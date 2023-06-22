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https://sputnikarabic.ae/20230622/الجيش-اللبناني-يعلن-توقيف-سوري-مجند-من-المخابرات-الإسرائيلية-1078381719.html
الجيش اللبناني يعلن توقيف سوري مجند من المخابرات الإسرائيلية
الجيش اللبناني يعلن توقيف سوري مجند من المخابرات الإسرائيلية
أعلن الجيش اللبناني، اليوم الخميس، عن توقيف سوري الجنسية، في العاصمة اللبنانية بيروت، وذلك لانتمائه إلى إحدى المجموعات المسلحة في سوريا وقتاله معها. 22.06.2023, سبوتنيك عربي
2023-06-22T11:16+0000
2023-06-22T11:16+0000
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وأضاف في بيان رسمي له، أنه "بعد التحقيق مع الموقوف (أ.ع)، تبيّن أنه تم تجنيده من جانب المخابرات الإسرائيلية، وجمع معلومات أمنية لمصلحتها".وتابع الجيش اللبناني في بيانه، أنه "لا يزال التحقيق مستمرا مع الموقوف، تحت إشراف القضاء المختص".يشار إلى أنه في شهر يناير/ كانون الثاني الماضي، سلّم الجيش اللبناني عددا من اللاجئين السوريين إلى المخابرات السورية، عبر إحدى النقاط الحدودية في وادي خالد.
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لبنان, أخبار لبنان, أخبار سوريا اليوم, إسرائيل, العالم, العالم العربي
لبنان, أخبار لبنان, أخبار سوريا اليوم, إسرائيل, العالم, العالم العربي

الجيش اللبناني يعلن توقيف سوري مجند من المخابرات الإسرائيلية

11:16 GMT 22.06.2023
© AFP 2023 / STRINGER / جنود من الجيش اللبناني
جنود من الجيش اللبناني - سبوتنيك عربي, 1920, 22.06.2023
جنود من الجيش اللبناني
© AFP 2023 / STRINGER /
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أعلن الجيش اللبناني، اليوم الخميس، عن توقيف سوري الجنسية، في العاصمة اللبنانية بيروت، وذلك لانتمائه إلى إحدى المجموعات المسلحة في سوريا وقتاله معها.
وأضاف في بيان رسمي له، أنه "بعد التحقيق مع الموقوف (أ.ع)، تبيّن أنه تم تجنيده من جانب المخابرات الإسرائيلية، وجمع معلومات أمنية لمصلحتها".
وتابع الجيش اللبناني في بيانه، أنه "لا يزال التحقيق مستمرا مع الموقوف، تحت إشراف القضاء المختص".
يشار إلى أنه في شهر يناير/ كانون الثاني الماضي، سلّم الجيش اللبناني عددا من اللاجئين السوريين إلى المخابرات السورية، عبر إحدى النقاط الحدودية في وادي خالد.
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