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السعودية تعلن رفضها التام واستنكارها لاعتداءات المستوطنين الإسرائيلين على عدة قرى فلسطينية
السعودية تعلن رفضها التام واستنكارها لاعتداءات المستوطنين الإسرائيلين على عدة قرى فلسطينية
أعربت وزارة الخارجية السعودية، اليوم الخميس، عن "رفض المملكة التام واستنكارها لاعتداءات مستوطني الاحتلال الإسرائيلي في عدد من القرى الفلسطينية في الضفة... 22.06.2023, سبوتنيك عربي
2023-06-22T08:46+0000
2023-06-22T08:46+0000
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وعبرت الخارجية السعودية، في بيان لها، عن "رفض المملكة القاطع لأعمال الترويع والترهيب للمدنيين الفلسطينيين"، مجددة دعمها الثابت لكل الجهود الدولية الرامية للتوصل إلى حل عادل وشامل للقضية الفلسطينية وفق قرارات الشرعية الدولية، ومبادرة السلام العربية.واقتحم مستوطنون بلدة تُرمسعيا شمال شرق مدينة رام الله، بالضفة الغربية، أمس الأربعاء، وقاموا بالاعتداء على ممتلكات الفلسطينيين فيها، وتبع ذلك خروج أهالي البلدة للتصدي لعملية الاقتحام ومحاولة إخماد النيران التي تم إشعالها في عدد من السيارات والمحاصيل الزراعية.يذكر أن هجمات المستوطنين في عدة قرى فلسطينية، منذ الليلة الماضية، أدت إلى سقوط عشرات المصابين الفلسطينيين، وشمل ذلك مناطق تمتد من ترمسعيا شمال شرق رام الله حتى دير شرف غرب نابلس شمالي الضفة الغربية.ويأتي هجوم المستوطنين، بعد يوم من عملية إطلاق نار تم تنفيذها عند مستوطنة "عيلي" شمال الضفة الغربية، وأسفرت عن مقتل 4 مستوطنين، إضافة إلى مقتل فلسطينيين اثنين وراء تنفيذ العملية.
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السعودية, أخبار السعودية اليوم, أخبار فلسطين اليوم, أخبار إسرائيل اليوم, إسرائيل, أخبار العالم الآن, العالم العربي
السعودية, أخبار السعودية اليوم, أخبار فلسطين اليوم, أخبار إسرائيل اليوم, إسرائيل, أخبار العالم الآن, العالم العربي

السعودية تعلن رفضها التام واستنكارها لاعتداءات المستوطنين الإسرائيلين على عدة قرى فلسطينية

08:46 GMT 22.06.2023
© AFP 2023 / Jaafar Ashtiyenشاحنة متجهة نحو نابلس تمر بإطارات مشتعلة عند حاجز حوارة جنوب المدينة الفلسطينية في الضفة الغربية المحتلة في 1 نوفمبر 2022، أشعلها متظاهرون فلسطينيون يطالبون بإعادة فتح الطرق حول مدينة نابلس المغلقة، والتي كانت تحت الحصارالعسكري منذ 11 أكتوبر بعد أن قام مسلحون فلسطينيون بطرد جندي إسرائيلي بالقرب من مستوطنة شافي شومرون.
شاحنة متجهة نحو نابلس تمر بإطارات مشتعلة عند حاجز حوارة جنوب المدينة الفلسطينية في الضفة الغربية المحتلة في 1 نوفمبر 2022، أشعلها متظاهرون فلسطينيون يطالبون بإعادة فتح الطرق حول مدينة نابلس المغلقة، والتي كانت تحت الحصارالعسكري منذ 11 أكتوبر بعد أن قام مسلحون فلسطينيون بطرد جندي إسرائيلي بالقرب من مستوطنة شافي شومرون. - سبوتنيك عربي, 1920, 22.06.2023
© AFP 2023 / Jaafar Ashtiyen
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أعربت وزارة الخارجية السعودية، اليوم الخميس، عن "رفض المملكة التام واستنكارها لاعتداءات مستوطني الاحتلال الإسرائيلي في عدد من القرى الفلسطينية في الضفة الغربية، وما أسفر عنها من وقوع ضحايا أبرياء ومصابين".
وعبرت الخارجية السعودية، في بيان لها، عن "رفض المملكة القاطع لأعمال الترويع والترهيب للمدنيين الفلسطينيين"، مجددة دعمها الثابت لكل الجهود الدولية الرامية للتوصل إلى حل عادل وشامل للقضية الفلسطينية وفق قرارات الشرعية الدولية، ومبادرة السلام العربية.
واقتحم مستوطنون بلدة تُرمسعيا شمال شرق مدينة رام الله، بالضفة الغربية، أمس الأربعاء، وقاموا بالاعتداء على ممتلكات الفلسطينيين فيها، وتبع ذلك خروج أهالي البلدة للتصدي لعملية الاقتحام ومحاولة إخماد النيران التي تم إشعالها في عدد من السيارات والمحاصيل الزراعية.
يذكر أن هجمات المستوطنين في عدة قرى فلسطينية، منذ الليلة الماضية، أدت إلى سقوط عشرات المصابين الفلسطينيين، وشمل ذلك مناطق تمتد من ترمسعيا شمال شرق رام الله حتى دير شرف غرب نابلس شمالي الضفة الغربية.
ويأتي هجوم المستوطنين، بعد يوم من عملية إطلاق نار تم تنفيذها عند مستوطنة "عيلي" شمال الضفة الغربية، وأسفرت عن مقتل 4 مستوطنين، إضافة إلى مقتل فلسطينيين اثنين وراء تنفيذ العملية.
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