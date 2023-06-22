https://sputnikarabic.ae/20230622/الجيش-اللبناني-يعلن-توقيف-سوري-مجند-من-المخابرات-الإسرائيلية-1078381719.html
الجيش اللبناني يعلن توقيف سوري مجند من المخابرات الإسرائيلية
الجيش اللبناني يعلن توقيف سوري مجند من المخابرات الإسرائيلية
أعلن الجيش اللبناني، اليوم الخميس، عن توقيف سوري الجنسية، في العاصمة اللبنانية بيروت، وذلك لانتمائه إلى إحدى المجموعات المسلحة في سوريا وقتاله معها. 22.06.2023, سبوتنيك عربي
2023-06-22T11:16+0000
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وأضاف في بيان رسمي له، أنه "بعد التحقيق مع الموقوف (أ.ع)، تبيّن أنه تم تجنيده من جانب المخابرات الإسرائيلية، وجمع معلومات أمنية لمصلحتها".وتابع الجيش اللبناني في بيانه، أنه "لا يزال التحقيق مستمرا مع الموقوف، تحت إشراف القضاء المختص".يشار إلى أنه في شهر يناير/ كانون الثاني الماضي، سلّم الجيش اللبناني عددا من اللاجئين السوريين إلى المخابرات السورية، عبر إحدى النقاط الحدودية في وادي خالد.
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لبنان, أخبار لبنان, أخبار سوريا اليوم, إسرائيل, العالم, العالم العربي
لبنان, أخبار لبنان, أخبار سوريا اليوم, إسرائيل, العالم, العالم العربي
الجيش اللبناني يعلن توقيف سوري مجند من المخابرات الإسرائيلية
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أعلن الجيش اللبناني، اليوم الخميس، عن توقيف سوري الجنسية، في العاصمة اللبنانية بيروت، وذلك لانتمائه إلى إحدى المجموعات المسلحة في سوريا وقتاله معها.
وأضاف في بيان رسمي
له، أنه "بعد التحقيق مع الموقوف (أ.ع)، تبيّن أنه تم تجنيده من جانب المخابرات الإسرائيلية، وجمع معلومات أمنية لمصلحتها".
وتابع الجيش اللبناني في بيانه، أنه "لا يزال التحقيق مستمرا مع الموقوف، تحت إشراف القضاء المختص".
يشار إلى أنه في شهر يناير/ كانون الثاني الماضي، سلّم الجيش اللبناني عددا من اللاجئين السوريين إلى المخابرات السورية، عبر إحدى النقاط الحدودية في وادي خالد.