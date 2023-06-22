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السيسي: برنامج مصر للإصلاح الاقتصادي أسفر عن معدل نمو 6% سنويا
السيسي: برنامج مصر للإصلاح الاقتصادي أسفر عن معدل نمو 6% سنويا
قال الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، اليوم الخميس، إن برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي أطلقته مصر في عام 2016، حقق نسبة نمو تجاوزت 6% سنويا. 22.06.2023, سبوتنيك عربي
2023-06-22T12:29+0000
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وأوضح خلال حضوره فعاليات المائدة المستديرة "طريقة جديدة: شراكات النمو الأخضر" ضمن القمة الدولية لميثاق التمويل العالمي الجديد، في العاصمة الفرنسية باريس: "أطلقنا في عام 2016 برنامج للإصلاح الاقتصادي، وحقق مع صندوق النقد الدولي كل الأهداف المرجوة منه، ووصل إلى معدل نمو 6% وكل الأمور كانت مبشرة للغاية لو استمررنا على هذا المستوى".وأردف السيسي: "لكن لسوء الحظ، أزمة تفشي فيروس "كورونا" المستجد، والأزمة الأوكرانية كان لها تداعيات على المسارات التي تحققت فيها النجاحات المختلفة، ومنها ارتفاع التضخم العالمي إلى مستويات قياسية، وتنامي مشكلة الديوان بشكل خطير وامتدادها للدول النامية متوسطة الدخل".وكان الرئيس المصري شدد، خلال الشهر الجاري، أن المواطن في مصر لن يتحمل مضاعفة الأسعار إذا تم تحرير سعر صرف الدولار، لافتًا إلى ضرورة الانتباه عند الحديث عن ذلك، لأنه قد يفاقم الأزمة.يذكر أن الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي قد صرح، في نيسان/ أبريل الماضي، بأن "بلاده ستعبر الأزمة الاقتصادية الراهنة بأمان".وأضاف السيسي: "قريبا ستنتهي هذه الأزمة لتصبح تاريخا".وأدت عودة مصر إلى اتباع سعر صرف مرن إلى هبوط كبير للجنيه منذ مارس/ آذار من العام الماضي، ارتفع على أثره سعر الدولار مقابل الجنيه بنحو 96%، وذلك من مستوى 15.76 جنيه في 20 مارس 2022، إلى 30.95 جنيه في تعاملات البنوك الحالية، وفقا لبيانات البنك المركزي.
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مصر, أخبار مصر الآن, الرئيس عبدالفتاح السيسي, العالم, العالم العربي
مصر, أخبار مصر الآن, الرئيس عبدالفتاح السيسي, العالم, العالم العربي

السيسي: برنامج مصر للإصلاح الاقتصادي أسفر عن معدل نمو 6% سنويا

12:29 GMT 22.06.2023
© AFP 2023 / ATTILA KISBENEDEKالرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي
الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي - سبوتنيك عربي, 1920, 22.06.2023
الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي
© AFP 2023 / ATTILA KISBENEDEK
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قال الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، اليوم الخميس، إن برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي أطلقته مصر في عام 2016، حقق نسبة نمو تجاوزت 6% سنويا.
وأوضح خلال حضوره فعاليات المائدة المستديرة "طريقة جديدة: شراكات النمو الأخضر" ضمن القمة الدولية لميثاق التمويل العالمي الجديد، في العاصمة الفرنسية باريس: "أطلقنا في عام 2016 برنامج للإصلاح الاقتصادي، وحقق مع صندوق النقد الدولي كل الأهداف المرجوة منه، ووصل إلى معدل نمو 6% وكل الأمور كانت مبشرة للغاية لو استمررنا على هذا المستوى".
وأردف السيسي: "لكن لسوء الحظ، أزمة تفشي فيروس "كورونا" المستجد، والأزمة الأوكرانية كان لها تداعيات على المسارات التي تحققت فيها النجاحات المختلفة، ومنها ارتفاع التضخم العالمي إلى مستويات قياسية، وتنامي مشكلة الديوان بشكل خطير وامتدادها للدول النامية متوسطة الدخل".
وكان الرئيس المصري شدد، خلال الشهر الجاري، أن المواطن في مصر لن يتحمل مضاعفة الأسعار إذا تم تحرير سعر صرف الدولار، لافتًا إلى ضرورة الانتباه عند الحديث عن ذلك، لأنه قد يفاقم الأزمة.
يذكر أن الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي قد صرح، في نيسان/ أبريل الماضي، بأن "بلاده ستعبر الأزمة الاقتصادية الراهنة بأمان".
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وأضاف السيسي: "قريبا ستنتهي هذه الأزمة لتصبح تاريخا".
وأدت عودة مصر إلى اتباع سعر صرف مرن إلى هبوط كبير للجنيه منذ مارس/ آذار من العام الماضي، ارتفع على أثره سعر الدولار مقابل الجنيه بنحو 96%، وذلك من مستوى 15.76 جنيه في 20 مارس 2022، إلى 30.95 جنيه في تعاملات البنوك الحالية، وفقا لبيانات البنك المركزي.
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