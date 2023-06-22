https://sputnikarabic.ae/20230622/البيت-الأبيض-عن-تعليقات-الرئيس-الأمريكي-بشأن-نظيره-الصيني-التي-أغضبت-بكين-سيواصل-بايدن-صراحته-1078399044.html

البيت الأبيض عن تعليقات الرئيس الأمريكي بشأن نظيره الصيني التي أغضبت بكين: سيواصل بايدن صراحته

البيت الأبيض عن تعليقات الرئيس الأمريكي بشأن نظيره الصيني التي أغضبت بكين: سيواصل بايدن صراحته

قال منسق الاتصالات الاستراتيجية في البيت الأبيض، جون كيربي، اليوم الخميس، إن الرئيس الأمريكي، جو بايدن، سيواصل صراحته في تصريحاته بشأن القادة الأجانب، وذلك بعد... 22.06.2023, سبوتنيك عربي

2023-06-22T16:17+0000

2023-06-22T16:17+0000

2023-06-22T16:17+0000

الصين

الولايات المتحدة الأمريكية

العالم

أخبار العالم الآن

جو بايدن

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e6/0b/0e/1070162476_0:0:3075:1730_1920x0_80_0_0_672cd000d96fd492c4fa06d15f05ea9b.jpg

واشنطن - سبوتنيك. وفي يوم الثلاثاء الماضي، وصف بايدن الرئيس الصيني، شي جين بينغ، بأنه "ديكتاتور"، مما دفع السفارة الصينية في واشنطن إلى التحذير اليوم الخميس من أن الولايات المتحدة "ستتحمل كل العواقب" إذا لم تتخذ خطوات للتراجع عن هذا "الاستفزاز السياسي".وقال جون كيربي في تصريحات إعلامية: "لم يكن الرئيس سوى صريحا عندما يتحدث عن المخاوف، سواء التي تتعلق بحقوق الإنسان أو ما إذا كان الأمر يتعلق بالقيادة في جميع أنحاء العالم، وسيستمر في فعل ذلك".وأشار كيربي إلى أن بايدن يسعى لإدارة المنافسة مع الصين، والعمل على تحسين العلاقات الثنائية، بما في ذلك عن طريق إعادة فتح خطوط الاتصال.وتابع: "لكن لكي تكون لديك خطوط اتصال حرة ومفتوحة، عليك أيضا أن تكون قادرا على التحدث بصراحة، ولا يخجل بايدن أبدا من فعل ذلك".وكان الرئيس الأمريكي جو بايدن، قد وصف، في وقت سابق، الرئيس الصيني شي جين بينغ، بأنه "ديكتاتور"، مضيفا أن "شي شعر بالإحراج للغاية عندما انحرف منطاد صيني عن مساره فوق الولايات المتحدة أخيرا".وأدلى بايدن بهذه التصريحات خلال حفل جمع تبرعات في ولاية كاليفورنيا، بعد يوم واحد من لقاء وزير الخارجية أنتوني بلينكن، مع شي، في زيارة إلى الصين تهدف إلى تخفيف التوترات بين البلدين.وقال بايدن: "السبب الذي أغضب شي جين بينغ كثيرا عندما أسقط ذلك المنطاد بمعدات تجسس في عربتين، هو أنه لم يكن يعلم بوجودها".

https://sputnikarabic.ae/20230621/الصين-ترد-على-وصف-بايدن-لرئيسها-بـالدكتاتور-وصف-سخيف-وانتهاك-خطير-واستفزاز-سياسي-1078326902.html

https://sputnikarabic.ae/20230621/الخارجية-الأمريكية-تعلق-على-كلام-بايدن-عن-الرئيس-الصيني-شي-جين-بينغ-1078362059.html

الصين

الولايات المتحدة الأمريكية

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

الصين, الولايات المتحدة الأمريكية, العالم, أخبار العالم الآن, جو بايدن