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https://sputnikarabic.ae/20230622/البيت-الأبيض-عن-تعليقات-الرئيس-الأمريكي-بشأن-نظيره-الصيني-التي-أغضبت-بكين-سيواصل-بايدن-صراحته-1078399044.html
البيت الأبيض عن تعليقات الرئيس الأمريكي بشأن نظيره الصيني التي أغضبت بكين: سيواصل بايدن صراحته
البيت الأبيض عن تعليقات الرئيس الأمريكي بشأن نظيره الصيني التي أغضبت بكين: سيواصل بايدن صراحته
قال منسق الاتصالات الاستراتيجية في البيت الأبيض، جون كيربي، اليوم الخميس، إن الرئيس الأمريكي، جو بايدن، سيواصل صراحته في تصريحاته بشأن القادة الأجانب، وذلك بعد... 22.06.2023, سبوتنيك عربي
2023-06-22T16:17+0000
2023-06-22T16:17+0000
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واشنطن - سبوتنيك. وفي يوم الثلاثاء الماضي، وصف بايدن الرئيس الصيني، شي جين بينغ، بأنه "ديكتاتور"، مما دفع السفارة الصينية في واشنطن إلى التحذير اليوم الخميس من أن الولايات المتحدة "ستتحمل كل العواقب" إذا لم تتخذ خطوات للتراجع عن هذا "الاستفزاز السياسي".وقال جون كيربي في تصريحات إعلامية: "لم يكن الرئيس سوى صريحا عندما يتحدث عن المخاوف، سواء التي تتعلق بحقوق الإنسان أو ما إذا كان الأمر يتعلق بالقيادة في جميع أنحاء العالم، وسيستمر في فعل ذلك".وأشار كيربي إلى أن بايدن يسعى لإدارة المنافسة مع الصين، والعمل على تحسين العلاقات الثنائية، بما في ذلك عن طريق إعادة فتح خطوط الاتصال.وتابع: "لكن لكي تكون لديك خطوط اتصال حرة ومفتوحة، عليك أيضا أن تكون قادرا على التحدث بصراحة، ولا يخجل بايدن أبدا من فعل ذلك".وكان الرئيس الأمريكي جو بايدن، قد وصف، في وقت سابق، الرئيس الصيني شي جين بينغ، بأنه "ديكتاتور"، مضيفا أن "شي شعر بالإحراج للغاية عندما انحرف منطاد صيني عن مساره فوق الولايات المتحدة أخيرا".وأدلى بايدن بهذه التصريحات خلال حفل جمع تبرعات في ولاية كاليفورنيا، بعد يوم واحد من لقاء وزير الخارجية أنتوني بلينكن، مع شي، في زيارة إلى الصين تهدف إلى تخفيف التوترات بين البلدين.وقال بايدن: "السبب الذي أغضب شي جين بينغ كثيرا عندما أسقط ذلك المنطاد بمعدات تجسس في عربتين، هو أنه لم يكن يعلم بوجودها".
https://sputnikarabic.ae/20230621/الصين-ترد-على-وصف-بايدن-لرئيسها-بـالدكتاتور-وصف-سخيف-وانتهاك-خطير-واستفزاز-سياسي-1078326902.html
https://sputnikarabic.ae/20230621/الخارجية-الأمريكية-تعلق-على-كلام-بايدن-عن-الرئيس-الصيني-شي-جين-بينغ-1078362059.html
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الصين, الولايات المتحدة الأمريكية, العالم, أخبار العالم الآن, جو بايدن
الصين, الولايات المتحدة الأمريكية, العالم, أخبار العالم الآن, جو بايدن

البيت الأبيض عن تعليقات الرئيس الأمريكي بشأن نظيره الصيني التي أغضبت بكين: سيواصل بايدن صراحته

16:17 GMT 22.06.2023
© AFP 2023 / SAUL LOEBالرئيس الأمريكي، جو بايدن، ونظيره الصيني، شي جين بينغ، في قمة العشرين، إندونيسيا، 14 نوفمبر/ تشرين الثاني 2022
الرئيس الأمريكي، جو بايدن، ونظيره الصيني، شي جين بينغ، في قمة العشرين، إندونيسيا، 14 نوفمبر/ تشرين الثاني 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 22.06.2023
الرئيس الأمريكي، جو بايدن، ونظيره الصيني، شي جين بينغ، في قمة العشرين، إندونيسيا، 14 نوفمبر/ تشرين الثاني 2022
© AFP 2023 / SAUL LOEB
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قال منسق الاتصالات الاستراتيجية في البيت الأبيض، جون كيربي، اليوم الخميس، إن الرئيس الأمريكي، جو بايدن، سيواصل صراحته في تصريحاته بشأن القادة الأجانب، وذلك بعد أن انتقدت بكين واشنطن، عقب التعليقات الأخيرة لبايدن بشأن نظيره الصيني، شي جين بيغ.
واشنطن - سبوتنيك. وفي يوم الثلاثاء الماضي، وصف بايدن الرئيس الصيني، شي جين بينغ، بأنه "ديكتاتور"، مما دفع السفارة الصينية في واشنطن إلى التحذير اليوم الخميس من أن الولايات المتحدة "ستتحمل كل العواقب" إذا لم تتخذ خطوات للتراجع عن هذا "الاستفزاز السياسي".
وقال جون كيربي في تصريحات إعلامية: "لم يكن الرئيس سوى صريحا عندما يتحدث عن المخاوف، سواء التي تتعلق بحقوق الإنسان أو ما إذا كان الأمر يتعلق بالقيادة في جميع أنحاء العالم، وسيستمر في فعل ذلك".
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الصين تحتج بشدة على تصريحات بايدن "السخيفة والخطيرة" حول رئيسها
أمس, 07:57 GMT
وأشار كيربي إلى أن بايدن يسعى لإدارة المنافسة مع الصين، والعمل على تحسين العلاقات الثنائية، بما في ذلك عن طريق إعادة فتح خطوط الاتصال.
وتابع: "لكن لكي تكون لديك خطوط اتصال حرة ومفتوحة، عليك أيضا أن تكون قادرا على التحدث بصراحة، ولا يخجل بايدن أبدا من فعل ذلك".
وزارة الخارجية الأمريكية - سبوتنيك عربي, 1920, 21.06.2023
الخارجية الأمريكية تعلق على كلام بايدن عن الرئيس الصيني شي جين بينغ
أمس, 20:38 GMT
وكان الرئيس الأمريكي جو بايدن، قد وصف، في وقت سابق، الرئيس الصيني شي جين بينغ، بأنه "ديكتاتور"، مضيفا أن "شي شعر بالإحراج للغاية عندما انحرف منطاد صيني عن مساره فوق الولايات المتحدة أخيرا".
وأدلى بايدن بهذه التصريحات خلال حفل جمع تبرعات في ولاية كاليفورنيا، بعد يوم واحد من لقاء وزير الخارجية أنتوني بلينكن، مع شي، في زيارة إلى الصين تهدف إلى تخفيف التوترات بين البلدين.
وقال بايدن: "السبب الذي أغضب شي جين بينغ كثيرا عندما أسقط ذلك المنطاد بمعدات تجسس في عربتين، هو أنه لم يكن يعلم بوجودها".
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