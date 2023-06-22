https://sputnikarabic.ae/20230622/العلاقات-المصرية-الليبية-شراكة-استراتيجية-1078400108.html
العلاقات المصرية الليبية... شراكة استراتيجية
العلاقات المصرية الليبية... شراكة استراتيجية
قام رئيس مجلس النواب المصري المستشار حنفي جبالي، بزيارة على رأس وفد برلماني، إلى مجلس النواب الليبي في مدينة بنغازي، فيما وصف رئيس البرلمان الليبي عقيلة صالح،... 22.06.2023, سبوتنيك عربي
2023-06-22T17:28+0000
2023-06-22T17:28+0000
2023-06-22T17:28+0000
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انفوجرافيك, أخبار ليبيا اليوم, مصر, أخبار مصر الآن, инфографика
انفوجرافيك, أخبار ليبيا اليوم, مصر, أخبار مصر الآن, инфографика
العلاقات المصرية الليبية... شراكة استراتيجية
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قام رئيس مجلس النواب المصري المستشار حنفي جبالي، بزيارة على رأس وفد برلماني، إلى مجلس النواب الليبي في مدينة بنغازي، فيما وصف رئيس البرلمان الليبي عقيلة صالح، "زيارة نظيره المصري للبرلمان الليبي بأنها تاريخية، مشيرًا إلى أنه أول رئيس برلمان عربي يزور مجلس النواب الليبي.