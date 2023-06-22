https://sputnikarabic.ae/20230622/القوات-الروسية-تدمر-دبابات-وعربات-أوكرانية-تستعد-للهجوم-في-محور-جنوب-دونيتسك-1078364708.html
القوات الروسية تدمر دبابات وعربات أوكرانية تستعد للهجوم في محور جنوب دونيتسك
القوات الروسية تدمر دبابات وعربات أوكرانية تستعد للهجوم في محور جنوب دونيتسك
أفاد رئيس المركز الإعلامي لتجمع قوات "فوستوك" (الشرق)، أوليغ تشيخوف، بأن قوات التجمع تمكنت من هزيمة الجيش الأوكراني الذي كان يستعد لشن هجوم قرب ماكاروفكا، حيث... 22.06.2023, سبوتنيك عربي
2023-06-22T02:10+0000
2023-06-22T02:10+0000
2023-06-22T02:28+0000
روسيا
أخبار روسيا اليوم
سلاح روسيا
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/i/logo/logo-social.png
موسكو - سبوتنيك. وأوضح تشيخوف لوكالة "سبوتنيك"، قائلاً: "في المحور الجنوبي لدونيتسك، تم تدمير معدات العدو وقواتهم الحية التي كانت تستعد لشن هجوم في منطقة ماكاروفكا، على يد وحدات متقدمة من تجمع قوات فوستوك بضربات نارية. تم تدمير الدبابات والمركبات المدرعة والقوات الحية للقوميين".وأضاف مدير المركز الإعلامي أن قوات الجو في الجيش قامت بتدمير دبابة ومركبات قتالية مشاة ومركبات قتالية مدرعة وعناصر بشرية في مناطق نسكوشني وجنوب دونيتسك وجنوب فيليكايا نوفوسولكا.
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
روسيا, أخبار روسيا اليوم, سلاح روسيا
روسيا, أخبار روسيا اليوم, سلاح روسيا
القوات الروسية تدمر دبابات وعربات أوكرانية تستعد للهجوم في محور جنوب دونيتسك
02:10 GMT 22.06.2023 (تم التحديث: 02:28 GMT 22.06.2023) تابعنا عبر
أفاد رئيس المركز الإعلامي لتجمع قوات "فوستوك" (الشرق)، أوليغ تشيخوف، بأن قوات التجمع تمكنت من هزيمة الجيش الأوكراني الذي كان يستعد لشن هجوم قرب ماكاروفكا، حيث تم تدمير الدبابات والمركبات المدرعة وقواتهم الحية.
موسكو - سبوتنيك
. وأوضح تشيخوف لوكالة "سبوتنيك"، قائلاً: "في المحور الجنوبي لدونيتسك، تم تدمير معدات العدو وقواتهم الحية التي كانت تستعد لشن هجوم في منطقة ماكاروفكا، على يد وحدات متقدمة من تجمع قوات فوستوك بضربات نارية. تم تدمير الدبابات والمركبات المدرعة والقوات الحية للقوميين".
وأضاف مدير المركز الإعلامي أن قوات الجو في الجيش قامت بتدمير دبابة ومركبات قتالية مشاة ومركبات قتالية مدرعة وعناصر بشرية في مناطق نسكوشني وجنوب دونيتسك وجنوب فيليكايا نوفوسولكا.