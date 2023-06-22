https://sputnikarabic.ae/20230622/الحرس-الثوري-الإيراني-يلمح-إلى-زيادة-مدى-صاروخ-فتاح-الفرط-صوتي-إلى-2000-كيلو-متر-1078389841.html
الحرس الثوري الإيراني يلمح إلى زيادة مدى صاروخ "فتاح" الفرط صوتي إلى 2000 كيلو متر
الحرس الثوري الإيراني يلمح إلى زيادة مدى صاروخ "فتاح" الفرط صوتي إلى 2000 كيلو متر
ألمح الحرس الثوري الإيراني، إلى زيادة مدى صاروخ "فتاح" الفرط صوتي إلى 2000 كيلومتر في المستقبل. 22.06.2023, سبوتنيك عربي
2023-06-22T13:39+0000
2023-06-22T13:39+0000
2023-06-22T13:39+0000
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وقال قائد قوة الجوفضاء في الحرس الثوري العميد أمير علي حاجي زاده، في تصريحات له، إن "مدى صاروخ "فتاح" الفرط صوتي من الممكن أن يزاد إلى 2000 كيلو متر في المستقبل"، حسب وكالة تسنيم الإيرانية.يشار إلى أن الصواريخ الفرط صوتية هي صواريخ بالغة السرعة، بمقدورها أن تخترق حاجز الصوت بمقدار من 5 إلى 10 أضعاف وقد تصل سرعتها إلى 11 ألف كيلومتر في الساعة.وكشفت القوات الجوية التابعة للحرس الثوري الإيراني، في وقت سابق، عن صاروخ فرط صوتي متطور جديد يحمل اسم "فتّاح"، وذلك بحضور الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي.وأفادت وكالة الأنباء الإيرانية بأن "فتاح" صاروخ تفوق سرعته سرعة الصوت، وقادر على المرور عبر أهم أنظمة الدفاع الصاروخي المتقدمة وأكثرها تطورا، كما أنه "قادر على استهداف أنظمة الدفاع الصاروخي التي يمكن أن تكون من بين أهم العناصر الدفاعية للعدو".كما "يتميز هذا الصاروخ بدقة متزايدة وسرعة عالية جدا وقدرة ممتازة على المناورة، بالإضافة إلى القدرة على التخفي واجتياز أنظمة الرادار"، حسب الوكالة الإيرانية.وأضافت أن مدى صاروخ "فتاح" يبلغ 1400 كم، ويتميز بسرعة عالية جدًا "13 ماخ، أي 13 مرة ضعف سرعة الصوت"، مؤكدةً أن "الرأس الحربي للصاروخ مزوّد بمحرك كروي يعمل على الوقود الصلب وفوّهة متحركة تعطيه قابلية على المناورة في جميع الاتجاهات".
https://sputnikarabic.ae/20230614/بعد-فتاح-الإيراني-إسرائيل-تستعد-للكشف-عن-منظومة-لاعتراض-الصواريخ-الفرط-صوتية--1078110873.html
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إيران, أخبار إيران, الحرس الثوري الإيراني, الأخبار, أخبار العالم الآن, العالم
إيران, أخبار إيران, الحرس الثوري الإيراني, الأخبار, أخبار العالم الآن, العالم
الحرس الثوري الإيراني يلمح إلى زيادة مدى صاروخ "فتاح" الفرط صوتي إلى 2000 كيلو متر
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ألمح الحرس الثوري الإيراني، إلى زيادة مدى صاروخ "فتاح" الفرط صوتي إلى 2000 كيلومتر في المستقبل.
وقال قائد قوة الجوفضاء في الحرس الثوري العميد أمير علي حاجي زاده، في تصريحات له، إن "مدى صاروخ "فتاح" الفرط صوتي من الممكن أن يزاد إلى 2000 كيلو متر في المستقبل"، حسب وكالة
تسنيم الإيرانية.
يشار إلى أن الصواريخ الفرط صوتية
هي صواريخ بالغة السرعة، بمقدورها أن تخترق حاجز الصوت بمقدار من 5 إلى 10 أضعاف وقد تصل سرعتها إلى 11 ألف كيلومتر في الساعة.
وكشفت القوات الجوية التابعة للحرس الثوري الإيراني، في وقت سابق، عن صاروخ فرط صوتي متطور جديد
يحمل اسم "فتّاح"، وذلك بحضور الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي.
وأفادت وكالة
الأنباء الإيرانية بأن "فتاح" صاروخ تفوق سرعته سرعة الصوت، وقادر على المرور عبر أهم أنظمة الدفاع الصاروخي المتقدمة وأكثرها تطورا، كما أنه "قادر على استهداف أنظمة الدفاع الصاروخي التي يمكن أن تكون من بين أهم العناصر الدفاعية للعدو".
كما "يتميز هذا الصاروخ بدقة متزايدة وسرعة عالية جدا وقدرة ممتازة على المناورة، بالإضافة إلى القدرة على التخفي واجتياز أنظمة الرادار"، حسب الوكالة الإيرانية.
وأضافت أن مدى صاروخ "فتاح" يبلغ 1400 كم
، ويتميز بسرعة عالية جدًا "13 ماخ، أي 13 مرة ضعف سرعة الصوت"، مؤكدةً أن "الرأس الحربي للصاروخ مزوّد بمحرك كروي يعمل على الوقود الصلب وفوّهة متحركة تعطيه قابلية على المناورة في جميع الاتجاهات".