https://sputnikarabic.ae/20230622/القوات-الروسية-تدمر-مركز-قيادة-للواء-العاشر-الأوكراني--1078382092.html
القوات الروسية تدمر مركز قيادة للواء العاشر الأوكراني
القوات الروسية تدمر مركز قيادة للواء العاشر الأوكراني
أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الخميس، أن القوات الروسية دمرت مركز قيادة اللواء العاشر الأوكراني في منطقة فيسيلوي في جمهورية دونيتسك الشعبية. 22.06.2023, سبوتنيك عربي
2023-06-22T11:16+0000
2023-06-22T11:16+0000
2023-06-22T11:31+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
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وجاء في بيان وزارة الدفاع الروسية: "ألحق الطيران العملياتي والتكتيكي وقوات الصواريخ والمدفعية لمجموعات من القوات المسلحة الروسية الدمار بـ105 وحدة مدفعية من القوات المسلحة الأوكرانية في مواقع إطلاق النار، ومراكز تجمع القوى العاملة والمعدات العسكرية في 124 منطقة.بالإضافة إلى ذلك، تم تدمير مركز القيادة والمراقبة للواء العاشر التابع للقوات المسلحة الأوكرانية.وتابع البيان: "اعترضت منظومات الدفاع الجوية 5 صواريخ من طراز "ستورم شادو" وصاروخين من طراز "هيمارس".وأضاف البيان بأنه تم تدمير 15 مركبة جوية أوكرانية دون طيار خلال النهار في مناطق دفوريتشنوي في مقاطعة خاركوف، وكريمينايا، وشيرفونايا ديبروفا في جمهورية لوغانسك الشعبية، ورازدولوفكا، وفولنوفاخا، وكيريلوفكا، وكراسنوبولي في جمهورية دونيتسك الشعبية، وليوبيموفكا، وميرنوي في مقاطعة زابوروجيه، وشيرفوني ماياك في مقاطعة خيرسون.وأشار البيان إلى أن القوات الجوية الروسية شنت ضربة جماعية بأسلحة دقيقة وبعيدة المدى على مستودع أسلحة أجنبية الصنع ومعدات عسكرية تم تسليمها إلى أوكرانيا.
https://sputnikarabic.ae/20230622/الدفاع-الروسية-تدمير-مستودع-للمعدات-الأجنبية-في-أوكرانيا-بأسلحة-عالية-الدقة-عاجل-1078381228.html
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روسيا
القوات الروسية تدمر مركز قيادة للواء العاشر الأوكراني
11:16 GMT 22.06.2023 (تم التحديث: 11:31 GMT 22.06.2023) تابعنا عبر
أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الخميس، أن القوات الروسية دمرت مركز قيادة اللواء العاشر الأوكراني في منطقة فيسيلوي في جمهورية دونيتسك الشعبية.
وجاء في بيان وزارة الدفاع الروسية: "ألحق الطيران العملياتي والتكتيكي وقوات الصواريخ والمدفعية لمجموعات من القوات المسلحة الروسية الدمار بـ105 وحدة مدفعية من القوات المسلحة الأوكرانية في مواقع إطلاق النار، ومراكز تجمع القوى العاملة والمعدات العسكرية في 124 منطقة.
بالإضافة إلى ذلك، تم تدمير مركز القيادة والمراقبة للواء العاشر التابع للقوات المسلحة الأوكرانية.
وتابع البيان: "اعترضت منظومات الدفاع الجوية 5 صواريخ من طراز "ستورم شادو" وصاروخين من طراز "هيمارس".
وأضاف البيان بأنه تم تدمير 15 مركبة جوية أوكرانية دون طيار خلال النهار في مناطق دفوريتشنوي في مقاطعة خاركوف، وكريمينايا، وشيرفونايا ديبروفا في جمهورية لوغانسك الشعبية، ورازدولوفكا، وفولنوفاخا، وكيريلوفكا، وكراسنوبولي في جمهورية دونيتسك الشعبية، وليوبيموفكا، وميرنوي في مقاطعة زابوروجيه، وشيرفوني ماياك في مقاطعة خيرسون.
وأشار البيان إلى أن القوات الجوية الروسية شنت ضربة جماعية بأسلحة دقيقة وبعيدة المدى على مستودع أسلحة أجنبية الصنع ومعدات عسكرية تم تسليمها إلى أوكرانيا.