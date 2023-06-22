https://sputnikarabic.ae/20230622/السعودية-تعلن-رفضها-التام-واستنكارها-لاعتداءات-المستوطنين-الإسرائيلين-على-عدة-قرى-فلسطينية-1078374233.html
السعودية تعلن رفضها التام واستنكارها لاعتداءات المستوطنين الإسرائيلين على عدة قرى فلسطينية
السعودية تعلن رفضها التام واستنكارها لاعتداءات المستوطنين الإسرائيلين على عدة قرى فلسطينية
أعربت وزارة الخارجية السعودية، اليوم الخميس، عن "رفض المملكة التام واستنكارها لاعتداءات مستوطني الاحتلال الإسرائيلي في عدد من القرى الفلسطينية في الضفة... 22.06.2023, سبوتنيك عربي
2023-06-22T08:46+0000
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وعبرت الخارجية السعودية، في بيان لها، عن "رفض المملكة القاطع لأعمال الترويع والترهيب للمدنيين الفلسطينيين"، مجددة دعمها الثابت لكل الجهود الدولية الرامية للتوصل إلى حل عادل وشامل للقضية الفلسطينية وفق قرارات الشرعية الدولية، ومبادرة السلام العربية.واقتحم مستوطنون بلدة تُرمسعيا شمال شرق مدينة رام الله، بالضفة الغربية، أمس الأربعاء، وقاموا بالاعتداء على ممتلكات الفلسطينيين فيها، وتبع ذلك خروج أهالي البلدة للتصدي لعملية الاقتحام ومحاولة إخماد النيران التي تم إشعالها في عدد من السيارات والمحاصيل الزراعية.يذكر أن هجمات المستوطنين في عدة قرى فلسطينية، منذ الليلة الماضية، أدت إلى سقوط عشرات المصابين الفلسطينيين، وشمل ذلك مناطق تمتد من ترمسعيا شمال شرق رام الله حتى دير شرف غرب نابلس شمالي الضفة الغربية.ويأتي هجوم المستوطنين، بعد يوم من عملية إطلاق نار تم تنفيذها عند مستوطنة "عيلي" شمال الضفة الغربية، وأسفرت عن مقتل 4 مستوطنين، إضافة إلى مقتل فلسطينيين اثنين وراء تنفيذ العملية.
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السعودية, أخبار السعودية اليوم, أخبار فلسطين اليوم, أخبار إسرائيل اليوم, إسرائيل, أخبار العالم الآن, العالم العربي
السعودية, أخبار السعودية اليوم, أخبار فلسطين اليوم, أخبار إسرائيل اليوم, إسرائيل, أخبار العالم الآن, العالم العربي
السعودية تعلن رفضها التام واستنكارها لاعتداءات المستوطنين الإسرائيلين على عدة قرى فلسطينية
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أعربت وزارة الخارجية السعودية، اليوم الخميس، عن "رفض المملكة التام واستنكارها لاعتداءات مستوطني الاحتلال الإسرائيلي في عدد من القرى الفلسطينية في الضفة الغربية، وما أسفر عنها من وقوع ضحايا أبرياء ومصابين".
وعبرت الخارجية السعودية، في بيان لها، عن "رفض المملكة القاطع لأعمال الترويع والترهيب للمدنيين الفلسطينيين"، مجددة دعمها الثابت لكل الجهود الدولية الرامية للتوصل إلى حل عادل وشامل للقضية الفلسطينية وفق قرارات الشرعية الدولية، ومبادرة السلام العربية.
واقتحم مستوطنون بلدة تُرمسعيا
شمال شرق مدينة رام الله، بالضفة الغربية، أمس الأربعاء، وقاموا بالاعتداء على ممتلكات الفلسطينيين فيها، وتبع ذلك خروج أهالي البلدة للتصدي لعملية الاقتحام ومحاولة إخماد النيران التي تم إشعالها في عدد من السيارات والمحاصيل الزراعية.
يذكر أن هجمات المستوطنين في عدة قرى فلسطينية، منذ الليلة الماضية، أدت إلى سقوط عشرات المصابين الفلسطينيين، وشمل ذلك مناطق تمتد من ترمسعيا شمال شرق رام الله حتى دير شرف غرب نابلس شمالي الضفة الغربية.
ويأتي هجوم المستوطنين، بعد يوم من عملية إطلاق نار تم تنفيذها عند مستوطنة
"عيلي" شمال الضفة الغربية، وأسفرت عن مقتل 4 مستوطنين، إضافة إلى مقتل فلسطينيين اثنين وراء تنفيذ العملية.