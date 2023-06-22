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القوات الروسية تدمر مركز قيادة للواء العاشر الأوكراني
- سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. يقدم لكم فريق عمل "سبوتنيك" خريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات المسلحة الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20230622/الدفاع-الروسية-تدمير-مستودع-للمعدات-الأجنبية-في-أوكرانيا-بأسلحة-عالية-الدقة-عاجل-1078381228.html
أسلحة روسية عالية الدقة تدمر مستودع أسلحة ومعدات غربية تم تسليمها إلى أوكرانيا
أسلحة روسية عالية الدقة تدمر مستودع أسلحة ومعدات غربية تم تسليمها إلى أوكرانيا
أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الخميس، أن القوات الجوية الروسية شنت ضربة جماعية بأسلحة دقيقة وبعيدة المدى على مستودع أسلحة أجنبية الصنع ومعدات عسكرية تم... 22.06.2023, سبوتنيك عربي
2023-06-22T10:48+0000
2023-06-22T11:19+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
رصد عسكري
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وقالت وزارة الدفاع: "تمكن سلاح الجوي الروسي في الليلة الماضية، من شن هجمة جماعية بأسلحة دقيقة وبعيدة المدى على مستودع أسلحة أجنبية الصنع ومعدات عسكرية مقدمة إلى أوكرانيا، وتم تنفيذ الضربة الموجهة بنجاح".وبحسب الدفاع: "استطاعت القوات الجوية والمدفعية من وحدات مجموعة "فوستوك" في اتجاه زابوروجيه تدمير قوات العدو في مناطق متفرقة. وتم تحييد أكثر من 110 جنود أوكرانيين، وتدمير دبابتين و4 مركبات قتالية للمشاة و8 مركبات قتالية مدرعة وسيارتين بالإضافة إلى مدفعي هاوتزر "دي-20".وبحسب الدفاع، خلال القتال، تم تحييد أكثر من 185 جنديا أوكرانيا وتدمير مركبة قتالية للمشاة ومركبتين قتاليتين مدرعتين وثلاث مركبات. وتم تدمير مستودعين للذخيرة للعدو في مناطق سيفيرسك وأفدييفكا في جمهورية دونيتسك الشعبية.
https://sputnikarabic.ae/20230622/شويغو-يكشف-عن-فيلق-روسي-جديد-1078381026.html
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روسيا, رصد عسكري
روسيا, رصد عسكري

أسلحة روسية عالية الدقة تدمر مستودع أسلحة ومعدات غربية تم تسليمها إلى أوكرانيا

10:48 GMT 22.06.2023 (تم التحديث: 11:19 GMT 22.06.2023)
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أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الخميس، أن القوات الجوية الروسية شنت ضربة جماعية بأسلحة دقيقة وبعيدة المدى على مستودع أسلحة أجنبية الصنع ومعدات عسكرية تم تسليمها إلى أوكرانيا.
وقالت وزارة الدفاع: "تمكن سلاح الجوي الروسي في الليلة الماضية، من شن هجمة جماعية بأسلحة دقيقة وبعيدة المدى على مستودع أسلحة أجنبية الصنع ومعدات عسكرية مقدمة إلى أوكرانيا، وتم تنفيذ الضربة الموجهة بنجاح".

وجاء في البيان: "في اتجاه جنوب دونيتسك في منطقة فريمفسكي، تم صد هجومين من وحدات اللواء 37 في مناطق نوفودونتسكوي وماكاروفكا".

وبحسب الدفاع: "استطاعت القوات الجوية والمدفعية من وحدات مجموعة "فوستوك" في اتجاه زابوروجيه تدمير قوات العدو في مناطق متفرقة. وتم تحييد أكثر من 110 جنود أوكرانيين، وتدمير دبابتين و4 مركبات قتالية للمشاة و8 مركبات قتالية مدرعة وسيارتين بالإضافة إلى مدفعي هاوتزر "دي-20".
استقبال طياري المقاتلات الروسية سو-34 من القوات الجوية-الفضائية الروسية بالمطار العسكري الجوي في إقليم فورونيج بروسيا. - سبوتنيك عربي, 1920, 22.06.2023
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وأضافت: "في اتجاه دونيتسك، تمكنت الضربات الجوية ونيران المدفعية والإجراءات النشطة لمجموعة القوات "الجنوبية" من صد 4 هجمات للعدو في مناطق فيسيلوي وسيفيرنوي وبيرفومايسكي في جمهورية دونيتسك الشعبية".

وبحسب الدفاع، خلال القتال، تم تحييد أكثر من 185 جنديا أوكرانيا وتدمير مركبة قتالية للمشاة ومركبتين قتاليتين مدرعتين وثلاث مركبات. وتم تدمير مستودعين للذخيرة للعدو في مناطق سيفيرسك وأفدييفكا في جمهورية دونيتسك الشعبية.
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