عربي
- سبوتنيك عربي, 1920
وسائط متعددة
استمتع بأحدث مقاطع الفيديو والصور والرسوم المعلوماتية. "سبوتنيك" تقدم الصور والفيديو والصور الأكثر أهمية وإثارة.
https://sputnikarabic.ae/20230622/العلاقات-المصرية-الليبية-شراكة-استراتيجية-1078400108.html
العلاقات المصرية الليبية... شراكة استراتيجية
العلاقات المصرية الليبية... شراكة استراتيجية
قام رئيس مجلس النواب المصري المستشار حنفي جبالي، بزيارة على رأس وفد برلماني، إلى مجلس النواب الليبي في مدينة بنغازي، فيما وصف رئيس البرلمان الليبي عقيلة صالح،... 22.06.2023, سبوتنيك عربي
2023-06-22T17:28+0000
2023-06-22T17:28+0000
وسائط متعددة
انفوجرافيك
أخبار ليبيا اليوم
مصر
أخبار مصر الآن
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/06/16/1078399589_1:0:1411:793_1920x0_80_0_0_f1edf324752e9eede7a393dd7c664dc0.png
مصر
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/06/16/1078399589_178:0:1235:793_1920x0_80_0_0_2decbf8034e7176b7cc4dc43799ebc6f.png
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
انفوجرافيك, أخبار ليبيا اليوم, مصر, أخبار مصر الآن, инфографика
انفوجرافيك, أخبار ليبيا اليوم, مصر, أخبار مصر الآن, инфографика

العلاقات المصرية الليبية... شراكة استراتيجية

17:28 GMT 22.06.2023
تابعنا عبرTelegramNabd
قام رئيس مجلس النواب المصري المستشار حنفي جبالي، بزيارة على رأس وفد برلماني، إلى مجلس النواب الليبي في مدينة بنغازي، فيما وصف رئيس البرلمان الليبي عقيلة صالح، "زيارة نظيره المصري للبرلمان الليبي بأنها تاريخية، مشيرًا إلى أنه أول رئيس برلمان عربي يزور مجلس النواب الليبي.
العلاقات المصرية الليبية... شراكة استراتيجية - سبوتنيك عربي
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle play
2023 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Боевая работа танка Т-72 в южном секторе в ходе специальной военной операции - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة14:56 GMTالجيش السوداني - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة للأحداث في السودان بين الجيش والدعم السريع20 يونيو, 09:21 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала