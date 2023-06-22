https://sputnikarabic.ae/20230622/الخارجية-الروسية-التوتر-في-الصراع-الفلسطيني-الإسرائيلي-يدخل-مرحلة-حرجة-1078398882.html
الخارجية الروسية: التوتر في الصراع الفلسطيني الإسرائيلي يدخل مرحلة حرجة
الخارجية الروسية: التوتر في الصراع الفلسطيني الإسرائيلي يدخل مرحلة حرجة
قالت وزارة الخارجية الروسية، اليوم الخميس، إن توتر المواجهة الفلسطينية الإسرائيلية يقترب من مرحلة حرجة. 22.06.2023, سبوتنيك عربي
2023-06-22T16:01+0000
2023-06-22T16:01+0000
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موسكو - سبوتنيك. وأضافت الوزارة في بيان أن "التوتر المستمر في منطقة المواجهة الفلسطينية - الإسرائيلية يتحول بانتظام إلى مرحلة حرجة، تؤدي إلى وقوع إصابات في صفوف المدنيين وزعزعة الاستقرار ليس فقط في المنطقة، ولكن أيضا في العالم بأسره".وأوضحت أنه "في هذه المرحلة، نشهد تعثر للدبلوماسية الجماعية بشأن التسوية العربية الإسرائيلية".وأشارت الخارجية الروسية إلى أن هذا يرجع إلى حد كبير، نتيجة للقرار الأحادي الجانب للولايات المتحدة "بتجميد" أنشطة اللجنة الرباعية للشرق الأوسط المكونة من وسطاء دوليين تتكون من روسيا وأمريكا والاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة.ولفتت الوزارة إلى أن موسكو كانت قد بادرت في أبريل/نيسان الماضي بمقترح عقد اجتماع تشاوري لروسيا وجامعة الدول العربية ومجموعة من الدول الإقليمية من أجل التسوية بالشرق الأوسط.وتشهد الضفة الغربية تزايدا في حدة التوتر خلال الأيام الأخيرة الماضية، وسط دعوات في أروقة السياسة الإسرائيلية لتنفيذ عملية عسكرية واسعة هناك.يأتي ذلك بعد قتل 4 مستوطنين إسرائيليين من أصل 8 أصيبوا، الثلاثاء الماضي، في حادث إطلاق نار من سيارة فلسطينية قرب محطة وقود عند مستوطنة "عيلي" شمال الضفة الغربية، وتم لاحقا تصفية منفذي العملية.والإثنين الماضي، قتل 6 فلسطينيين في تبادل لإطلاق النار لدى توغل قوة إسرائيلية في مدينة جنين ومخيمها، فيما أسفر تفجير عبوة ناسفة في عربة عسكرية عن إصابة 7 جنود إسرائيليين في المدينة ذاتها.
https://sputnikarabic.ae/20230524/نيبينزيا-الولايات-المتحدة-فقدت-حيادها-في-الصراع-العربي-الإسرائيلي-1077402497.html
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روسيا, أخبار فلسطين اليوم, إسرائيل, الخارجية الروسية, العالم, العالم العربي, الأخبار
روسيا, أخبار فلسطين اليوم, إسرائيل, الخارجية الروسية, العالم, العالم العربي, الأخبار
الخارجية الروسية: التوتر في الصراع الفلسطيني الإسرائيلي يدخل مرحلة حرجة
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قالت وزارة الخارجية الروسية، اليوم الخميس، إن توتر المواجهة الفلسطينية الإسرائيلية يقترب من مرحلة حرجة.
موسكو - سبوتنيك. وأضافت الوزارة في بيان أن "التوتر المستمر في منطقة المواجهة الفلسطينية - الإسرائيلية
يتحول بانتظام إلى مرحلة حرجة، تؤدي إلى وقوع إصابات في صفوف المدنيين وزعزعة الاستقرار ليس فقط في المنطقة، ولكن أيضا في العالم بأسره".
وأوضحت أنه "في هذه المرحلة، نشهد تعثر للدبلوماسية الجماعية بشأن التسوية العربية الإسرائيلية".
وأشارت الخارجية الروسية إلى أن هذا يرجع إلى حد كبير، نتيجة للقرار الأحادي الجانب للولايات المتحدة "بتجميد" أنشطة اللجنة الرباعية للشرق الأوسط المكونة من وسطاء دوليين تتكون من روسيا وأمريكا والاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة.
ولفتت الوزارة إلى أن موسكو كانت قد بادرت في أبريل/نيسان الماضي بمقترح عقد اجتماع تشاوري لروسيا وجامعة الدول العربية ومجموعة من الدول الإقليمية من أجل التسوية بالشرق الأوسط.
وتشهد الضفة الغربية
تزايدا في حدة التوتر خلال الأيام الأخيرة الماضية، وسط دعوات في أروقة السياسة الإسرائيلية لتنفيذ عملية عسكرية واسعة هناك.
يأتي ذلك بعد قتل 4 مستوطنين إسرائيليين
من أصل 8 أصيبوا، الثلاثاء الماضي، في حادث إطلاق نار من سيارة فلسطينية قرب محطة وقود عند مستوطنة "عيلي" شمال الضفة الغربية، وتم لاحقا تصفية منفذي العملية.
والإثنين الماضي، قتل 6 فلسطينيين في تبادل لإطلاق النار لدى توغل قوة إسرائيلية في مدينة جنين ومخيمها، فيما أسفر تفجير عبوة ناسفة في عربة عسكرية عن إصابة 7 جنود إسرائيليين في المدينة ذاتها.