https://sputnikarabic.ae/20230622/القوات-الأوكرانية-تستهدف-الجسور-على-حدود-مقاطعة-خيرسون-وشبه-جزيرة-القرم-1078365761.html
القوات الأوكرانية تقصف الجسور على الحدود الإدارية بين مقاطعة خيرسون وشبه جزيرة القرم
القوات الأوكرانية تقصف الجسور على الحدود الإدارية بين مقاطعة خيرسون وشبه جزيرة القرم
صرح القائم بأعمال حاكم مقاطعة خيرسون، فلاديمير سالدو، صباح اليوم الخميس، بأن القوات المسلحة الأوكرانية قامت بضرب الجسور على الحدود الإدارية بين مقاطعة خيرسون... 22.06.2023, سبوتنيك عربي
2023-06-22T04:46+0000
2023-06-22T04:46+0000
2023-06-22T05:11+0000
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وأضاف سالدو: "وفقًا للمعلومات الأولية، تم استخدام للصواريخ البريطانية "ستورم شادو" في الهجوم"، مشيرا إلى عدم وقوع ضحايا.ولفت سالدو إلى أنه تم تنظيم الاتصال بين القرم مقاطعة خيرسون عبر طريق بديل.من جانبه، أفاد رئيس جمهورية شبه جزيرة القرم الروسية، سيرغي أكسينوف، بأن فنيي تفكيك القنابل يقومون بإجراء التحقيقات بعد قصف جسر تشونغار.وتواصل القوات الأوكرانية قصف الأحياء السكنية والبنى التحتية في مناطق ومدن جمهوريتي لوغانسك ودونيتسك الشعبيتين، ومقاطعتي زابوروجيه وخيرسون.فيما تواصل القوات المسلحة الروسية تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة، بهدف نزع سلاح أوكرانيا، لدرء التهديدات الصادرة من الأراضي الأوكرانية لأمن روسيا.وحددت موسكو منذ إطلاق العملية، يوم 24 شباط / فبراير 2022، أهدافها بحماية سكان إقليم دونباس، والقضاء على التهديدات الموجهة لأمن روسيا، وإجبار أوكرانيا على الحياد العسكري، والقضاء على التوجهات النازية فيها.
https://sputnikarabic.ae/20230622/القوات-الروسية-تدمر-دبابات-وعربات-أوكرانية-تستعد-للهجوم-في-محور-جنوب-دونيتسك-1078364708.html
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روسيا, أخبار روسيا اليوم, سلاح روسيا, أخبار أوكرانيا, العالم, أخبار العالم الآن
روسيا, أخبار روسيا اليوم, سلاح روسيا, أخبار أوكرانيا, العالم, أخبار العالم الآن
القوات الأوكرانية تقصف الجسور على الحدود الإدارية بين مقاطعة خيرسون وشبه جزيرة القرم
04:46 GMT 22.06.2023 (تم التحديث: 05:11 GMT 22.06.2023) تابعنا عبر
صرح القائم بأعمال حاكم مقاطعة خيرسون، فلاديمير سالدو، صباح اليوم الخميس، بأن القوات المسلحة الأوكرانية قامت بضرب الجسور على الحدود الإدارية بين مقاطعة خيرسون وشبه جزيرة القرم الروسية بالقرب من تشونغار، وتعرض الطريق الرئيسي لأضرار.
وأضاف سالدو: "وفقًا للمعلومات الأولية، تم استخدام للصواريخ البريطانية "ستورم شادو" في الهجوم"، مشيرا إلى عدم وقوع ضحايا.
ولفت سالدو إلى أنه تم تنظيم الاتصال بين القرم مقاطعة خيرسون عبر طريق بديل.
من جانبه، أفاد رئيس جمهورية شبه جزيرة القرم الروسية، سيرغي أكسينوف، بأن فنيي تفكيك القنابل يقومون بإجراء التحقيقات بعد قصف جسر تشونغار.
وتواصل القوات الأوكرانية قصف الأحياء السكنية والبنى التحتية
في مناطق ومدن جمهوريتي لوغانسك ودونيتسك الشعبيتين، ومقاطعتي زابوروجيه وخيرسون.
فيما تواصل القوات المسلحة الروسية تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة، بهدف نزع سلاح أوكرانيا، لدرء التهديدات الصادرة من الأراضي الأوكرانية لأمن روسيا.
وحددت موسكو منذ إطلاق العملية،
يوم 24 شباط / فبراير 2022، أهدافها بحماية سكان إقليم دونباس، والقضاء على التهديدات الموجهة لأمن روسيا، وإجبار أوكرانيا على الحياد العسكري، والقضاء على التوجهات النازية فيها.