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الجيش الإسرائيلي يفجر منزل عائلة الأسير الفلسطيني كمال جوري وينشر مشاهد للعملية... فيديو
الجيش الإسرائيلي يفجر منزل عائلة الأسير الفلسطيني كمال جوري وينشر مشاهد للعملية... فيديو
فجرت قوات الجيش الإسرائيلي، صباح اليوم الخميس، منزل عائلة الأسير الفلسطيني كمال جوري في مدينة نابلس، بعد اقتحام الحي الذي تسكن فيه العائلة. 22.06.2023, سبوتنيك عربي
2023-06-22T08:26+0000
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وحاصرت القوات الإسرائيلية منزل الأسير جوري، وقامت بتفجيره بعد ساعات من العملية بالتزامن مع مواجهات اندلعت في المنطقة.وأفاد مدير الإسعاف والطوارئ في الهلال الأحمر بنابلس، أحمد جبريل، بأن طواقم الإسعاف تعاملت صباح اليوم مع 165 حالة اختناق نتيجة الغاز السام مع تسجيل إصابة شاب بقنبلة غاز بالقدم.
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الجيش الإسرائيلي يفجر منزل عائلة الأسير الفلسطيني كمال جوري وينشر مشاهد للعملية... فيديو

08:26 GMT 22.06.2023
© AP Photo / Majdi Mohammedفلسطينيون يلتقطون صورا لسيارات محترقة في بلدة حوارة بالقرب من مدينة نابلس بالضفة الغربية، 27 فبراير 2023.
فلسطينيون يلتقطون صورا لسيارات محترقة في بلدة حوارة بالقرب من مدينة نابلس بالضفة الغربية، 27 فبراير 2023. - سبوتنيك عربي, 1920, 22.06.2023
© AP Photo / Majdi Mohammed
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فجرت قوات الجيش الإسرائيلي، صباح اليوم الخميس، منزل عائلة الأسير الفلسطيني كمال جوري في مدينة نابلس، بعد اقتحام الحي الذي تسكن فيه العائلة.
وحاصرت القوات الإسرائيلية منزل الأسير جوري، وقامت بتفجيره بعد ساعات من العملية بالتزامن مع مواجهات اندلعت في المنطقة.

ونشر الجيش الإسرائيلي مشاهد فيديو توثق قيام عناصر من الجيش بتلغيم المنزل وتفجيره من الداخل على الرغم من أن المنزل يقع في منطقة مكتظة بالأبنية السكنية، كما تظهر الصور.

وتسكن عائلة الأسير جوري في الطابق الثاني من بناء سكني يقع في منطقة شارع تل، وتبلغ مساحة الشقة 130 مترا مربعا، يعيش فيها 5 أفراد من العائلة.

وأفاد مدير الإسعاف والطوارئ في الهلال الأحمر بنابلس، أحمد جبريل، بأن طواقم الإسعاف تعاملت صباح اليوم مع 165 حالة اختناق نتيجة الغاز السام مع تسجيل إصابة شاب بقنبلة غاز بالقدم.
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