرهابية حاولت استهداف مسؤولين في مقاطعة زابوروجيه... فيديو
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أعلن جهاز الأمن الفيدرالي، اليوم الخميس، أنه تم إيقاف مخربين في مقاطعة زابوروجيه، يستعدون لمحاولة اغتيال رئيس مؤسسة كبيرة في المنطقة.
وأضاف جهاز الأمن: "تمكنت قوات الأمن الروسية من قمع أنشطة مجموعة تخريبية تابعة لجهازالأمن الأوكراني، والتي تم إنشاؤها في ميليتوبول لتنفيذ هجمات إرهابية على أراضي مقاطعة زابوروجيه".
وحسبما أفاد مكتب الأمن الفيدرالي الروسي، قام الإرهابيون، على وجه الخصوص، بمحاولات اغتيال مدراء مؤسسات حكومية في مقاطعة زابوروجيه باستخدام عبوات ناسفة، ما أدى إلى إصابة العديد من الأشخاص بجروح متفاوتة الخطورة، ومات أحدهم.
وقال أحد المعتقلين من أفراد المجموعة: "لقد ساعدت في مراقبة حركة القطارات، وأرسلت هذه المعلومات إلى أحد الأقارب، الذي نقلها لاحقًا إلى دائرة الأمن في أوكرانيا. كما ساعدت في إيصال عبوة ناسفة إلى الموقع لتفجيره. ساعدت في مراقبة أحد مسؤولي مقاطعة زابوروجيه، وتم استخدام هذه المعلومات من قبل جهاز الأمن الأوكراني لاختيار مكان وطريقة التفجير".
وأضاف عنصر آخر في المجموعة التخريبية: "لقد راقبت رئيس إحدى المؤسسات في مقاطعة زابوروجيه، ثم قمت بتمرير المعلومات التي تلقيتها إلى الرابط الموثوق، وتم نقلها بوساطة موظفي إدارة أمن الدولة من أجل اختيار مكان وطريقة التفجير".